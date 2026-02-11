Mesajul președintelui Nicușor Dan după atacul armat din Canada: „Astfel de acte de violenţă aleatorie sunt de neînţeles”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri un mesaj în urma atacului armat care a avut loc la o școală din Canada și care s-a soldat cu zece morți.

„Suntem şocaţi de evenimentele tragice de la o şcoală din Tumbler Ridge, Canada. Cele mai calde gânduri de compasiune se îndreaptă către familiile şi apropiaţii victimelor nevinovate şi le urez însănătoşire grabnică tuturor celor răniţi. Astfel de acte de violenţă aleatorie sunt de neînţeles. Suntem solidari cu prietenii noştri canadieni în aceste vremuri foarte triste”, a scris preşedintele, pe reţeaua X.

Autoritățile canadiene au anunțat că opt persoane, inclusiv presupusa autoare a atacului, au murit în urma incidentului armat de la un liceu din localitatea Tumbler Ridge. Alte două persoane au fost găsite fără viață într-o locuință din apropiere, despre care anchetatorii cred că are legătură cu atacul.

Potrivit autorităților, autorul atacului ar fi fost o femeie, găsită moartă în școală, după ce și-ar fi provocat singură o rană fatală.

Tumbler Ridge este o localitate de aproximativ 2.700 de locuitori, situată în Munții Stâncoși canadieni, la peste 1.000 de kilometri nord de Vancouver, aproape de granița cu Alberta. Liceul din oraș are aproximativ 175 de elevi, din clasele a VII-a până la a XII-a.