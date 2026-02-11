search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

CNA sancționează Realitatea Plus cu suspendarea emisiei timp de trei ore, pentru încălcări repetate ale legii

0
0
Publicat:

Consiliul Național al Audiovizualului a decis sancționarea postului Realitatea Plus cu suspendarea emisiei timp de trei ore, în data de 19 februarie, ca urmare a unor încălcări repetate ale legislației audiovizuale constatate în toamna anului trecut. Decizia a fost luată în ședința CNA de miercuri, potrivit informațiilor publicate de PaginadeMedia.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Potrivit hotărârii CNA, în intervalul 18:00–21:00, Realitatea Plus nu va putea difuza programele obișnuite, urmând să afișeze exclusiv textul sancțiunii. Membrii Consiliului au stabilit această măsură după ce au analizat conținutul difuzat timp de zece zile, între 1 și 21 noiembrie 2025, înainte de debutul oficial al campaniei electorale pentru Primăria Capitalei.

În total, zece emisiuni au fost considerate problematice de către CNA. O parte dintre acestea au fost realizate în spațiul public, cu prezentatoarea Anca Alexandrescu discutând cu cetățeni pe stradă, în timp ce altele au fost emisiuni de dezbatere în care au fost lansate atacuri dure la adresa Guvernului și a Președinției, fără respectarea principiului echilibrului jurnalistic.

În cadrul ședinței CNA, Mircea Toma a criticat dur modul în care au fost realizate unele dintre aceste programe. „Ceea ce se întâmplă nu este jurnalism”, a declarat acesta, arătând că, într-o emisiune, discursul liderului AUR, George Simion, a fost difuzat timp de 28 de minute fără nicio intervenție critică din partea moderatorului. „Din punctul meu de vedere, este un discurs periculos, anticonstituțional. Sigur, sunt declarații politice, e liber să spună. Dar să nu ai ca ziarist nicio reacție la afirmații de genul: «noi nu vrem partide», «AUR nu este un partid, e o forță a poporului»?”, a adăugat Toma.

De asemenea, CNA a reținut și alte afirmații considerate grave, precum acuzații potrivit cărora Guvernul „vrea să depopuleze țara” sau susțineri conform cărora președintele Nicușor Dan ar fi intervenit în justiție prin salutarea aducerii în țară a lui Horațiu Potra.

Sancțiunea a fost adoptată cu majoritate de voturi, singurii membri care s-au opus fiind Georgică Severin și Lucian Dindirică. La finalul ședinței, Severin a calificat măsura drept „extrem de dură”.

Datele de audiență arată că Realitatea Plus s-a aflat, în luna noiembrie, pe un trend descendent, înregistrând a doua cea mai mare scădere de audiență dintre televiziunile de știri, atât la nivel național, cât și în mediul urban, fiind depășită doar de Pro TV în clasamentul scăderilor.

Audienţa posturilor de ştiri la nivel NAŢIONAL în luna noiembrie:

România TV: 324.000 (+17.500)

Realitatea Plus: 190.000 (-23.000)

Antena 3 CNN: 177.000 (-7.600)

Digi 24: 75.000 (-5.500)

B1 TV: 46.000 (-4.000)

TVR Info: 13.100 (-1.400)

Euronews România: 4.600 (-400)

Prima News: 2.500 (-60)

Aleph News: 1.800 (+410)

Audienţa posturilor de ştiri la ORAŞE în noiembrie

România TV: 189.000 (+15.400)

Realitatea Plus: 118.000 (-17.650)

Antena 3 CNN: 117.000 (+1.380)

Digi 24: 50.000 (-4.340)

B1 TV: 28.700 (-620)

TVR Info: 8.500 (-500)

Euronews România: 2.700 (-590)

Prima News: 1.500 (-320)

Aleph News: 1.030 (+30)

Audienţa posturilor de ştiri pe publicul COMERCIAL URBAN 21-54 ANI în noiembrie

Realitatea Plus: 29.800 (-570)

România TV: 27.900 (+1.060)

Antena 3 CNN: 22.500 (-3.010)

Digi 24: 18.000 (-3.130)

B1 TV: 8.300 (-630)

Euronews România: 1.330 (-100)

TVR Info: 1.260 (-770)

Prima News: 400 (-150)

Aleph News: 380 (-10)

TV

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația
stirileprotv.ro
image
Care este ora limită până la care poți să mănânci ciorbă
gandul.ro
image
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
mediafax.ro
image
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară”
fanatik.ro
image
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
libertatea.ro
image
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
CSM vrea ca şoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie să nu mai poată conduce până la decizia finală
observatornews.ro
image
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, apariţie îndrăzneaţă! Rochia purtată de fostul premier a atras toate privirile, nu a intenţionat să...
playtech.ro
image
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB! Ce pedeapsă a primit. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte de producerea accidentului din Iași. Ies la iveală noi detalii halucinante
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Întârzieri uriașe la recalcularea pensiilor! Ministerul Muncii și Casa de Pensii au recunoscut
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Ioana Ginghină spune că nu mai scapă de Alexandru Ciucu după ce emisiunea La Măruță a fost scoasă de pe post
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
”Annus horribilis” la Palat! După colaborarea cu Epstein, viitoarea regină are probleme

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer