CNA sancționează Realitatea Plus cu suspendarea emisiei timp de trei ore, pentru încălcări repetate ale legii

Consiliul Național al Audiovizualului a decis sancționarea postului Realitatea Plus cu suspendarea emisiei timp de trei ore, în data de 19 februarie, ca urmare a unor încălcări repetate ale legislației audiovizuale constatate în toamna anului trecut. Decizia a fost luată în ședința CNA de miercuri, potrivit informațiilor publicate de PaginadeMedia.

Potrivit hotărârii CNA, în intervalul 18:00–21:00, Realitatea Plus nu va putea difuza programele obișnuite, urmând să afișeze exclusiv textul sancțiunii. Membrii Consiliului au stabilit această măsură după ce au analizat conținutul difuzat timp de zece zile, între 1 și 21 noiembrie 2025, înainte de debutul oficial al campaniei electorale pentru Primăria Capitalei.

În total, zece emisiuni au fost considerate problematice de către CNA. O parte dintre acestea au fost realizate în spațiul public, cu prezentatoarea Anca Alexandrescu discutând cu cetățeni pe stradă, în timp ce altele au fost emisiuni de dezbatere în care au fost lansate atacuri dure la adresa Guvernului și a Președinției, fără respectarea principiului echilibrului jurnalistic.

În cadrul ședinței CNA, Mircea Toma a criticat dur modul în care au fost realizate unele dintre aceste programe. „Ceea ce se întâmplă nu este jurnalism”, a declarat acesta, arătând că, într-o emisiune, discursul liderului AUR, George Simion, a fost difuzat timp de 28 de minute fără nicio intervenție critică din partea moderatorului. „Din punctul meu de vedere, este un discurs periculos, anticonstituțional. Sigur, sunt declarații politice, e liber să spună. Dar să nu ai ca ziarist nicio reacție la afirmații de genul: «noi nu vrem partide», «AUR nu este un partid, e o forță a poporului»?”, a adăugat Toma.

De asemenea, CNA a reținut și alte afirmații considerate grave, precum acuzații potrivit cărora Guvernul „vrea să depopuleze țara” sau susțineri conform cărora președintele Nicușor Dan ar fi intervenit în justiție prin salutarea aducerii în țară a lui Horațiu Potra.

Sancțiunea a fost adoptată cu majoritate de voturi, singurii membri care s-au opus fiind Georgică Severin și Lucian Dindirică. La finalul ședinței, Severin a calificat măsura drept „extrem de dură”.

Datele de audiență arată că Realitatea Plus s-a aflat, în luna noiembrie, pe un trend descendent, înregistrând a doua cea mai mare scădere de audiență dintre televiziunile de știri, atât la nivel național, cât și în mediul urban, fiind depășită doar de Pro TV în clasamentul scăderilor.

Audienţa posturilor de ştiri la nivel NAŢIONAL în luna noiembrie:

România TV: 324.000 (+17.500)

Realitatea Plus: 190.000 (-23.000)

Antena 3 CNN: 177.000 (-7.600)

Digi 24: 75.000 (-5.500)

B1 TV: 46.000 (-4.000)

TVR Info: 13.100 (-1.400)

Euronews România: 4.600 (-400)

Prima News: 2.500 (-60)

Aleph News: 1.800 (+410)

Audienţa posturilor de ştiri la ORAŞE în noiembrie

România TV: 189.000 (+15.400)

Realitatea Plus: 118.000 (-17.650)

Antena 3 CNN: 117.000 (+1.380)

Digi 24: 50.000 (-4.340)

B1 TV: 28.700 (-620)

TVR Info: 8.500 (-500)

Euronews România: 2.700 (-590)

Prima News: 1.500 (-320)

Aleph News: 1.030 (+30)

Audienţa posturilor de ştiri pe publicul COMERCIAL URBAN 21-54 ANI în noiembrie

Realitatea Plus: 29.800 (-570)

România TV: 27.900 (+1.060)

Antena 3 CNN: 22.500 (-3.010)

Digi 24: 18.000 (-3.130)

B1 TV: 8.300 (-630)

Euronews România: 1.330 (-100)

TVR Info: 1.260 (-770)

Prima News: 400 (-150)

Aleph News: 380 (-10)