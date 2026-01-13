Adevărul Dezvoltare personală
Cele mai noi gadgeturi pentru fitness, pe care să le urmărești în 2026

Publicat:

2026 aduce gadgeturi care transformă grijă pentru sănătate și mișcare din intenție în acțiune. Dacă până acum motivația singură nu era suficientă, tehnologia oferă un impuls real: ceasuri și brățări care îți urmăresc pulsul și activitatea fizică, căști care te ajută să te concentrezi și să rămâi activ.

fitness
Sursă foto: Shutterstock

Potrivit unei analize Forbes, acestea sunt gadgeturile pe care experții și pasionații de fitness le vor urmări anul acesta.

Oura Ring 4 Ceramic

ŌURA ring, femeie care poarta inel
Sursă foto: Facebook ŌURA

Oura Ring 4 s-a impus rapid drept un reper în zona dispozitivelor wearable, iar versiunea ceramică adaugă acum și un design elegant, care îl transformă într-un accesoriu discret, dar sofisticat. Este puțin mai gros și mai greu decât varianta din titan, dar vine în patru nuanțe discrete: midnight, cloud, tide și petal.

Ceea ce îl face cu adevărat valoros nu e designul, ci ceea ce poate măsura. Oura Ring 4 monitorizează somnul, oferă o estimare a nivelului tău de energie pentru ziua următoare și poate detecta răceli, gripă sau Covid, uneori chiar înainte ca simptomele să apară. În plus, ține evidența nivelului de stres, a activității fizice și a sănătății cardiovasculare.

Withings BeamO MultiScan

Withings BeamO
Sursă foto: Forbes.com

BeamO de la Withings reunește într-un singur dispozitiv tot ce ai nevoie pentru monitorizarea sănătății. Măsoară temperatura fără contact, face ECG rapid și funcționează ca un stetoscop, ascultând inima și plămânii.

Pe lângă aceste măsurători, oferă recomandări și un scor de sănătate bazat pe inteligență artificială, ca să știi ce să îmbunătățești. Cu abonamentul Withings+, primești rapoarte mai detaliate. Dispozitivul e ușor și suficient de compact ca să-l iei oriunde cu tine.

Whoop MG

Whoop MG
Sursă foto: Whoop.com

Noua generație Whoop, disponibilă în versiuni 5.0 și MG, duce monitorizarea sănătății și a performanței la un alt nivel. Whoop MG include ECG și măsoară ritmul cardiac, tensiunea arterială și alți indicatori esențiali pentru antrenamentele tale, iar procesorul e cu 60% mai rapid decât la versiunea 4.0.

Bateria ține până la 14 zile, iar unele abonamente includ un power pack wireless. Dispozitivul e ideal pentru sportivi și pasionații de fitness care vor să-și optimizeze performanța, nu doar să-și urmărească numărul de pași sau caloriile.

AirPods Pro 3

alergător
Sursă foto: apple.com
Citește și: Trei mese pe zi - un obicei modern care ne îmbolnăvește? Ce propune dr. Alberto Villoldo

Apple ridică standardul pentru căștile in-ear. AirPods Pro 3 vin cu senzori de puls integrați, care îți permit să-ți urmărești ritmul cardiac fără să ai nevoie un smartwatch.

Sunt ideale pentru alergători și pentru antrenamente de intensitate ridicată, oferind izolare fonică superioară datorită vârfului din spumă reproiectat și funcției de noise-cancelling. În plus, suportă traducerea live a conversațiilor, fiind perfecte pentru călătorii sau întâlniri internaționale.

Samsung Galaxy Watch 8

ceas samsung
Sursă foto: Samsung.com

Galaxy Watch 8 combină un design minimalist cu funcții care te ajută să-ți urmărești starea de sănătate. Ecranul mai luminos și integrarea Google Gemini îți oferă informații rapide și utile, în timp ce ceasul îți monitorizează ritmul cardiac, ECG-ul și tensiunea arterială.

Noul indice de antioxidanți arată rapid dacă dieta ta include suficiente fructe și legume, iar funcțiile dedicate alergătorilor îl transformă într-un partener complet pentru antrenamente.

Hilo Band

Hilo
Sursă foto: Forbes.com
Citește și: Ce este dieta pegan. „Dacă Dumnezeu a făcut acel aliment, mănâncă-l; dacă omul l-a făcut, lasă-l"

Hilo Band este conceput pentru cei care vor să-și monitorizeze constant tensiunea arterială. Dispozitivul face măsurători automate în fundal, reducând stresul asociat cu vizitele la medic, și poate folosi chiar camera telefonului pentru monitorizare. Recent a primit aprobarea FDA și va fi disponibil în SUA în următoarele luni, oferind un mod simplu și precis de a-ți urmări sănătatea zilnic.

Theragun Pro Plus

theragun
Sursă foto: Forbes.com

Pentru cei care fac antrenamente intense, Theragun Pro Plus rămâne un reper în recuperarea musculară. Aparatul are ecran LED și programe predefinite care ghidează masajul, iar accesoriul, odată încălzit, poate stimula circulația și relaxa mușchii tensionați. Modelele mai mici sunt ușor de luat în geanta de sport, oriunde mergi.

Pe măsură ce tehnologia devine mai sofisticată, gadgeturile care îți monitorizează ritmul cardiac, tensiunea sau activitatea fizică nu mai sunt simple obiecte tech: devin aliați reali pentru sănătate, prevenție și un stil de viață echilibrat.

