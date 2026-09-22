Trump și Macron au discutat despre Ucraina și securitatea din Marea Roșie, la New York. Macron: „A fost foarte constructiv”

Președintele american Donald Trump l-a primit luni, la New York, pe omologul său francez Emmanuel Macron, în cadrul Adunării Generale a ONU. Cei doi au discutat despre războiul din Ucraina, securitatea din Marea Roșie și măsuri pentru protejarea infrastructurii energetice.

Donald Trump l-a primit luni, la New York, pe omologul său francez Emmanuel Macron. Foto: X/@EmmanuelMacron

La finalul întâlnirii, care a durat aproximativ o jumătate de oră, Emmanuel Macron a calificat discuția drept „foarte constructivă”. Președintele francez a declarat că liderii au intrat în detalii privind cele două conflicte și impactul acestora asupra securității și economiei.

Unul dintre subiectele abordate a fost necesitatea accelerării sprijinului pentru Ucraina, în special prin furnizarea de rachete interceptoare pentru apărarea antiaeriană. Macron a susținut că aliații trebuie să îi ajute „mai rapid și mai puternic” pe ucraineni în acest domeniu.

„Am avut o discuţie foarte bună. A fost foarte constructivă, a existat o mare disponibilitate şi am putut intra în detalii cu privire la aceste două conflicte care, evident, sunt importante pentru pacea în lume şi pentru securitatea noastră şi care au un impact direct asupra puterii de cumpărare a francezilor”, a declarat Emmanuel Macron, potrivit AFP și Agerpres.

Cei doi președinți au discutat și despre securitatea rutelor energetice din regiunea Mării Roșii. Macron a subliniat, de asemenea, importanța găsirii unei soluții de pace pentru Strâmtoarea Ormuz, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Înaintea întâlnirii, Macron declarase că intenționează să discute „cu toată sinceritatea” cu Trump și să încerce să îl convingă să mențină sprijinul american pentru Ucraina și să intensifice presiunea asupra Rusiei. Europenii solicită în continuare implicarea Statelor Unite în negocierile pentru încheierea războiului, precum și garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unui eventual acord de încetare a focului.

Discuțiile dintre Trump și Macron au avut loc într-un moment în care Washingtonul încearcă să relanseze negocierile privind războiul din Ucraina. Emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au vizitat în septembrie Kievul, după mai multe deplasări la Moscova, în cadrul eforturilor de mediere.

Până acum, mai multe runde de negocieri între Statele Unite, Rusia și Ucraina nu au dus la un progres concret în vederea încheierii conflictului.

Nicușor Dan, întâlnire la New York cu foști ambasadori americani

Între timp, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, luni, la New York, cu foști ambasadori ai Statelor Unite în România, în cadrul vizitei pe care o efectuează în SUA, cu prilejul participării la lucrările Adunării Generale a ONU.

Nicușor Dan participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, care se desfășoară la New York, în perioada 21-25 septembrie.