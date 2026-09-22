 Provocarea zilei pe „Adevărul”. Cât de bine stai la capitolul cultură generală? | adevarul.ro
search
Marți, 22 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Provocarea zilei pe „Adevărul”. Cât de bine stai la capitolul cultură generală?

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ziarul „Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, în fiecare zi, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație, potrivite atât pentru o pauză de la serviciu, cât și pentru momentele de relaxare.

„Jocurile zilei” sunt disponibile gratuit, direct în browser, de pe telefon sau computer.
„Jocurile zilei” sunt disponibile gratuit, direct în browser, de pe telefon sau computer. Foto: captură ecran

Rezolvă AICI quiz-ul zilei!

Noua secțiune poate fi accesată gratuit, direct din browser, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să descarce sau să instaleze programe pe telefon, tabletă ori computer.

Printre jocurile disponibile se numără Sudoku, integrame și quiz-uri, cu mai multe niveluri de dificultate – ușor, mediu și dificil. Astfel, fiecare utilizator își poate alege provocarea în funcție de timpul disponibil și de nivelul de dificultate pe care îl preferă.

De exemplu, în ediția de astăzi, cititorii pot încerca integrama „Căutând un motiv”, care are 78 de poziții de completat. Cei care preferă să-și testeze cunoștințele generale pot încerca quiz-ul zilei, care are 27 de întrebări de cultură generală. Pentru iubitorii de rebusuri sau pentru cei care preferă exercițiile de logică, secțiunea include și alte tipuri de provocări.

„Jocurile zilei” sunt disponibile gratuit, direct în browser, fără descărcări și fără instalarea unei aplicații.

Cititorii „Adevărul” pot astfel să își testeze zilnic atenția, memoria și cunoștințele, indiferent de device-ul folosit.

Enjoy!

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
digi24.ro
image
Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația de pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu. Ce rol are
stirileprotv.ro
image
Medicina legală îl „parchează” cu forța pe procurorul pistolar Bucurică la psihiatrie după episodul violent din Ribița. Ce au cerut procurorii și ce a stabilit instanța
gandul.ro
image
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
mediafax.ro
image
Laurențiu Reghecampf renunță la 1,1 milioane de euro din contractul cu Esperance Tunis pentru FCSB
fanatik.ro
image
Ionel Rusen, partener de afaceri cu familia unui fost inculpat în dosarul pesedistului Toni Greblă, acuzat pentru cumpărare de influență. De ce au fost achitați de instanță
libertatea.ro
image
Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia (surse)
digi24.ro
image
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
gsp.ro
image
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
digisport.ro
image
Cum sunt considerați papucii Crocs purtați pe stradă: „O hipstereală pretențioasă” sau cel mai comod trend urban?
click.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Creditul ipotecar în 2019: câţi bani se împrumutau românii acum 7 ani pentru o casă
observatornews.ro
image
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul
cancan.ro
image
Siegfried Mureșan, anunț vital despre creșterea pensiilor. Nu sunt veștile așteptate de pensionari
newsweek.ro
image
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
prosport.ro
image
Cât valorează armata la pensie în 2026. Diferența importantă pentru cei care au făcut stagiul înainte de 2001
playtech.ro
image
Claudiu Manda, europarlamentar PSD: va fuma din nou pe stadionul Ion Oblemenco, deși e interzis
fanatik.ro
image
Ce s-ar întâmpla cu economia mondială dacă pariul inteligenței artificiale eșuează. Trilioanele investite depind de profituri care încă nu există
ziare.com
image
N-a auzit de România până la întâlnirea cu Diana Belbiță: ”Acum are destule motive să vină”
digisport.ro
image
22 septembrie, ziua care poate răsturna toate planurile pentru două zodii. Acești nativi scapă de greutăți imense
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Gestul făcut de Mirabela Grădinaru după reținerea lui Călin Georgescu. Avem imaginile!
romaniatv.net
image
Vouchere de 700 de lei pentru toți copiii. Ce acte și unde trebuie depuse
mediaflux.ro
image
Povestea Laurei Crane: de la surf la Insula Iubirii și înapoi la surf » A prins valul vieții ei, iar după 48 de ore a ajuns la spital
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu pagina de Facebook a lui Călin Georgescu chiar în dimineața descinderilor DIICOT
actualitate.net
image
Andreea Popescu, reacție după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita în casa în care au stat împreună. „Lucrurile în viață nu sunt ușoare.”
click.ro
image
Alina Eremia, fotografie rară alături de soțul ei. Cum s-au afișat cei doi în vacanța din Grecia
click.ro
image
Scandal înainte de nunta lui Valerie Lungu. Mama influenceriței a izbucnit: „A venit mesajul acela ca un boom pe mine”
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
Sophia Loren, deosebit de senzuală, în anii '50, Profimedia (2) jpg
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca
okmagazine.ro
Filmul concurs jpg
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Nepotul lui Ion Dolănescu i-a moștenit și vocea și șarmul: „Are succes!”. Incredibil cum cântă la 11 ani, îți dă fiori!
image
Andreea Popescu, reacție după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita în casa în care au stat împreună. „Lucrurile în viață nu sunt ușoare.”

OK! Magazine

image
Kaia Gerber a comentat „lupta îndelungată a fratelui Presley cu dependența de droguri”, chiar cu câteva săptămâni înainte de moartea sa tragică