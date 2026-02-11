NATO lansează misiunea „Arctic Sentry” pentru securitatea Arcticii, Rusia avertizează asupra unor „contramăsuri” militare

NATO a anunţat miercuri lansarea unei noi misiuni de consolidare a securităţii în Arctica, într-un context geopolitic tensionat, marcat de interesul tot mai mare al marilor puteri pentru regiune şi de declaraţiile preşedintelui american Donald Trump privind Groenlanda. Iniţiativa a stârnit reacţii ferme la Moscova, unde ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat asupra unor posibile „contramăsuri”, inclusiv de ordin militar.

Noua misiune NATO, denumită „Arctic Sentry” (Santinela Arctică), are ca obiectiv întărirea poziţiei Alianţei în regiunea arctică şi menţinerea stabilităţii într-o zonă considerată strategică. Potrivit unui comunicat oficial, aceasta reflectă angajamentul NATO de a-şi adapta postura de securitate în nordul îndepărtat.

„Menţinerea stabilităţii într-una dintre cele mai importante regiuni din punct de vedere strategic” reprezintă o prioritate pentru Alianţă, a afirmat comandantul suprem al NATO, generalul american Alexus Grynkewich, într-un comunicat oficial.

Reacţia Rusiei nu a întârziat să apară. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat că Moscova va răspunde în cazul în care ţările occidentale îşi vor consolida prezenţa militară în Groenlanda.

„Desigur, în cazul militarizării Groenlandei, al creării acolo a unor capacităţi militare îndreptate împotriva Rusiei, vom lua contramăsuri adecvate, inclusiv de natură militaro-tehnică”, a declarat Lavrov, miercuri, în faţa parlamentului rus.

În ultimele luni, mai multe state europene au desfăşurat contingente militare limitate în Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub autoritatea Danemarcei. Zona a intrat în centrul atenţiei internaţionale după ce preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat în repetate rânduri dorinţa ca Statele Unite să preia controlul asupra teritoriului arctic, invocând motive de securitate legate de activitatea Rusiei şi de interesul tot mai mare al Chinei în regiune.

Ulterior, în ianuarie, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Trump a revenit asupra acestor declaraţii, anunţând că a convenit asupra unui „cadru” de negociere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a spori influenţa Statelor Unite în Groenlanda. Detaliile acestui acord nu au fost făcute publice. Danemarca şi autorităţile din Groenlanda au respins însă orice transfer de suveranitate, afirmând că teritoriul nu este de vânzare.

Referindu-se la acest subiect, Serghei Lavrov a declarat că „Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda trebuie să-şi rezolve problema între ele”, acuzând totodată autorităţile de la Copenhaga că tratează populaţia locală ca „cetăţeni de mâna a doua”.

Potrivit NATO, lansarea misiunii Arctic Sentry va contribui la consolidarea prezenţei persistente a Alianţei în Arctica şi la întărirea cooperării multisectoriale în regiune. Comunicatul SHAPE subliniază că iniţiativa urmează unei întâlniri recente dintre Donald J. Trump şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, desfăşurată la Davos, unde cei doi lideri au convenit că NATO ar trebui să îşi asume o responsabilitate colectivă mai mare pentru apărarea Arcticii, în contextul activităţii militare ruse şi al interesului crescut al Chinei.

Misiunea Arctic Sentry va fi coordonată de Comandamentul Forţelor Comune Norfolk (JFC Norfolk), cel mai nou comandament al Alianţei, a cărui zonă de responsabilitate include, în prezent, întreaga regiune arctică.

„În ceea ce priveşte Comandamentele Forţelor Comune ale NATO, Norfolk este puntea de legătură între America de Nord şi Europa, apărând abordările strategice dintre cele două continente şi multe altele”, a declarat generalul Grynkewich, care a primit marţi un briefing privind planificarea misiunii Arctic Sentry.