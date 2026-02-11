Atac armat în Canada: cel puțin nouă morți într-un liceu și într-o locuință. Comunitatea, în stare de șoc

Cel puțin nouă persoane au murit și zeci au fost rănite într-un atac armat produs marți într-un liceu și într-o locuință din provincia canadiană British Columbia, potrivit Poliției. Suspectul a fost găsit mort, iar autoritățile spun că acesta pare să se fi sinucis.

Poliția Regală Canadiană (RCMP) a anunțat că a intervenit în jurul orei 13:20, ora locală, după ce a primit apeluri privind un trăgător activ la școala secundară Tumbler Ridge. La fața locului au fost găsite șase persoane decedate și zeci de răniți, se arată într-un comunicat al autorităților. O altă victimă a murit în timp ce era transportată la spital, potrivit RCMP.

Suspectul a fost găsit mort, cu „ceea ce pare a fi o rană auto-provocată”, au precizat autoritățile, potrivit News.ro.

Zeci de răniți, unii în stare gravă

Două dintre victime au fost transportate cu elicopterul la spital, având răni grave sau care le pun viața în pericol. Aproximativ 25 de alte persoane, cu răni care nu le amenință viața, primesc îngrijiri medicale la un centru local, a anunțat Poliția.

Ulterior, alte două persoane au fost găsite moarte într-o locuință despre care anchetatorii cred că are legătură cu atacul.

„Ofițerii efectuează căutări suplimentare în alte case și proprietăți pentru a determina dacă mai există cineva rănit sau care are legătură cu evenimentele de astăzi”, se arată în comunicatul Poliției.

Oraș mic, impact uriaș

Tumbler Ridge este un oraș rural cu aproximativ 2.400 de locuitori, situat la poalele Munților Stâncoși, în vestul Canadei, la circa 680 de kilometri de granița cu Statele Unite.

Autoritățile au precizat că nu există o amenințare continuă pentru public. Alerta de urgență prin care locuitorii erau îndemnați să se adăpostească a fost ridicată la ora 17:45, ora locală.

Liceul Tumbler Ridge are 175 de elevi din clasele VII–XII, potrivit site-ului provinciei. În urma tragediei, conducerea unităților de învățământ a decis suspendarea cursurilor. „Din cauza evenimentelor tragice care au avut loc astăzi în comunitatea Tumbler Ridge, școala secundară Tumbler Ridge și școala elementară Tumbler Ridge vor fi închise pentru restul săptămânii”, se arată într-un anunț publicat online.

Reacții și anchetă în desfășurare

Poliția investighează circumstanțele care au dus la atac. „Cooperarea rapidă din partea școlii, a echipelor de intervenție și a comunității a jucat un rol esențial în răspunsul nostru”, a declarat superintendentul Ken Floyd, comandantul districtului nordic, exprimându-și compasiunea față de cei afectați.

Larry Neufeld, membru al Parlamentului provincial pentru Peace River South, circumscripție care include Tumbler Ridge, a catalogat împușcăturile drept „tragice și profund tulburătoare”.

„Este un oraș mic, cu o comunitate strâns legată, iar impactul unui astfel de eveniment este resimțit de toată lumea”, a spus Neufeld.

Împușcăturile în masă sunt extrem de rare în Canada, o țară cu legi mult mai stricte privind armele de foc decât Statele Unite. Potrivit proiectului Small Arms Research, în SUA există 121 de arme de foc la fiecare 100 de locuitori, comparativ cu aproximativ 35 la 100 de locuitori în Canada.