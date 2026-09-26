 Lavrov și ministrul german de Externe, întâlnire secretă la ONU. O premieră de la invadarea Ucrainei | adevarul.ro
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Lavrov și ministrul german de Externe, întâlnire secretă la ONU. O premieră de la invadarea Ucrainei

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Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, s-a întâlnit sâmbătă, 26 septembrie, la sediul Națiunilor Unite din New York, cu omologul său german, Johann Wadephul.

Lavrov a acuzat recent un „război real" împotriva Rusiei, după valul de acuzații lansate de Germania
Lavrov a acuzat recent un „război real" împotriva Rusiei, după valul de acuzații lansate de Germania Foto: Profimedia

Este prima întrevedere la acest nivel între Moscova și Berlin de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, potrivit agențiilor internaționale de presă, potrivit Agerpres.

Context tensionat: acuzații privind o dronă explozivă și consulate închise

Discuțiile au avut loc într-un climat diplomatic extrem de tensionat, după ce Germania a acuzat Rusia că ar fi trimis, la începutul lunii august, o dronă încărcată cu explozibil către aeroportul din Leipzig.

În urma incidentului, cele două state și-au închis reciproc consulatele, marcând o deteriorare accentuată a relațiilor bilaterale .

Amintim că, la începutul acestei luni, ministrul de Externe rus a acuzat Germania că a început un „război real" împotriva Rusiei, ca urmare a acuzațiilor Berlinului privind implicarea Moscovei în incidentul cu dronă de pe aeroportul din Leipzig.

Lavrov nu s-a mai întâlnit cu un ministru german de externe din ianuarie 2022, când a purtat discuții cu Annalena Baerbock, cu puțin timp înainte de invazia din Ucraina.

Întâlnirea de sâmbătă a avut loc cu ușile închise, iar tema conflictului din Ucraina a fost, potrivit surselor diplomatice, inevitabil pe agenda discuțiilor.

Berlinul a cerut restricții stricte pentru presă

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, partea germană a solicitat ca accesul presei să fie complet restricționat și ca discuțiile să nu fie înregistrate. „inițiativa întâlnirii a aparținut Berlinului”, a precizat Zaharova, citată de agenția TASS.


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