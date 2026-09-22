 Prețurile carburanților marți, 22 septembrie. Cât costă benzina și motorina în România și cu cât s-a scumpit un plin | adevarul.ro
search
Marți, 22 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Prețurile carburanților marți, 22 septembrie. Cât costă benzina și motorina în România și cu cât s-a scumpit un plin

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Prețurile carburanților au rămas marți, 22 septembrie, la niveluri apropiate de cele din ziua precedentă, însă motorina s-a scumpit cu câțiva bani pe litru. Totuși, față de luna trecută, atât benzina, cât și motorina sunt considerabil mai scumpe, potrivit datelor Peco Online.

Față de luna trecută, atât benzina, cât și motorina sunt considerabil mai scumpe.
Față de luna trecută, atât benzina, cât și motorina sunt considerabil mai scumpe. Foto: Shutterstock

Cea mai ieftină benzină standard este disponibilă la stația Dacma din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, la un preț de 9,87 lei pe litru. În celelalte stații, benzina se vinde în general cu prețuri cuprinse între 9,91 și 9,93 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, prețul în marile orașe ajunge la 10,88 lei pe litru în București, Timișoara, Constanța și Iași, în timp ce în Cluj-Napoca un litru costă aproximativ 10,79 lei.

Cel mai mic preț indicat de Peco Online pentru motorină este de 10,67 lei pe litru, la stația Dacma din Ulmi, județul Argeș.

Șoferii care folosesc GPL plătesc aproximativ 4,67 lei pe litru în București, 4,69 lei în Cluj-Napoca și Constanța și 4,71 lei în Timișoara și Iași.

Cu cât s-a scumpit un plin în ultima lună

Față de aceeași perioadă a lunii trecute, prețul mediu al unui litru de benzină a crescut cu 4,4%. Astfel, pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii plătesc în prezent cu aproximativ 21 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Motorina s-a scumpit într-un ritm și mai mare. Prețul mediu al unui litru a crescut cu 6,3%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă cu aproximativ 32 de lei mai mult față de acum o lună.

Acciza la motorină, redusă temporar

În perioada 16-30 septembrie 2026, Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară cu 25% a accizei pentru motorina standard. Măsura continuă decizia aplicată în prima jumătate a lunii, în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

Reducerea este echivalentă cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. În urma aplicării acesteia, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată în România este de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

România, în topul statelor UE cu cei mai mici prețuri

Potrivit datelor citate de Peco Online, România se află în această perioadă pe locul 13 în Uniunea Europeană în clasamentul statelor cu cea mai ieftină benzină. În fața României se află Malta, Suedia, Bulgaria, Slovenia, Cipru, Ungaria, Croația, Luxemburg, Slovacia, Polonia, Cehia și Spania.

În ceea ce privește motorina, România ocupă locul 12 în UE în clasamentul celor mai mici prețuri. Înaintea României se află Malta, Spania, Slovenia, Bulgaria, Cipru, Ungaria, Croația, Slovacia, Suedia, Irlanda și Cehia.

Dacă sunt eliminate taxele, România are unul dintre cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană la benzină, ocupând locul 6, după Malta, Slovenia, Slovacia, Estonia și Ungaria. La motorina fără taxe, România se află pe locul 11, după Malta, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Polonia, Irlanda și Lituania.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
digi24.ro
image
Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația de pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu. Ce rol are
stirileprotv.ro
image
Medicina legală îl „parchează” cu forța pe procurorul pistolar Bucurică la psihiatrie după episodul violent din Ribița. Ce au cerut procurorii și ce a stabilit instanța
gandul.ro
image
Nicușor Dan, mesaj BOMBĂ pentru susținătorii lui Georgescu
mediafax.ro
image
Alex Musi, răspuns genial despre Danny Armstrong: în ce limbă înjură scoțianul de la Dinamo
fanatik.ro
image
Ionel Rusen, partener de afaceri cu familia unui fost inculpat în dosarul pesedistului Toni Greblă, acuzat pentru cumpărare de influență. De ce au fost achitați de instanță
libertatea.ro
image
Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia (surse)
digi24.ro
image
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
gsp.ro
image
După ce i-a dat mesaj lui Gigi Becali, Anamaria Prodan a ieșit în față și a spus totul despre "Reghe"
digisport.ro
image
Cauza morții lui Presley Gerber, încă neclară. Ce suspectează poliția și ce au descoperit anchetatorii
click.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Creditul ipotecar în 2019: câţi bani se împrumutau românii acum 7 ani pentru o casă
observatornews.ro
image
Gestul controversat făcut de o femeie de serviciu de la Insula Iubirii. Ce făcea această thailandeză, în timp ce Bianca și Nattasha mâncau
cancan.ro
image
Siegfried Mureșan, anunț vital despre creșterea pensiilor. Nu sunt veștile așteptate de pensionari
newsweek.ro
image
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
prosport.ro
image
Poți merge cu 59 km/h dacă limita este 50? Ce spune Codul rutier și de unde vine regula celor 10 km/h în plus
playtech.ro
image
Mitică Dragomir, după anunțul revenirii lui Reghecampf la FCSB: „Nu termină în primele 10 locuri”
fanatik.ro
image
Cancelarul Germaniei a făcut aceeași greșeală ca PSD-ul lui Grindeanu și a pierdut un nou rând de alegeri regionale: „Oamenii vor alege mereu originalul”
ziare.com
image
”Trebuie să spun asta”. Nu s-a ferit de cuvinte și a stârnit o ”avalanșă”: ”Să-i zică cineva” / ”Nu știa că e în direct?”
digisport.ro
image
9 alimente și suplimente la care să fii atentă dacă iei anticoncepționale
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a cucerit audienţa în SUA. Avem imaginile
romaniatv.net
image
Horoscop 22 septembrie 2026. Ziua aduce o schimbare pe care puțini o văd venind! Bani pentru unele zodii și vești surprinzătoare
mediaflux.ro
image
Povestea Laurei Crane: de la surf la Insula Iubirii și înapoi la surf » A prins valul vieții ei, iar după 48 de ore a ajuns la spital
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el
actualitate.net
image
Anca Țurcașiu, speriată de gestul lui Călin Șerban: „Să nu mă ceri de nevastă”
click.ro
image
Andreea Popescu, reacție după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita în casa în care au stat împreună. „Lucrurile în viață nu sunt ușoare.”
click.ro
image
Viorel Lis, probleme serioase de sănătate. Oana, mărturisiri dureroase: „A căzut lângă pat, nu și-a dat seama”
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
Meghan Markle Ellen DeGeneres, Profimedia (1) jpg
Meghan Markle, văzută într-un pub din Marea Britanie cu prietenele sale de multă vreme, Ellen DeGeneres și Portia de Rossi
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Papucii din cauciuc purtați pe stradă, motiv de controverse: „O hipstereală pretențioasă și prostească”
image
Anca Țurcașiu, speriată de gestul lui Călin Șerban: „Să nu mă ceri de nevastă”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, văzută într-un pub din Marea Britanie cu prietenele sale de multă vreme, Ellen DeGeneres și Portia de Rossi