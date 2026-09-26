Simion, Grindeanu și Ivan, plângeri penale pentru trădare după afirmațiile atribuite ambasadoarei SUA despre căderea Guvernului Bolojan. Liderul PSD: „Pure fabulații”

Curg reacțiile după ce Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, ar fi invocat căderea Guvernului Bolojan pentru a sugera că Washingtonul poate provoca schimbări de guvern și în alte țări. Liderii PSD și AUR au negat implicarea SUA în demiterea Executivului. Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că le-a făcut plângere penală pentru trădare lui George Simion, Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan.

Simion și Grindeanu neagă implicarea SUA în demiterea Guvernului Bolojan Foto: Mediafax

„Și-au trădat țara și neamul tocmai suveraniștii Grindeanu și Simion! N-au vândut-o la americani, ci la MAGA”, spune deputatul USR într-o postare pe Facebook, în care face referire la dezvăluirile publicate vineri The Wall Street Journal.

S-au gudurat pe lângă fosta iubită a lui Trump Jr. și au trântit guvernul ca să cumpărăm niște gaz la suprapreț.

Dimitriu afirmă că demiterea Guvernului Bolojan ar fi fost influențată de interese externe și că demiterea Guvernului Bolojan ar fi fost legată de presiuni privind o tranzacție energetică.

„S-au gudurat pe lângă fosta iubită a lui Trump Jr. și au trântit guvernul ca să cumpărăm niște gaz la suprapreț. Pentru ce-au făcut, da, ei chiar merită anchetați pentru trădare (în sensul art. 394 din Codul penal). Bomba a apărut în Wall Street Journal - ambasadoarea SUA în Grecia, numită acolo de clanul Trump, s-a lăudat că a dărâmat guvernul României și că ar putea face asta cu orice alt guvern care se opune afacerilor lor de familie”, se arată în postare.

Deputatul USR argumentează:

„În martie, înainte ca PSD de mână cu AUR să depună moțiune și să pice guvernul, cu cine credeți că s-au văzut la fițe, la Isoletta în Herăstrău, Grindeanu și Ivan de la Energie? Fix cu ambasadoarea Greciei, venită să facă lobby. Separat, Simion suveranistul recunoaște că și el e bun prieten cu doamna de la MAGA – Kimberly Guilfoyle. Nu mai aveau trumpiștii răbdare să ne bage gazul scump pe gât. Efectiv nu ne trebuie – vom avea din Marea Neagră mai mult decât putem noi consuma intern.Ce constatăm? Că ce-a zis c-ar fi ordonat fosta iubită a lui Trump Jr. fix aia s-a întâmplat. Guvernul a fost dărâmat”.

„Deci cine vinde țara, măi suveraniștilor?”

Parlamentarul USR lansează acuzații și la adresa social-democratului Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei:

„Ivan, lup tânăr pesedist, a făcut toate eforturile, la ordinele lui Grindeanu și ale MAGA, să angajăm statul român în această tranzacție superpăguboasă cu gaz. Nu le-a mers, așa că au demis executivul, să vină după aia ei să semneze. Deci cine vinde țara, măi suveraniștilor? Useriștii cu Bolojan sau fix Simion cu Grindeanu de mânuță? Acum cine-s trădătorii de neam și țară?”.

„Parteneri, da, slugi, nu!”

Dimitriu a încheiat:

„P.S. România are un parteneriat strategic cu SUA pe care și-l onorează în spiritul și litera lui. Faptul că Donald Trump și asociații lui au ajuns acum să conducă Statele Unite fix ca pe o afacere de familie și să amenințe și șantajeze aliații - ne dai banii sau îți trântim guvernul - asta nu face parte din niciun punct al parteneriatului pe care noi ar trebui să îl respectăm. Parteneri, da, slugi, nu!”.

„Le-am făcut plângere penală pentru trădare lui Grindeanu, Simion și Ivan”

Ulterior, Alexandru Dimitriu a anunțată că le-a făcut plângere penală pentru trădare lui George Simion, Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan, „să fie cercetați pentru că au negociat cu o putere străină aservirea și subminarea economică a României”

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„Povestea asta nu poate rămâne așa. Când statul român ajunge să fie penetrat la vârf și președinți de partide vând suveranitatea și securitatea economică a României, chiar suntem în fața unui act de trădare pedepsit de legea penală. Dincolo de întâlnirea privată la restaurant, acțiunile acestor indivizi au lăsat clar urme scrise. Ivan, ministru al Economiei, participant la masa de taină cu ambasadoarea SUA la Atena, a făcut presiuni oficiale la președintele României, la premier și a cerut implicarea SRI ca afacerea păguboasă pentru statul român să fie perfectată”, a mai spus Dimitriu.

Deputatul USR cere clarificarea mai multor chestiuni:

„Ce căuta Grindeanu la această întâlnire și ce rol a avut în complot? Ce înțelegeri ascunse a perfectat George Simion și de ce a sprijinit planul de demitere a guvernului, așa cum pretinde ambasadoarea SUA la Atena că a ordonat? Ce ordine a primit, la rândul lui, Bogdan Ivan, ca să facă presiuni la cel mai înalt nivel al statului român în vederea subminării economice a României? Sunt întrebări la care orice român merită un răspuns. Adevărul trebuie să iasă la iveală complet!”.

Sorin Grindeanu neagă acuzațiile

Întrebat de G4Media, despre discuția cu ambasadoarea SUA în Grecia, Sorin Grindeanu a respins categoric acuzațiile și a afirmat că discuțiile avute cu diplomata americană au vizat exclusiv proiecte energetice regionale.

Grindeanu a precizat că întâlnirea cu ambasadoarea SUA în Grecia a avut un caracter strict tehnic:

„Au vizat aspecte care țin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol de tranzit important.”

El a adăugat că restul acuzațiilor apărute în spațiul public sunt nefondate: „pure fabulații, care nu au făcut obiectul discuției”.

Și George Simion respinge acuzațiile privind implicarea SUA în demiterea Guvernului Bolojan: „Nu accept imixtiuni externe”

Și liderul AUR, George Simion, a reacționat sâmbătă, într-o declarație pentru Știripesurse, la dezvăluirile apărute în presa internațională despre presupusa implicare a ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, în demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

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„O cunosc și cred că sunt prieten bun cu doamna ambasador. Nu am purtat astfel de discuții (…) sunt sigur că este vorba de o exprimare inventată sau scoasă din context. Ca politician român nu accept imixtiuni externe, nici chiar din partea partenerilor strategici americani”, a transmis liderul AUR pentru sursa citată.

Simion subliniază că poziția AUR față de guvernarea PSD–PNL–USR a fost „constantă”, sugerând că moțiunea de cenzură depusă împreună cu PSD nu a avut legătură cu presiuni externe.

Potrivit The Wall Street Journal, Kimberly Guilfoyle, fostă logodnică a lui Donald Trump Jr. și promotoare a proiectului Coridorul Vertical de Gaze, ar fi sugerat, la o cină din martie, că SUA ar fi contribuit la demiterea Guvernului Bolojan și că un scenariu similar ar putea fi replicat și în Grecia.

Amintim că, în mai 2026, PSD și AUR au depus și votat moțiunea de cenzură care a dus la demiterea Guvernului Bolojan.