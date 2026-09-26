 Panouri fotovoltaice pe balcon sau pe bloc: cât costă, cât produc și când se amortizează investiția | adevarul.ro
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Analiză Panouri fotovoltaice pe balcon sau pe bloc: cât costă, cât produc și când se amortizează investiția

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Parlamentul discută despre panouri fotovoltaice pe blocuri și balcoane, iar mulți proprietari de apartamente se întreabă dacă merită să investească. Răspunsul scurt: depinde. Un sistem pe balcon nu se compară cu unul pe acoperișul unei case, iar diferența nu e doar de preț — e de suprafață disponibilă, orientare, consum și, mai ales, de când produci energia față de când ai nevoie de ea.

Panouri fotovoltaice instalate pe balcon
Panourile fotovoltaice pe blocuri și balcoane ar putea fi o soluție pentru reducerea facturii Foto: arhivă

Discuțiile din Parlament privind posibilitatea instalării unor panouri fotovoltaice pe blocuri și balcoanele apartamentelor readuc în atenție o întrebare foarte concretă pentru proprietari: cât ar costa o astfel de investiție și ce cantitate de energie ar putea produce în realitate. Diferențele față de sistemele instalate pe case și cele instalate pe balcoane sunt importante, în primul rând din cauza suprafeței disponibile și a condițiilor de montaj.

Pentru proprietarul unei case, instalarea unui sistem fotovoltaic este relativ simplă din punct de vedere tehnic, deoarece acesta poate utiliza acoperișul și poate dimensiona instalația în funcție de propriul consum. În cazul unui apartament, lucrurile devin mai complicate, iar un sistem montat pe balcon nu poate fi comparat, ca producție, cu unul instalat pe acoperișul unei case.

Cât costă un sistem fotovoltaic pentru o casă

Pentru o locuință de aproximativ 100 de metri pătrați, un sistem fotovoltaic de 4-6 kW poate fi suficient pentru un consum anual de aproximativ 4.000-6.000 kWh, în funcție de profilul de consum al familiei și de eficiența energetică a locuinței.

Un sistem complet de aproximativ 5 kW, care include panouri, invertor, structură de montaj, cabluri, protecții, montaj și racordare la rețea, poate costa în jur de 25.000-35.000 de lei. În funcție de echipamentele alese, complexitatea acoperișului și lucrările necesare pentru instalare, costul poate ajunge și la aproximativ 40.000 de lei.

Producția anuală nu este însă egală cu puterea instalată înmulțită cu numărul de ore dintr-un an. Un sistem de 5 kW produce energie numai atunci când există suficientă lumină solară, iar producția diferă semnificativ de la o lună la alta. Orientarea și înclinarea panourilor, umbrirea, temperatura și condițiile meteorologice influențează cantitatea de energie obținută.

În condiții bune de amplasare, un astfel de sistem poate produce anual câteva mii de kWh, suficient pentru a acoperi o parte importantă din consumul unei locuințe de 100 de metri pătrați.

Cât de diferit este cazul unui apartament

Pentru un apartament, problema principală este spațiul disponibil. Un balcon oferă o suprafață mult mai mică decât acoperișul unei case, iar panourile nu pot fi instalate astfel încât să genereze aceeași cantitate de energie ca un sistem de 4-6 kW.

Un sistem fotovoltaic de balcon poate utiliza unul sau mai multe panouri de dimensiuni standard, însă puterea totală depinde de suprafața disponibilă și de modul în care acestea pot fi amplasate.

Un panou fotovoltaic modern poate avea, în funcție de model, o putere de aproximativ 400-500 W. Astfel, două panouri pot ajunge la o putere instalată de aproximativ 800-1.000 W, în timp ce patru panouri pot trece de 1,5-2 kW, dacă există suficient spațiu și condițiile de montaj permit acest lucru.

În cazul unui sistem montat pe balcon, puterea instalată și producția depind în primul rând de numărul de panouri și de suprafața disponibilă.

Cât poate produce un sistem montat pe balcon

Un sistem fotovoltaic de aproximativ 1 kW poate produce, în condiții favorabile, în jur de 1.000 kWh de energie pe an, însă producția efectivă depinde de orientarea și înclinarea panourilor, gradul de umbrire și condițiile locale. Pentru un sistem de 2 kW, producția anuală poate ajunge la aproximativ 2.000 kWh în condiții similare.

În cazul apartamentelor trebuie făcută diferența dintre momentul din zi în care este produsă energia și cel în care se înregistrează vârful de consum, pentru că panourile generează energie în timpul zilei, iar consumul apartamentului este adesea concentrat seara. În aceste condiții, energia produsă trebuie fie consumată imediat, fie gestionată printr-o soluție pentru surplus.

De aceea, pentru un sistem de balcon, este important nu doar câți kWh poate produce într-un an, ci și cât din această energie poate fi consumată direct în apartament.

Cât ar putea costa un sistem fotovoltaic pentru balcon

Costul unui sistem de balcon depinde de numărul de panouri, tipul invertorului, structura de prindere și eventualele echipamente suplimentare.

Un sistem simplu, format din două panouri și echipamentele necesare pentru funcționare, poate costa câteva mii de lei. Pentru sisteme mai puternice, cu mai multe panouri, microinvertoare, sisteme de monitorizare și structuri de montaj mai complexe, costul poate crește corespunzător.

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În cazul unui apartament, trebuie adăugat și costul eventualelor lucrări sau al echipamentelor necesare pentru conectarea instalației la circuitul electric al locuinței.

Prin urmare, nu există un singur preț pentru „un sistem fotovoltaic de balcon”. Costul trebuie calculat în funcție de puterea instalată și de configurația concretă a apartamentului.

În cât timp se poate amortiza investiția

Amortizarea depinde în primul rând de trei elemente: costul sistemului, cantitatea de energie produsă și valoarea energiei pe care proprietarul reușește să o consume sau să o valorifice.

În cazul unei case, un sistem fotovoltaic de aproximativ 5 kW poate costa 25.000-35.000 de lei, iar amortizarea unei investiții realizate fără subvenție poate fi, orientativ, în jur de 4-6 ani în condiții favorabile.

În cazul unui sistem de balcon, investiția inițială este mai mică, dar și cantitatea de energie produsă este mult mai redusă. Din acest motiv, perioada de amortizare poate fi foarte diferită de cea a unui sistem de 5 kW instalat pe o casă.

Problema surplusului de energie

Pentru orice sistem fotovoltaic conectat la rețea trebuie analizată diferența dintre energia produsă și energia consumată.

Dacă un apartament consumă, de exemplu, 300 kWh într-o lună, nu înseamnă că un sistem care produce 300 kWh în aceeași lună va elimina automat factura. Energia trebuie produsă în momentele în care locuința are nevoie de ea sau surplusul trebuie gestionat prin mecanismele disponibile pentru prosumatori.

Acest lucru este cu atât mai important la sistemele de balcon, unde producția poate fi concentrată în timpul zilei, în timp ce locatarii sunt plecați la serviciu sau la școală și consumul este mai mare seara.

O baterie poate crește gradul de utilizare a energiei produse local, însă adaugă un cost important investiției și trebuie inclusă separat în calculul amortizării.

Panourile pe bloc ridică o problemă diferită

În cazul blocurilor, instalarea unor panouri pe acoperiș poate fi mai eficientă decât montarea lor individuală pe balcoane, deoarece acoperișul oferă o suprafață mai mare și poate permite instalarea unui sistem cu o putere semnificativ mai mare.

Problema este însă cine deține și cine utilizează energia produsă.

Dacă instalația este destinată unei singure locuințe, trebuie stabilit dacă există dreptul de utilizare a suprafeței comune și cum poate fi realizată conexiunea. Dacă sistemul este instalat pentru consumul comun al blocului, energia poate fi utilizată pentru spațiile comune, cum ar fi iluminatul, lifturile sau alte echipamente, în funcție de configurația instalației.

Într-un astfel de proiect apar și probleme juridice și administrative: acordurile necesare, utilizarea proprietății comune, instalația electrică a clădirii, contorizarea și, după caz, relația cu distribuitorul de energie.

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Cu alte cuvinte, faptul că acoperișul blocului este suficient de mare pentru panouri nu înseamnă automat că fiecare apartament poate primi energie gratuită de la instalația montată acolo.

Ce variantă are sens economic

Pentru o casă, un sistem dimensionat în funcție de consumul anual poate reduce semnificativ cantitatea de energie cumpărată din rețea, iar investiția poate fi recuperată într-un interval de câțiva ani dacă producția și consumul sunt bine corelate.

Pentru un apartament, un sistem de balcon are un obiectiv mai modest: reducerea consumului de energie cumpărată din rețea. Avantajul poate fi real, dar economiile sunt limitate de numărul de panouri care pot fi instalate și de cantitatea de energie consumată direct în timpul zilei.

Iar pentru un bloc întreg, o instalație comună poate avea avantajul unei suprafețe mai mari disponibile pentru producție, însă presupune un proiect colectiv, cu reguli clare privind investiția, proprietatea asupra instalației și repartizarea energiei produse.

Ce trebuie verificat înainte de investiție

Înainte de cumpărarea unui sistem fotovoltaic, proprietarul ar trebui să pornească de la consumul real, nu de la puterea maximă pe care o poate instala.

Este important să fie analizate consumul anual în kWh, distribuția consumului pe ore, suprafața disponibilă, orientarea și înclinarea panourilor, eventualele zone umbrite și posibilitatea conectării la rețea.

În cazul unui apartament, trebuie verificat suplimentar dacă instalarea panourilor pe balcon sau pe alte părți ale clădirii este permisă și în ce condiții. Pentru acoperișurile blocurilor trebuie analizate și regulile privind proprietatea comună și acordurile necesare.

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