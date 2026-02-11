Video Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat

Ramzan Kadîrov a publicat primul videoclip cu fiul său, Adam, demonstrând că acesta a supraviețuit accidentului și a fost deja externat din spital.

Adam Kadîrov a apărut la o cină târzie, îmbrăcat în uniformă și cu medalii la piept, purtând o beretă de parașutist, scrie Dialog.

Sursa: X / ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто).@rucriminalinfo

Atmosfera la cină este însă destinsă: se aude un program la televizor, iar pe masă se văd bomboane, curmale, ceai Lipton și o doză de Pepsi.

„A înviat, Don”, a reacționat liderul Ceceniei la apariția sa, într-un videoclip publicat pe contul canalului VChK-OGPU de pe rețeaua de socializare X.

În imaginile video, Adam Kadîrov își salută tatăl lovindu-și pumnul de al lui. La masă poate fi văzut și Vismurat Aliev, consilier al lui Ramzan Kadîrov. Acestuia îi cere liderul republicii ora exactă. Aliev răspunde că este 19:55, iar calendarul indică data de 10 februarie. Cei prezenți par astfel să confirme că înregistrarea nu este una de arhivă.

Imaginile arată că Adam Kadîrov, secretar al Consiliului de Securitate al Ceceniei, a slăbit vizibil, fapt care a stârnit discuții în mediul online despre o posibilă intervenție chirurgicală nereușită a fiului liderului republicii.

Pe 9 februarie, Ramzan Kadîrov a negat informațiile privind accidentul în care ar fi fost implicat Adam Kadîrov, susținând că imaginile ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Cu o zi înainte, pe 8 februarie, apăruseră speculații potrivit cărora starea lui Adam Kadîrov ar fi fost mai gravă decât se credea inițial, iar tratamentul ar urma să dureze luni întregi.