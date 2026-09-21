 Traian Băsescu a comentat reținerea lui Călin Georgescu: „Măcar Kovesi era promptă. Parcă ar fi un spectacol ordonat” | adevarul.ro
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Traian Băsescu a comentat reținerea lui Călin Georgescu: „Măcar Kovesi era promptă. Parcă ar fi un spectacol ordonat”

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Fostul președinte Traian Băsescu a criticat luni seară modul în care a fost reținut Călin Georgescu, afirmând că operațiunea a semănat cu un „spectacol parcă ordonat”.

Traian Băsescu l-a numit pe Călin Georgescu „șarlatan”
Traian Băsescu l-a numit pe Călin Georgescu „șarlatan” Foto: Mediafax

În emisiunea „News Pass”, de la postul B1 TV, Băsescu a afirmat că reținerea, venită la doi ani după plângerea inițială, este neobișnuit de întârziată:

 „Măcar Kovesi era promptă” și nu existau „arestări atât de întârziate”, a afirmat fostul președinte.

Traian Băsescu a criticat și modul în care autoritățile au gestionat momentul intervenției, vorbind despre „un spectacol pe care eu l-am respins și în timpul doamnei Kovesi, îl resping și acum”, dar pe care acum îl fac „exact cei care criticau ce făcea Kovesi”:

„Îl scoți cu cătușe astăzi și dai drumul și la informații din dosar, anunți și presa să fie prezentă când îi faci percheziții acasă”.

„Șarlatan a fost, șarlatan va rămâne”

Despre Călin Georgescu, Băsescu a reiterat eticheta pe care i-a pus-o de la început:

„Șarlatan a fost, șarlatan va rămâne”, a afirmat fostul șef de stat.

În opinia sa, „niște fapte există”: „Adică este un spectacol care are la bază ceva. Problema este de ce se face justiție cu spectacol și nu se face cu decență”.

În privința impactului politic, fostul președinte consideră că „ce va pierde Georgescu va fi bun pierdut și nu va recupera nimeni altcineva”.

Amintim că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena sunt persoanele vizate în dosarul de înșelăciune instrumentat de DIICOT și în care instituția a făcut percheziții luni dimineața. Georgescu ar fi fost indicat de procurori drept presupusul coordonator al grupării care s-ar fi constituit în septembrie 2021.

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