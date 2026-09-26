Traficantul Ilie Gherlan, zis „Colț Alb”, reținut într-un dosar de trafic de droguri în Maramureș. Polițiștii au găsit și arme

Ilie Gherlan, cunoscut în zona Borșa sub porecla „Colț Alb”, se numără printre cele trei persoane reținute într-un dosar de trafic de droguri de mare risc.

Foto: Poliția Română

Trei persoane, cu vârste de 17, 19 și 47 de ani, au fost reținute într-un dosar privind traficul de droguri de mare risc, în urma unei anchete desfășurate de polițiști și procurorii DIICOT Maramureș. Printre cei reținuți s-ar afla și Ilie Gherlan, cunoscut în zona Borșa sub porecla „Colț Alb”, potrivit Știri de Maramureș.



Conform presei locale, Gherlan ar fi fost ridicat de polițiști de la o lemnărie, unde ar fi încercat să se ascundă de forțele de ordine. Știri de Maramureș susține că acesta ar fi fost implicat, în ultimii ani, în mai multe incidente violente petrecute în orașul Borșa.

Droguri de mare risc, găsite la percheziții

Potrivit Poliției Române, în perioada 2024-2026, cele trei persoane cercetate ar fi procurat, deținut, pus la dispoziție și comercializat droguri de mare risc, atât sub formă de substanță cristalină, respectiv 2CMC și 3 CMC, cât și sub formă vegetală, impregnată cu MDMB-4en-PINACA.

Bărbatul de 47 de ani ar fi comercializat și produse susceptibile să aibă efecte psihoactive, respectiv 4BMC.

În cadrul anchetei au fost indisponibilizate diferite cantități de substanțe. În urma celor șase percheziții domiciliare efectuate în cursul zilei de 23 septembrie, polițiștii au ridicat plicuri și recipiente cu substanțe cristalizate, vegetale și lichide, aflate în curs de expertizare, un cântar de precizie, obiecte cu urme de substanță și bani în lei și euro.

La locuința bărbatului de 47 de ani au fost descoperite și două pistoale letale, două încărcătoare cu câte 15 cartușe de calibru 9 mm, un încărcător cu 13 cartușe și alte 175 de cartușe de același calibru, toate deținute ilegal.

Cei trei au fost reținuți pe 24 septembrie, iar astăzi procurorii au sesizat Tribunalul Maramureș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale.