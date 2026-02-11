Ministerul Agriculturii lucrează la o nouă schemă de plafonare a prețului alimentelor

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri că, în perioada următoare, va promova în Guvern și Parlament un proiect privind gestionarea inflației printr-un mecanism de plafonare a adaosului comercial pentru produsele agroalimentare de pe teritoriul României, atunci când inflația depășește 5%-6%.

Întrebat dacă guvernul va veni cu o prelungire a măsurii plafonării adaosului la alimente, având în vedere că măsura aflată în vigoare urmează să expire, ministrul a afirmat că se lucrează la o nouă schemă de plafonare.

„Sigur, expiră la 31 martie. Noi trebuie să discutăm în momentul de față despre inflație. Inflația este una mare în România și pe produsele agroalimentare și, sigur, trebuie să ne punem la masă, Guvernul României, colegii mei din Parlament, pentru a încerca să creăm un mecanism pentru a gestiona partea de inflație. Lucrul acesta îl voi face, voi aduce toate datele, bineînțeles, economice și toate datele stabilite de Institutul Național de Statistică. Și cred că în momentul de față nu trebuie să intervenim în piață, dar printr-un mecanism corect prin care să gestionăm foarte bine inflația ar trebui ca tot ceea ce înseamnă produse agroalimentare pe teritoriul României, atunci când inflația sare de 5%-6%, să intre un mecanism de plafonare a adaosului comercial”, a declarat Florin Barbu, miercuri, după participarea la lucrările Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

El a explicat că foarte mulți fac confuzia între „plafonarea adaosului comercial și plafonarea alimentelor”.

„Să fie foarte clar, Ministerul Agriculturii a promovat plafonarea adaosului comercial și nu a avut niciun impact, așa cum s-a întâmplat în Energie, când s-a plafonat prețul la energie sau la gaz, și statul român a plătit aproape 32 de miliarde către companii care au livrat acest gaz și această energie”, a declarat Barbu.

El a precizat că mecanismul pe care îl are în vedere ar urma să fie promovat în Guvern și Parlament sub forma unui proiect de lege.

„Va fi finalizată săptămâna viitoare și va fi transmisă și către Guvernul României, dar nu la Cancelaria Prim-ministrului. Cancelaria Prim-ministrului nu are treabă cu agricultura și cu industria alimentară și cu partea de comerț, ca să fie foarte clar. În România, politicile agricole, partea de comerț cu alimente se face de către Ministerul Agriculturii cu aprobarea prim-ministrului. Cancelaria nu are treabă, am văzut anumite declarații din partea domnului... cum îl cheamă, Jurca. Cred că ar trebui să-și vadă de activitatea pe care o are la Guvernul României, iar politicile agricole și tot ceea ce înseamnă industrie alimentară în România să fie lăsate să fie făcute de către Ministerul Agriculturii, bineînțeles cu aprobarea Parlamentului, dar și a prim-ministrului”, a declarat Barbu, potrivit Agerpres.

Plafonarea adaosului comercial la alimente expiră la 31 martie

Amintim că, la 25 septembrie, Guvernul a prelungit cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, până la 31 martie 2026.

Lista de alimente cu adaosul comercial plafonat cuprinde 17 produse și categorii de alimente- de la lapte, brânză și iaurt, până la făină, ouă, carne proaspătă de pui și porc, până la unele legume și fructe proaspete:

Pâine albă simplă (300-500 g, fără specialități)

Lapte de vacă de consum (1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT)

Brânză telemea de vacă vrac

Iaurt simplu din lapte de vacă (3,5% grăsime, maxim 200 g)

Făină albă de grâu „000” (maxim 1 kg)

Mălai (maxim 1 kg)

Ouă de găină calibrul M

Ulei de floarea-soarelui (maxim 2 l)

Carne proaspătă de pui (pui întreg, tacâmuri, pulpe cu os, aripi, varianta standard)

Carne proaspătă de porc (carne porc lucru, pulpă porc cu/fără os, spată de porc)

Legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca, ardei capia, usturoi)

Fructe proaspete vrac (mere roșii, mere golden, prune, pere, struguri de masă)

Cartofi proaspeți albi vrac

Zahăr alb tos (maxim 1 kg)

Smântână (12% grăsime)

Unt (maxim 250 g)

Magiun (maxim 350 g).

Măsura plafonării a fost introdusă în iulie 2023 și prelungită periodic. OUG 67/2023 a intrat în vigoare pe 30 iulie 2023 și prevede o măsură temporară de limitare a adaosurilor comerciale ce li se aplică tuturor persoanelor juridice înregistrate în România, indiferent de forma de organizare, pe întreg lanțul de producţie, import, comerț intracomunitar, distribuţie şi vânzare cu amănuntul.