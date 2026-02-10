Doi cunoscuți vloggeri români au ajuns pe mâna FSB în Rusia și au primit interdicție pe viață să mai intre în această țară. Ei sunt considerați dușmani ai Rusiei deși nu au făcut decât să realizeze videoclipuri pentru vlog.

Cristi și Denisa, un fotograf şi un manager în comerț internațional, acum vloggeri, au vândut tot ce aveau în Franța și au pornit la drum. Au străbătut lumea în lung și în lat, au fost până și în Rusia și Ucraina, dar a doua vizită în Rusia le putea fi fatală. Asta pentru că autoritățile ruse îi consideră dușmani ai țării și i-au expulzat, dar le-au dat și interdicție să mai intre în țară pentru 50 de ani.

După ce au realizat mai multe clipuri în vizita precedentă în Rusia, Cristi și Denisa aveau acum în plan să exploreze Siberia și să le prezinte fanilor realitatea nefardată din această țară, așa cum o facuseră și cu câteva luni în urmă. De altfel, cei doi au prezentat anterior echilibrat realitatea din această țară și nu au ezitat să prezinte atuurile și frumusețile sale, așa cum nu au trecut sub tăcere nici marile probe cu care se confruntă rușii.

Oficial sunt acum considerați dușmanii Rusiei

„Oficial suntem criminali pentru ruși și pentru Rusia. Deci ne-au dezbrăcat, pe mine doar în chiloți, în boxeri, și pe soția mea în chiloți și sutien”, a spus Cristi în debutulo clipului, iar Denisa l-a completat: „ Noi am fost dați afară, au umblat în haine... foarte obosiți, varză, ne-au umilit, ne-au ținut în ultimele condiții posibile.”

Rușii au considerat că cei doi români sunt de partea Ucrainei și că au venit în Rusia ca spioni. „Noi suntem pro-ucraineni și am venit în Rusia cumva cu alte scopuri... Ne-au escortat așa până în avion ca pe niște criminali, cum vedeți prin filmele americane. Nu avem voie să intrăm în Rusia și nu avem dreptul să ne întoarcem în Federația Rusă până în anul 2076”, a mai spus Cristi.

Umilință și barbarie în Rusia

A revenit apoi și a prezentat situația detaliat și tot ceea ce li s-a întâmplat a doua oară în Rusia.

„Noi ne-am hotărât să intrăm din nou în Rusia pentru că am fost deja prima dată și am vizitat în principal vestul Rusiei. Avem vloguri pe canal, puteți să le urmăriți. Atunci când am intrat în Rusia, noi ne gândeam că ar fi frumos să ajungem și în Siberia. Voi trebuie să vă faceți o idee: noi când am intrat prima dată erau și sărbătorile de sfârșit de an, ceea ce înseamnă că foarte multă lume se deplasa în țară”, a început el.

Culmea este că tinerii au primit viză, iar intrarea în Rusia ar fi trebuit să fie de această dată o formalitate, după problemele întâmpinate data trecută,. Atunci, Cristi și Denisa au fost ținuți multe ore la vamă, dar în cele din urmă li s-a permis să intre în Rusia și să își urmeze traseul, fără ca cineva să le facă probleme. De data aceasta, însă, lucrurile au stat cu totul diferit.

„După ce au am ieșit noi frumos, am ajuns în Harbin, am vizitat puțin și ideea a fost din primele zile să aplicăm pentru o nouă viză pentru a intra din nou în Rusia. Am aplicat frumos online, ca de obicei, ca prima dată. Viza a fost acceptată foarte repede, în patru zile am primit răspuns. Deci până acum nicio problemă. Dar totul a început să aibă așa mici probleme atunci când am luat zborul cu Aeroflot. Ne-am gândit noi să plătim 130 de euro de persoană să zburăm din Harbin până în Vladivostok. Și problemele au început chiar acolo la imigrări. Eu m-am dus la un ghișeu cu o doamnă. Doamna a luat pașaportul, l-a scanat și după aia a chemat-o pe «Natașa». Natașa fiind o doamnă care se ocupă să-ți ia pașaportul, să-l ducă la ofițerii care inspectează mult mai mult. Mie mi-a zis să mă așez pe un scaun, după care a venit domnul ofițer să mă ia într-o cameră la interogatoriu”, a spus Cristi.

Tratați ca infractorii periculoși

Aici a intervenit din nou Denisa, care a povestit ce s-a întâmplat.

