Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
Nicușor Dan va paticipă joi la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European. Pentru ce pledează președintele

Publicat:

Președintele Nicușor Dan va participa joi, 12 februarie, la o reuniune informală a Consiliului European, convocată de Președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei.

Nicușor Dan va pleda pentru consolidarea Pieței Unice. FOTO Facebook Nicușor Dan
Nicușor Dan va pleda pentru consolidarea Pieței Unice. FOTO Facebook Nicușor Dan

Subiectul principal al reuniunii este acela de a dezbate în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, cum se poate genera mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni în noul context global, marcat de transformări profunde, se arată într-un comunicat transmis miercuri de Administrația Prezidențială:

„Consolidarea Pieței Unice și creșterea competitivității Uniunii Europene sunt principalele soluții aflate pe masa discuțiilor. Din această perspectivă, agenda va cuprinde teme precum întărirea industriei europene și construirea autonomiei strategice a UE, reducerea birocrației și a barierelor naționale, simplificarea legislației, dar și încurajarea investițiilor și a inovațiilor pentru a dezvolta economiile europene”.

În pregătirea acestui Consiliu European, președintele Nicușor Dan a solicitat puncte de vedere de la instituții cu responsabilități pe problematici europene pentru a formula o viziune coerentă a României cu privire la prioritățile de acțiune la nivelul UE pentru perioada următoare, potrivit aceluiași comunicat.

În acest sens, la Administrația Prezidențială au avut loc în această săptămână discuții aplicate cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Economiei, Irineu Darău, și cu reprezentanți ai Ministerului Energiei, ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Băncii Naționale a României. Astfel de întâlniri pentru pregătirea Consiliilor Europene pe teme economice vor avea de acum înainte un caracter permanent.

„În cadrul reuniunii din 12 februarie, Președintele României va promova interesele țării noastre în materie de dezvoltare economică și competitivitate, care pot fi îndeplinite doar într-o Piață Unică complet integrată și funcțională. De aceea, în cadrul discuțiilor, Președintele Nicușor Dan va pleda pentru consolidarea Pieței Unice, atragerea de investiții și utilizarea noilor oportunități comerciale rezultate din acordurile recent semnate de către Uniunea Europeană, ceea ce va deschide noi posibilități economice pentru țara noastră”, transmite Administrația Prezidențială.

„Nicușor Dan susține simplificarea procedurilor administrative pentru afaceri”

Șeful statului susține „necesitatea simplificării procedurilor administrative pentru afaceri, care să faciliteze creșterea investițiilor și extinderea companiilor românești pe piețele europene”.

De asemenea, țara noastră va promova soluții integrate pentru reducerea dependențelor strategice, prin identificarea de parteneriate internaționale, în special în domeniul materiilor prime critice, se mai arată în comunicat.

În ceea ce privește energia, președintele Nicușor Dan consideră că „soluția de a reduce costurile pentru cetățenii și companiile din România o reprezintă consolidarea Uniunii Energiei, adică o interconectare mai bună a rețelelor energetice europene”.

„Președintele va solicita și perioade de tranziție mai lungi pentru implementarea politicilor de mediu, astfel încât acestea să fie sustenabile şi să nu afecteze negativ economia noastră”, subliniază Administrația Prezidențială.

Referitor la Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, potrivit comunicatului, președintele României sprijină o alocare semnificativă destinată creșterii competitivității, dar va susține totodată că trebuie să se țină cont și de criterii geografice pentru a reduce decalajele economice existente dintre țările europene.

