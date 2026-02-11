search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Patru persoane au fost reținute în dosarul privind defrișările ilegale în pădurea din Băile Felix. Ce au găsit anchetatorii la percheziții

0
0
Publicat:

Polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul IPJ Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, au pus în executare miercuri,11 februarie, șase mandate de percheziție domiciliară în dosarul privind defrișările ilegale în pădurea din Băile Felix. Patru persoane au fost reținute.

Autorii ar fi subdimensionat arborii cu diametre mari. FOTO eBihoreanul
Autorii ar fi subdimensionat arborii cu diametre mari. FOTO eBihoreanul

Perchezițiile au avut loc la imobilele deținute de un bărbat, de 52 de ani, din comuna Ceica, județul Bihor, de un altul, de 49 de ani, din comuna Brusturi, județul Bihor, la doi bărbați, de 51, respectiv 42 de ani, ambii din comuna Sânmartin, județul Bihor, la sediile unei societăți comerciale și unui ocol silvic, ambele din municipiul Oradea, județul Bihor, „într-un dosar penal, în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, furt de arbori, respectiv introducerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de poliția Română.

 Stejari, carpeni și cireși, tăiați ilegal

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 29 decembrie 2025 – 23 ianuarie a.c., societatea comercială, prin intermediul bărbaților de 52 și 49 de ani, angajați ai societății, ar fi tăiat fără drept și ar fi sustras 16 arbori, din speciile stejar, carpen și cireș, cu diametre între 15 și 80 de cm, dintr-o suprafață de pădure din localitatea Băile - Felix, județul Bihor, unde avea în exploatare o partidă, constituită la nivelul Ocolului Silvic Oradea, „cu un volum total de 8,682 de metri cubi, în valoare de 10.239,83 de lei, fără T.V.A., dintre care 5.119,916 lei reprezintă funcțiile nerealizate ale pădurii”.

Cum erau subdimensionați arborii

De asemenea, în perioada 27 – 28 mai 2025, bărbatul de 51 de ani, cu complicitatea celui de 42 de ani, ambii angajați ai ocolului silvic, în contextul punerii în valoare/marcării arborilor în respectiva partidă, ar fi subdimensionat arborii cu diametre mari, astfel încât la inventarierea, prin sondaj, a 15 arbori puși în valoare – marcați pe suprafața partizii, cu privire la diametrul acestora, „s-a constatat subdimensionarea a 13 dintre aceştia la momentul punerii în valoare, introducând date necorespunzătoare în sistemul informațional pentru păduri Sumal 2.0, iar, la data de 5 iunie 2025, bărbatul de 51 de ani, cu complicitatea celui de 42 de ani, în același context, ar fi subdimensionat arbori cu diametre mari, rezultând o diferență de volum între datele înscrise în actul de punere în valoare și materialul lemnos exploatat/rămas pe picior de 26,41 metri cubi de material lemnos, din grupa de specii cvercinee, diverse tari și diverse moi, în valoare de 5.017,9 lei, fără T.V.A., introducând date necorespunzătoare în sistemul informațional pentru păduri Sumal 2.0”

La perchezițiie domiciliare demiercuri, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor diverse acte și documente privind exploatarea masei lemnoase, precum și 7 terminale mobile.

În urma administrării probatoriului, tot miercuri, polițiștii Serviciului de Ordine Publică - Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, față de cei patru bărbați cercetați în cauză.

„Polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celor în cauză”, a mai transmis poliția Română.

Activitățile polițiștilor de la delicte silvice au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Criminalistic, Poliției orașului Aleșd, Secției nr.7 de Poliție Rurală Tileagd, Poliției Municipiului Beiuș și de la Secția nr.2 de Poliție Rurală Beiuș din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

Oradea

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația
stirileprotv.ro
image
Care este ora limită până la care poți să mănânci ciorbă
gandul.ro
image
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
mediafax.ro
image
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară”
fanatik.ro
image
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
libertatea.ro
image
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
CSM vrea ca şoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie să nu mai poată conduce până la decizia finală
observatornews.ro
image
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Servicii stomatologice decontate de CNAS în 2026. Ce tratamente poți face gratuit
playtech.ro
image
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB! Ce pedeapsă a primit. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte de producerea accidentului din Iași. Ies la iveală noi detalii halucinante
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Întârzieri uriașe la recalcularea pensiilor! Ministerul Muncii și Casa de Pensii au recunoscut
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Ioana Ginghină spune că nu mai scapă de Alexandru Ciucu după ce emisiunea La Măruță a fost scoasă de pe post
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
”Annus horribilis” la Palat! După colaborarea cu Epstein, viitoarea regină are probleme

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer