Un militar rus îl contrazice pe Peskov în legătură cu importanța Telegram pe câmpul de luptă. Critici și din partea bloggerilor pro-război

Restricționarea aplicației Telegram în Rusia au generat critici și preocupări privind potențialele prejudicii aduse propriilor forțe armate proprii, au avertizat bloggeri militari pro-război, dar și soldați, în contextul refuzului fondatorului platformei de a ceda presiunilor exercitate de Moscova, relatează The Guardian.

Organismul de supraveghere a comunicațiilor din Rusia a anunțat miercuri o potențială încetinire a funcționării aplicației la nivel național, invocând nerespectarea unor reglementări anterioare. Telegram este utilizată zilnic de peste 60 de milioane de cetățeni ruși.

Decizia a generat critici publice din partea diverselor segmente ale societății ruse, incluzând trupele din prima linie, bloggerii militari, influenceri și personalități ale opoziției aflate în exil.

Această acțiune se înscrie în strategia Kremlinului de a implementa un „internet suveran”, un spațiu online izolat de tehnologia occidentală și de influența externă, facilitând controlul statului.

Simultan, autoritățile promovează o „super-aplicație” de stat, denumită Max, inspirată de modelul chinezesc WeChat, în paralel cu eforturile de consolidare a controlului asupra platformelor de mesagerie străine.

Momentan, nu este clar dacă Moscova va recurge la blocarea completă a Telegram sau va implementa o încetinire inițială a serviciului, în încercarea de a forța o colaborare mai strânsă cu autoritățile.

Utilizatorii au raportat încetiniri ale traficului și întârzieri în descărcarea videoclipurilor și imaginilor pe parcursul zilei de marți, deși funcționalitatea generală a aplicației a fost menținută.

Declarațiile Kremlinului și ale fondatorului Telegram

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că oficialii sunt „în contact cu reprezentanții" Telegram, precizând că organismul de supraveghere a comunicațiilor din Rusia va lua măsuri suplimentare „în conformitate cu legislația noastră” în cazul lipsei de cooperare.

Pavel Durov, fondatorul Telegram, a criticat public măsurile, comparându-le cu tentativele Iranului de a limita platforma. El a subliniat că „restrângerea libertății cetățenilor nu este niciodată răspunsul corect" și a reafirmat angajamentul Telegram față de libertatea de exprimare și confidențialitate, „indiferent de presiune”.

Reacția bloggerilor militari și a soldaților ruși

Reacția a fost deosebit de puternică în rândul comunității de bloguri pro-război și în cadrul armatei, pentru care Telegram reprezintă un instrument esențial de comunicare. De altfel, circulat online mai multe videoclipuri în care soldați ruși critică restricțiile.

Într-o declarație video, un militar a contestat direct autoritatea de reglementare, întrebând: „Ne-ați întrebat măcar? A încercat cineva să afle dacă acest lucru ar fi util?"

Un soldat a descris Telegram drept „singura legătură” funcțională între unități și diverse structuri statale, solicitând factorilor de decizie să reevalueze eventualele restricții și subliniind necesitatea unei analize prealabile a consecințelor.

Telegram este utilizat pe scară largă de forțele ruse, în special la nivel tactic și în zonele de sprijin logistic. Numeroase unități gestionează grupuri de chat pentru coordonarea logistică, distribuirea de actualizări, precum și pentru strângerea de fonduri destinate echipamentelor și muniției.

Analiști pro-război afiliați Ministerului Apărării au avertizat asupra potențialelor impedimente asupra capacității de reacție a sistemului de apărare aeriană rus în fața atacurilor cu drone, generate de limitarea accesului la Telegram. Canalul pro-Kremlin Dva Mayora a specificat rolul esențial al platformei în comunicarea între unitățile de luptă și în coordonarea inter-agenții a grupurilor mobile de foc.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a minimalizat importanța criticilor, considerând că este „greu să ne imaginăm” utilizarea unui serviciu de mesagerie, inclusiv Telegram, pentru comunicațiile de pe linia frontului.

Voluntarul rus Thirteenth l-a contrazis, argumentând că „blocarea Telegram echivalează cu un act de auto-sabotaj”, potrivit Kyiv Post.

„Stimate domnule Dmitri Sergheievici [Peskov], în calitate de militar și participant la operațiunea militară specială, îmi permit să vă prezint realitatea din teren. Adesea, Telegram facilitează nu doar comunicarea și comanda în timpul luptelor, ci și aspecte logistice, precum colectarea și distribuirea ajutorului umanitar,” a scris voluntarul.

„Fără a mai menționa numeroase alte utilizări; uneori, chiar și reglajul focului de artilerie se realizează prin Telegram. În esență, blocarea Telegram reprezintă un act de auto-sabotaj contraproductiv”, a conchis acesta.

Fără Telegram și fără Starlink

Aceste demersuri restrictive survin într-un context sensibil pentru armata rusă. Anterior, Ucraina a procedat la dezactivarea terminalelor Starlink utilizate de trupele ruse, în urma unor discuții cu Elon Musk, compania sa SpaceX fiind operatorul rețelei de sateliți.

Un comentator proeminent pro-război a evidențiat vulnerabilitatea sistemului Starlink și importanța coordonării orizontale a unităților prin intermediul Telegram, avertizând asupra efectelor negative ale oricăror încetiniri ale platformei.

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, eforturile Moscovei de a consolida controlul asupra internetului s-au intensificat, prin restricționarea platformelor occidentale precum WhatsApp, YouTube și Instagram.

Telegram a fost, în mare măsură, exceptată de la aceste măsuri, reflectând popularitatea sa în rândul populației ruse și utilitatea în promovarea narațiunilor pro-Kremlin. Funcționarii ruși utilizează frecvent aplicația pentru comunicare publică și privată.

Anumiți oficiali regionali și-au exprimat la rândul lor preocuparea că restricționarea Telegram ar putea îngreuna diseminarea rapidă a informațiilor urgente către locuitorii din regiunile de frontieră. Guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a anticipat potențiale dificultăți în furnizarea de informații operaționale esențiale, în cazul escaladării situației.

În paralel, aplicația a devenit un spațiu important pentru utilizatorii ruși care caută informații alternative, găzduind canale influente asociate rețelei lui Alexei Navalnîi și altor figuri ale opoziției aflate în exil.