„Ideea e că ne-a luat pe rând. Mi-au luat și mie pașaportul, m-au dus și pe mine în aceeași sală. Vă dăm aceleași întrebări pe care le-am primit amândoi: de ce am fost în Ucraina de două ori? De ce am venit în Rusia? Mai mult îi interesa de ce am fost în Ucraina. Și în același timp îi interesa de ce noi venim din România, din Franța, plus ca vloggeri să vizităm Rusia. Aici în Vladivostok, din păcate, acel ofițer era destul de arogant și avea și o colegă care râdea de fiecare dată când dădeam informații. Ea râdea ca și cum: „He, proștii ăștia sigur mint, sigur au venit cu alte motive”. La un moment dat au și spus că noi suntem pro-ucraineni și am venit în Rusia cumva cu alte scopuri”, a povestit tânăra.

Și tot ea a continuat și a relatat ceea ce li s-a întâmplat. Agenții FSB i-au umilit și i-au tratat ca pe niște infractori și au arătat încă o dată cât de mult îi dușmănesc pe cetățenii statelor NATO.

„Cumva își băteau joc așa. Când auzeau România, Franța și în general țările din Uniunea Europeană care sunt în NATO, era o problemă. Ne-au pus la ușă, în fața acelei benzi albe cu linii negre ca la pușcărie, încât să ne facă poze din față și din profil, ca niște prizonieri”, a adăugat ea.

Interdicție pe viață

Practic, ei au primit interdicție pe viață să mai intre în Rusia și au fost declarați oficial dușmani ai țării.

„Au început să-mi ia și amprentele. Degete, palma, fiecare deget în parte rotit. Ba mai mult, amprente bucale. A venit cu acel bețișor în care ne-a scobit în gură. Ne-au spus foarte repede că nu sunteți acceptați în Rusia și pentru că ați fost înregistrați ca și criminali cumva în țară. Nu avem voie să intrăm în Rusia și nu avem dreptul să ne întoarcem în Federația Rusă până în anul 2076. Întâi ne-au luat telefoanele, ne-au luat codurile încât să le deblocheze, să le folosească cum vor. După, ne-au pus în sala de așteptare. Ne-au filmat în timp ce ne citeau în rusă toată acea pagină în care ne anunță că nu mai avem voie să intrăm în Rusia”, a mai afirmat Cristi.

Denisa a povestit că rușii le-au luat tot ceea ce aveau de teamă să nu fie filmați cum se poartă cu ei.

„Ni le-au luat pe toate (camerele), pentru că le era frică să nu cumva să filmăm vreo interacțiune cu ei. Între timp, noi am fost dați afară din acea zonă ca ei să poată să inspecteze mai în profunzime bagajele noastre fără noi. Au umblat în haine, în lucrurile noastre.”

Rușii nu s-au atins de banii lor, însă i-au tratat ca pe niște criminali.

„Aveam toți banii cash în dolari într-o cutiuță în ghiozdan. Au fost corecți în legătură cu asta, nu ne-au luat niciun ban. Dar dacă voiau, noi nu aveam nicio dovadă. S-au comportat cu noi de parcă eram niște criminali. S-au hotărât să ne verifice și pe noi. Deci ne-au dezbrăcat: pe mine doar în chiloți, și pe soția mea în chiloți și sutien. S-au asigurat că n-avem nimic asupra noastră, microfoane sau camere ascunse. La ora 12:00 ne-au scos afară”, a spus el.

Expulzați în China

„Eu și soția mea am intrat la grămadă cu bărbații. Erau două uși blindate. Toate telefoanele noastre erau la ofițeri, într-o cutie sub o bancă. Nu aveai voie să ieși deloc din acea carceră. Au venit să ne spună că urmează să ne cumpărăm bilete de avion. Bilete alese de ei, normal. Erau două opțiuni: ori spre Thailanda, ori spre China. Însă nu alegi tu, ei îți aleg. Am mers cu un ofițer la casă. Am plătit aproximativ 250 de dolari pentru cele două bilete. Totul s-a plătit cash în ruble, deci am pierdut și la schimbul valutar. După ce am cumpărat biletele, ne-am întors în carceră. S-au întors să ne anunțe că, de fapt, zborul acela către Harbin nu mai este posibil. Cea mai penibilă scuză: au spus că dacă ne trimiteau înapoi în Harbin, noi în China eram refuzați de chinezi și ne întorceau în Rusia unde eram arestați pentru mulți ani”, a explicat Cristi.

Nebunia a continuat și în următoarele ore, pentru ca umilința să fie totală.

„Ne-a sunat cineva de la Moscova să ne zică că trebuie să plecați în Beijing, dar nu aveți voie nici măcar să rămâneți în China. Chinezii cer să zburați Vladivostok-Beijing-altă țară”, a mai spus el.

