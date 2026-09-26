Brașovul intră în ritmul dansului. Două zile de competiții pe 3 și 4 octombrie al Carpathian Dance Cup

Primul weekend din octombrie aduce două competiții de dans la Brașov. Pe 3 octombrie are loc prima ediție Carpathian Dance Cup, iar pe 4 octombrie este programat Campionatul Național de Salsa, Bachata și Caribbean Show 2026.

Foto: Carpathian Dance Cup

Brașovul găzduiește, în primul weekend din octombrie, două competiții de dans. Carpathian Dance Cup va avea loc sâmbătă, 3 octombrie, iar duminică, 4 octombrie, este programat Campionatul Național de Salsa, Bachata și Caribbean Show 2026. Ambele evenimente se desfășoară la Inventa Club, pe strada Zaharia Stancu nr. 21, începând cu ora 09.00.

Cele două competiții sunt organizate de Agenția Națională pentru Sport, Federația Română de Dans Sportiv și Fabrica de Dans Brașov și reunesc sportivi din mai multe categorii de vârstă și niveluri de pregătire.

Carpathian Dance Cup, la prima ediție

Prima ediție a Carpathian Dance Cup are loc pe 3 octombrie și este un concurs zonal de dans sportiv, organizat sub egida Federației Române de Dans Sportiv. Competiția include probe de Dans Standard și Dans Latino, pentru sportivi din mai multe categorii de vârstă și clase de pregătire.

Primele probe sunt programate de la ora 09.00, iar gala de deschidere va avea loc la ora 19.00. După gală vor continua întrecerile pentru categoriile Open, pe un ring de 200 de metri pătrați.

Sportivii clasați pe primele trei locuri vor primi cupe, iar finaliștii vor fi recompensați cu medalii și diplome. Pentru principalele categorii Open, destinate sportivilor cu vârste între 16 și 35 de ani, sunt prevăzute și premii în bani.

Campionatul Național de Salsa și Bachata

Duminică, 4 octombrie, are loc Campionatul Național de Salsa, Bachata și Caribbean Show 2026, destinat sportivilor legitimați la Federația Română de Dans. Competiția include probe de salsa, bachata, merengue, kizomba, Rueda de Casino și stiluri de dans caraibian.

Foto: Campionatul Național de Salsa și Bachata

Concurenții vor participa la probe de perechi, solo, duo, echipe mici, echipe mari și producții. Categoriile de vârstă pornesc de la Mini Kids și ajung până la Seniori, iar nivelurile sunt Silver, pentru începători, și Gold, pentru avansați.

Pentru categoria Silver nu se acordă titlul de campion național, însă participanții primesc cupe, medalii, diplome și premii. Vor fi acordate și distincții pentru Best Moment, Best School și Best Solo. Competiția va fi transmisă live, iar gala finală va fi difuzată de TVR Sport de la ora 19.00.