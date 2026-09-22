 Ce urmează după reținerea lui Georgescu. Adversarii săi, amenințat de susținători. Analist: „Pot avea loc consecințe grave pentru societatea românească” | adevarul.ro
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Ce urmează după reținerea lui Georgescu. Adversarii săi, amenințat de susținători. Analist: „Pot avea loc consecințe grave pentru societatea românească”

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Analistul politic Adrian Zăbavă a evaluat, pentru Adevărul, efectele pe care reținerea lui Călin Georgescu le poate avea asupra viitorului politic al acestuia. 

calin georgescu arata catusele la iesirea din sediul diicot
Ce consecințe poate avea arestarea lui Călin Georgescu, în rândul electoratului său Foto: GEORGE CALIN

„Nu cred că scandalul de astăzi, sau mai bine zis evenimentul de astăzi, va afecta situația lui Georgescu mai mult decât până acum. Teoretic, existau probleme de natură penală și până acum în cazul lui Călin Georgescu, aceasta este doar una suplimentară. Judecând după felul în care arată societatea în ansamblu și electoratul lui Călin Georgescu, mai ales dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, la protestul oierilor, și la succesul turneului politico-electoral pe care Georgescu îl realizează săptămână de săptămână, electoratul care are încredere în el este mai mobilizat ca niciodată. 

După ceea ce s-a întâmplat astăzi nu mă pot aștepta la altceva decât o mobilizare suplimentară a electoratului său. Aceasta poate duce, desigur, și la proteste, la mișcări de stradă și la consecințe mai grave pentru societatea românească”, a precizat Adrian Zăbavă.

Analistul considerǎ cǎ perioada în care anchetatorii au adunat probe poate fi o problemǎ pentru credibilitatea instituțiilor: 

„După alegerile prezidențiale, mulți români au început să își pună întrebări și să își piardă chiar și puțina încredere pe care o mai aveau în instituții, pentru că răspunsurile au întârziat. Omul din cauza căruia au fost anulate alegerile s-a plimbat tot anul acesta nestingherit, prin toată țara, într-un turneu electoral. 

Nu știm cine îl susține, ai cui sunt banii, cum a ajuns în această situație și nici ce s-a întâmplat de fapt atunci. Prin urmare, dacă lucrurile legate de măsurile statului, de instituții, de dosare și de folosirea acestora vor continua, vor rămâne și mai multe semne de întrebare. Rezultatul va fi același: o parte a societății românești își va pierde și ultima fărâmă de încredere. Așadar, aș pune pe același plan semnele de întrebare legate de momentul ales și cele legate de răspunsurile de după anularea alegerilor”.

Susținătorii lui Călin Georgescu îi amenință pe adversarii politici ai acestuia

Un videoclip publicat pe TikTok conține amenințări explicite la adresa președintelui Nicușor Dan, a lui Ilie Bolojan și a unor jurnaliști care îl critică pe Călin Georgescu. Autorul clipului folosește un limbaj extrem de violent și amenință direct persoanele care, în opinia sa, s-ar poziționa împotriva fostului candidat.

În înregistrare, acesta afirmă: „Cu mâinile mele vă voi omorî cine se mai leagă de domnul Călin Georgescu!”. Mesajul depășește astfel cadrul unei dispute politice sau al unei simple declarații agresive și conține o amenințare explicită cu violența fizică.

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Printre persoanele vizate sunt menționați Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și jurnaliști care critică declarațiile și pozițiile asociate lui Călin Georgescu. În clip, autorul spune: „ Măcar știu că am intrat în pușcărie și că am scăpat de proști. Jigodii penale, ce sunteți. Cu mâinile mele vă voi omorî, cine se mai leagă de domnul Călin Georgescu. Cine se mai leagă de domnul Călin Georgescu, îl voi omorî eu. Să văd o televiziune vorbind despre domnul Călin Georgescu, că nu veți mai scăpa. Vreți revoluție, să vedeți ce înseamnă revoluție”.

@informatii_cu_ana6 @Ministerul Afacerilor Interne#georgescu #foryoupage #fyp ♬ sunet original - Informatii_cu_Ana

De ce a fost reținut Călin Georgescu

Fostul candidat prorus la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost scos luni seara din sediul DIICOT și dus la Arestul Central, unde este reținut pentru 24 de ore. La ieșirea din sediul DIICOT, el a ridicat mâinile deasupra capului, pentru a se vedea cătușele. Urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT din trafic, luni dimineață, în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Cei trei cetățeni vizați în dosar sunt Călin Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena. Ei sunt acuzați de înșelăciune și de constituirea unui grup infracțional organizat. Și Ionel Rusen a fost reținut pentru 24 de ore.

Din dosarul DIICOT reies noi legături cu personaje controversate din mediul financiar global, care au conexiuni cu Federația Rusă. La domiciliul lui Călin Georgescu, procurorii DIICOT au găsit un document care ar atesta că ar fi senator de Malta. Tot acolo a fost găsit un aparat de bruiaj.

În plângerea penală făcută la începutul anului 2024, se arată că omul de afaceri Răzvan Leu trebuia să plătească o garanție pentru a primi un credit de șase milioane de euro de la o bancă din Elveția. 

La finalul lui 2021, omul de afaceri ar fi transferat un milion de euro acestei bănci, drept garanție. Documentul DIICOT conține și detaliile tranzacției. Afaceristul, după mai multe întâlniri cu persoanele pe care i le-a prezentat Georgescu și mai multe schimburi de e-mailuri cu banca elvețiană, a început să ceară banii înapoi.

Georgescu și apropiații lui i-au promis în 2022 că îi vor restitui banii printr-o altă companie elvețiană. Acest lucru nu s-a întâmplat. Un an mai târziu, în 2023, Călin Georgescu i-ar mai fi promis afaceristului român că îi va da banii înapoi după ce îi vor intra fondurile colectate pentru campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2024.

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