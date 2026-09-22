Prețurile carburanților marți, 22 septembrie. Cât costă benzina și motorina în România și cu cât s-a scumpit un plin

Prețurile carburanților au rămas marți, 22 septembrie, la niveluri apropiate de cele din ziua precedentă, însă motorina s-a scumpit cu câțiva bani pe litru. Totuși, față de luna trecută, atât benzina, cât și motorina sunt considerabil mai scumpe, potrivit datelor Peco Online.

Față de luna trecută, atât benzina, cât și motorina sunt considerabil mai scumpe. Foto: Shutterstock

Cea mai ieftină benzină standard este disponibilă la stația Dacma din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, la un preț de 9,87 lei pe litru. În celelalte stații, benzina se vinde în general cu prețuri cuprinse între 9,91 și 9,93 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, prețul în marile orașe ajunge la 10,88 lei pe litru în București, Timișoara, Constanța și Iași, în timp ce în Cluj-Napoca un litru costă aproximativ 10,79 lei.

Cel mai mic preț indicat de Peco Online pentru motorină este de 10,67 lei pe litru, la stația Dacma din Ulmi, județul Argeș.

Șoferii care folosesc GPL plătesc aproximativ 4,67 lei pe litru în București, 4,69 lei în Cluj-Napoca și Constanța și 4,71 lei în Timișoara și Iași.

Cu cât s-a scumpit un plin în ultima lună

Față de aceeași perioadă a lunii trecute, prețul mediu al unui litru de benzină a crescut cu 4,4%. Astfel, pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii plătesc în prezent cu aproximativ 21 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Motorina s-a scumpit într-un ritm și mai mare. Prețul mediu al unui litru a crescut cu 6,3%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă cu aproximativ 32 de lei mai mult față de acum o lună.

Acciza la motorină, redusă temporar

În perioada 16-30 septembrie 2026, Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară cu 25% a accizei pentru motorina standard. Măsura continuă decizia aplicată în prima jumătate a lunii, în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

Reducerea este echivalentă cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. În urma aplicării acesteia, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată în România este de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

România, în topul statelor UE cu cei mai mici prețuri

Potrivit datelor citate de Peco Online, România se află în această perioadă pe locul 13 în Uniunea Europeană în clasamentul statelor cu cea mai ieftină benzină. În fața României se află Malta, Suedia, Bulgaria, Slovenia, Cipru, Ungaria, Croația, Luxemburg, Slovacia, Polonia, Cehia și Spania.

În ceea ce privește motorina, România ocupă locul 12 în UE în clasamentul celor mai mici prețuri. Înaintea României se află Malta, Spania, Slovenia, Bulgaria, Cipru, Ungaria, Croația, Slovacia, Suedia, Irlanda și Cehia.

Dacă sunt eliminate taxele, România are unul dintre cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană la benzină, ocupând locul 6, după Malta, Slovenia, Slovacia, Estonia și Ungaria. La motorina fără taxe, România se află pe locul 11, după Malta, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Polonia, Irlanda și Lituania.