„Când Cristi s-a enervat și a zis: «Noi deja am plătit biletele pe care voi ne-ați obligat să le cumpărăm spre Harbin, iar acum vii la mine și-mi zici că astea nu sunt bune?». Am tot făcut scandal la telefon pentru că eram sătui. Ne-au umilit, ne-au ținut în ultimele condiții posibile. Unii oameni în carceră erau ținuți de multe zile acolo, ca niște animale în cușcă”, a adăugat Denisa.

În tot acel timp, nimeni nu le-a dat nici măcar un pahar cu apă, deși nu făcuseră absolut nimic pentru a fi tratați în acest fel.

„N-am primit niciodată un pahar cu apă de la ei. Mâncare? Niciodată. Am mâncat abia când s-a apropiat ora zborului, atunci când ne-au lăsat ei să ieșim cu ofițerul lângă noi”, a mai spus Cristi.

Bătaie de joc până la capăt

Denisa l-a completat și a povestit că până la urmă au plătit aproximativ 650 de dolari pentru două bilete către Beijing cu compania Aurora. Și au plecat din aeroport abia la 12:30 noaptea.

În China, deși au fost declarați de statul rus criminali, nu au întâmpinat probleme. În Rusia, în schimb, a fost totul diferit.

„E o țeapă! Adică noi puteam să plecăm spre Harbin de fapt. Ei au făcut totul cât de rău s-a putut. În total am pierdut 1000 și ceva de euro. În Beijing am ajuns și am trecut la imigrări în cinci minute ca niște turiști normali. Nu mai era niciun criminal. Pașapoartele plus biletele de avion au rămas la ofițer și ne-au fost date abia când am intrat în avion. Ne-au escortat până în avion ca pe niște criminali. Dacă puneam întrebări, spuneau: «Dacă insistați, o să iasă mai rău». Sau: «Voi aveți condiții bune față de alții, nu vă mai plângeți»”.

Denisa spune că și după această experiență vor continua să-i respecte pe oamenii simpli și cinstiți din Rusia cu care au interacționat în timpul vizitei anterioare. Autoritățile ruse, însă, intră în cu totul altă categorie.

„Această experiență nu ne schimbă părerea despre rușii pe care i-am întâlnit prima dată, dar a doua oară autoritățile au fost niște gunoaie, agresivi, au făcut abuz de putere”, a spus tânăra.

Cristi a vorbit și despre documentul primit de la FSB prin care au primit interdicție de a mai intra vreodată în Rusia.

„Documentul pe care l-am primit ne spune clar: interdicție administrativă fermă de pe 6 februarie 2026 până pe 6 februarie 2076. 50 de ani practic. Articolul 27, alineatul 7, punctul 1 din legea federală rusă. Statul rus consideră persoana un risc pentru securitatea statului. Dacă intri înainte de 2076, răspundere penală pentru trecere ilegală a frontierei. Asta înseamnă detenție”, punctează vloggerul.

Denisa, care s-a simțit cea mai umilită, nu poate însă să ierte.

„Modul în care au făcut procedurile a fost cel mai urât mod posibil. Femeie cu atâția bărbați închisă, fără mâncare, fără apă”, a afirmat ea.

Cristi și Denisa cred că totul s-a întâmplat pentru că rușii sunt orbiți de dușmănia față de ucraineni și față de NATO.

„Totul s-a întâmplat pentru că ei urăsc atât de mult Ucraina și oamenii care merg acolo. Consideră că suntem criminali doar pentru că am vizitat o țară”, a subliniat el.

„Fiind români, suntem în NATO. Nu vor să audă de persoane care vin din țări NATO. Dacă ați vizitat alte țări pe care Rusia nu le iubește, veți avea probleme”, l-a completat din nou Denisa.

Sfatul lor pentru cine vrea neapărat să cunoască Rusia

Chiar și așa, ei le recomandă celor care au încă un dubiu și vor să înțeleagă din propria experiență realitățile din această țară să meargă acolo.

„Dacă iubiți Rusia, nu e nicio problemă. Dar acum suntem foarte nemulțumiți. Sfatul meu: duceți-vă în Rusia, vedeți cu ochii voștri și apoi dați-vă cu părerea. Nu puteți vedea adevărul doar prin vloguri”, a spus Cristi.

Totuși, există și o nuanță, iar Denisa îi sfătuiește să meargă în Rusia doar pe cei care nu au fost anterior în Ucraina sau în alte țări detestate de autoritățile ruse.

„Dacă tu n-ai călătorit prin țări pe care Rusia le urăște, e posibil să intri ușor. Dar dacă ai zis ceva pe Facebook împotriva țării, poți fi băgat la «zdup»”, a încheiat Denisa.