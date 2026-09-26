Planul Roșu de intervenție, activat după ce 11 persoane au manifestat simptome de toxiinfecție alimentară la o sală de evenimente din Avrig

Autoritățile din județul Sibiu au activat sâmbătă seara Planul Roșu de Intervenție după ce mai multe persoane prezente la o sală de evenimente din orașul Avrig au acuzat simptome compatibile cu o toxiinfecție alimentară.

Trei echipaje SMURD sunt la fața locului Foto: Arhivă Adevărul

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, numărul mare de persoane care au solicitat asistență medicală a impus activarea Planului Roșu de Intervenție (cu mobilizarea unui număr semnificativ de resurse medicale), relatează Ora de Sibiu.

La fața locului au fost trimise: trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, șase ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), o autospecială pentru transportul persoanelor și al victimelor multiple.

Echipajele medicale au evaluat starea celor afectați, ISU Sibiu precizând că 11 persoane prezintă simptome specifice unei toxiinfecții alimentare.

Reprezentanții ISU au transmis că misiunea este în desfășurare, iar echipajele medicale monitorizează evoluția stării persoanelor afectate și decid, în funcție de evaluare, dacă este necesar transportul acestora la unități medicale.

Amintim că, în urmă cu mai puțin de două săptămâni, 13 elevi s-au îmbolnăvit în timpul unei excursii și au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară.

Tot luna aceasta, 58 de persoane cazate la un hotel din Saturn au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au mâncat la restaurantul unității s-a încheiat.