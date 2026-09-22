Percheziții în București și 15 județe după violențele de la protestul ciobanilor. 29 de mandate și 30 de persoane aduse la audieri

Polițiștii au descins marți dimineață, 22 septembrie, în București și în 15 județe, după incidentele violente de la protestul ciobanilor din 15 septembrie, din Piața Victoriei. Anchetatorii pun în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere.

Violențe la protestul ciobanilor Foto: GEORGE CALIN

Acțiunea este desfășurată de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București-Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Anchetatorii fac cercetări pentru instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovirea sau alte violențe. Dosarul vizează 40 de persoane, dintre care, în cazul a 10, au fost dispuse anterior măsuri preventive.

Borduri, sticle și obiecte pirotehnice, aruncate spre jandarmi

Cercetările vizează incidentele produse în timpul manifestației din 15 septembrie, când o parte dintre participanți ar fi recurs la acte de violență și ar fi amenințat jandarmii aflați în timpul serviciului.

„În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanții violenți în direcția efectivelor de jandarmi”, transmit polițiștii.

Potrivit anchetatorilor, unii dintre manifestanți ar fi avut un comportament fizic agresiv și ar fi lovit mai mulți jandarmi cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, inclusiv bâte.

Ancheta vizează și agresarea fizică a două persoane angajate ale unui trust media, care se aflau la fața locului în timp ce își exercitau atribuțiile de serviciu.

De asemenea, în timpul protestului, mai mulți participanți ar fi provocat distrugeri unei autospeciale și altor bunuri aparținând Jandarmeriei.

Percheziții în București și 15 județe

Pentru administrarea probelor și documentarea activității infracționale, polițiștii pun în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere.

Descinderile au loc în municipiul București și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui.

La operațiune participă polițiști din cadrul mai multor inspectorate județene, precum și echipe de intervenție ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

„Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente și Serviciului de Investigații Criminale Central, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a participației fiecărei persoane în cauză”, transmite Poliția Română.