Video Trump spune că a majorat tarifele pentru Elveția cu încă 9%, nemulțumit de tonul unui lider elvețian: „A fost foarte agresivă, dar politicoasă”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a ordonat o creștere suplimentară de 9% a tarifelor vamale aplicate Elveției, ajungând la 39%, după ce nu i-a plăcut modul în care un lider elvețian i s-a adresat în timpul unei convorbiri telefonice în care îi cerea eliminarea taxelor.

Trump a afirmat că tonul lui Karin Keller-Sutter, membru al Consiliului Federal Elvețian, pe care a numit-o în mod eronat „prim-ministru”, a fost „repetitiv” și „agresiv”, deși „politicos”. Potrivit liderului american, aceasta a insistat în mod constant asupra faptului că Elveția este „o țară mică”, lucru care l-a iritat, a spus Trump într-un interviu acordat Fox Business.

„Am stabilit tarife de 30%, ceea ce este foarte puțin. Apoi am primit un apel urgent, cred că de la prim-ministrul Elveției, care a fost foarte agresivă, dar politicoasă, dar totuși foarte agresivă. Ea a spus: «Doamne, suntem o țară mică. Nu putem face asta. Nu putem face asta». Nu am putut să o conving să închidă telefonul”, a declarat Trump.

El a adăugat că, din cauza nemulțumirii față de modul în care a fost abordat, a decis să majoreze tariful la 39%.

Trump a făcut comentarii similare și în urmă cu câteva săptămâni, la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a recunoscut că nu știe exact dacă Elveția are un prim-ministru sau un președinte.

„Poate sunteți mici, dar aveți un deficit mare”, a spus atunci președintele SUA.

Elveția nu are prim-ministru sau președinte executiv, fiind guvernată de un Consiliu Federal format din șapte membri care conduc colectiv statul.

Cu toate acestea, negociatorii americani și elvețieni au ajuns în noiembrie la un acord preliminar pentru reducerea tarifului la 15%, iar industria elvețiană s-a angajat să investească aproximativ 200 de miliarde de dolari în Statele Unite până la sfârșitul anului 2028.