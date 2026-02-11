Patru persoane au fost reținute în dosarul privind defrișările ilegale în pădurea din Băile Felix. Ce au găsit anchetatorii la percheziții

Polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul IPJ Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, au pus în executare miercuri,11 februarie, șase mandate de percheziție domiciliară în dosarul privind defrișările ilegale în pădurea din Băile Felix. Patru persoane au fost reținute.

Perchezițiile au avut loc la imobilele deținute de un bărbat, de 52 de ani, din comuna Ceica, județul Bihor, de un altul, de 49 de ani, din comuna Brusturi, județul Bihor, la doi bărbați, de 51, respectiv 42 de ani, ambii din comuna Sânmartin, județul Bihor, la sediile unei societăți comerciale și unui ocol silvic, ambele din municipiul Oradea, județul Bihor, „într-un dosar penal, în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, furt de arbori, respectiv introducerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de poliția Română.

Stejari, carpeni și cireși, tăiați ilegal

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 29 decembrie 2025 – 23 ianuarie a.c., societatea comercială, prin intermediul bărbaților de 52 și 49 de ani, angajați ai societății, ar fi tăiat fără drept și ar fi sustras 16 arbori, din speciile stejar, carpen și cireș, cu diametre între 15 și 80 de cm, dintr-o suprafață de pădure din localitatea Băile - Felix, județul Bihor, unde avea în exploatare o partidă, constituită la nivelul Ocolului Silvic Oradea, „cu un volum total de 8,682 de metri cubi, în valoare de 10.239,83 de lei, fără T.V.A., dintre care 5.119,916 lei reprezintă funcțiile nerealizate ale pădurii”.

Cum erau subdimensionați arborii

De asemenea, în perioada 27 – 28 mai 2025, bărbatul de 51 de ani, cu complicitatea celui de 42 de ani, ambii angajați ai ocolului silvic, în contextul punerii în valoare/marcării arborilor în respectiva partidă, ar fi subdimensionat arborii cu diametre mari, astfel încât la inventarierea, prin sondaj, a 15 arbori puși în valoare – marcați pe suprafața partizii, cu privire la diametrul acestora, „s-a constatat subdimensionarea a 13 dintre aceştia la momentul punerii în valoare, introducând date necorespunzătoare în sistemul informațional pentru păduri Sumal 2.0, iar, la data de 5 iunie 2025, bărbatul de 51 de ani, cu complicitatea celui de 42 de ani, în același context, ar fi subdimensionat arbori cu diametre mari, rezultând o diferență de volum între datele înscrise în actul de punere în valoare și materialul lemnos exploatat/rămas pe picior de 26,41 metri cubi de material lemnos, din grupa de specii cvercinee, diverse tari și diverse moi, în valoare de 5.017,9 lei, fără T.V.A., introducând date necorespunzătoare în sistemul informațional pentru păduri Sumal 2.0”

La perchezițiie domiciliare demiercuri, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor diverse acte și documente privind exploatarea masei lemnoase, precum și 7 terminale mobile.

În urma administrării probatoriului, tot miercuri, polițiștii Serviciului de Ordine Publică - Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, față de cei patru bărbați cercetați în cauză.

„Polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celor în cauză”, a mai transmis poliția Română.

Activitățile polițiștilor de la delicte silvice au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Criminalistic, Poliției orașului Aleșd, Secției nr.7 de Poliție Rurală Tileagd, Poliției Municipiului Beiuș și de la Secția nr.2 de Poliție Rurală Beiuș din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.