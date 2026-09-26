 27 septembrie 1910: Momentul istoric în care România a devenit a doua țară din lume ce a folosit avionul în scop militar | adevarul.ro
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27 septembrie 1910: Momentul istoric în care România a devenit a doua țară din lume ce a folosit avionul în scop militar

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La 27 septembrie 1910 a avut loc primul raid aerian din România, realizat de Aurel Vlaicu. În 1914 a murit regele Carol I, iar în 1940 a fost semnat Pactul Tripartit. În 1991 s-a născut Simona Halep, iar în 2001 România a adoptat Planul Național de Aderare la NATO.

aurel vlaicu
Aurel Vlaicu a efectuat primul raid aerian din România Foto: Arhivele Naționale ale României

1910 – Prima misiune militară aeriană din România

La 27 septembrie 1910, aviatorul și inginerul Aurel Vlaicu a efectuat prima misiune militară aeriană din România, în timpul manevrelor militare desfășurate în sudul țării. Vlaicu a zburat de la Slatina la Piatra Olt, transportând un document operativ al Marelui Stat Major către prințul moștenitor Ferdinand, inspectorul general al armatei române.

Zborul a avut loc cu unul dintre aparatele construite de Vlaicu și a reprezentat prima utilizare a avionului în cadrul unor manevre militare românești. Potrivit Arhivelor Militare Naționale Române, prin această misiune, România devenea a doua țară din lume, după Franța, care folosea avionul în timpul unor manevre militare.

1914 – Moartea regelui Carol I și urcarea pe tron a lui Ferdinand I

La 27 septembrie 1914, potrivit calendarului iulian folosit atunci în România, a murit regele Carol I, după o domnie de aproape 48 de ani. În calendarul gregorian, data morții este 10 octombrie 1914. Carol I devenise domnitor al României în 1866 și fusese proclamat rege în 1881.

După moartea lui Carol I, tronul României a revenit principelui moștenitor Ferdinand, care a devenit regele Ferdinand I. Noul suveran a preluat tronul într-un moment în care Europa se afla deja în Primul Război Mondial, conflict început în iulie 1914.

1940 – Semnarea Pactului Tripartit

La 27 septembrie 1940, Germania, Italia și Japonia au semnat la Berlin Pactul Tripartit. Documentul stabilea cooperarea politică, economică și militară dintre cele trei state și prevedea sprijin reciproc în cazul în care una dintre țările semnatare era atacată de o putere care nu era implicată în războiul european sau în conflictul chino-japonez.

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Pactul stabilea, de asemenea, recunoașterea rolurilor celor trei puteri în zonele lor de interes: Germania și Italia în Europa, iar Japonia în Asia de Est. Acordul a intrat în vigoare imediat după semnare și a fost prevăzut pentru o perioadă de zece ani.

1991 – Se naște Simona Halep

La 27 septembrie 1991, s-a născut la Constanța Simona Halep, jucătoare română de tenis. A început să joace tenis de la o vârstă fragedă, iar în 2008 a trecut în circuitul profesionist, după ce obținuse rezultate importante în competițiile de juniori.

Halep a câștigat 24 de titluri WTA la simplu și a ocupat locul 1 mondial în clasamentul WTA în 2017 și 2018. Printre cele mai importante trofee ale carierei s-au numărat Roland Garros, câștigat în 2018, și Wimbledon, câștigat în 2019.

2001 – România își intensifică pregătirile pentru aderarea la NATO

La 27 septembrie 2001, Guvernul României a adoptat Planul Național de Aderare la NATO, document care stabilea obiectivele și măsurile urmărite de autoritățile române în procesul de integrare în Alianța Nord-Atlantică. Planul făcea parte din eforturile de pregătire politică și militară pentru aderare.

Procesul a continuat în anii următori, iar la summitul NATO de la Praga, din 21-22 noiembrie 2002, România a fost invitată, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia, să înceapă negocierile de aderare. România a devenit oficial membră a NATO la 29 martie 2004, după finalizarea procedurilor de aderare și ratificare.

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