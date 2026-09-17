Trump spune că s-au făcut „progrese majore” în direcția înființării unei baze militare americane în Polonia

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi, 17 septembrie, că se fac „progrese majore” în direcția înființării unei baze militare americane în Polonia, lăudând „conducerea fermă” a președintelui polonez Karol Nawrocki.

Donald Trump și Karol Nawrocki Foto: X

„VEȘTI GROZAVE! Datorită conducerii ferme a prietenului meu, Karol Nawrocki, președintele Poloniei, se fac progrese majore în direcția înființării unei baze a Armatei SUA în Polonia. Dacă acest lucru se va întâmpla, locația va fi anunțată foarte curând. Acesta va fi un pas istoric pentru marea noastră alianță SUA-Polonia.”

Ulterior, Nawrocki i-a mulțumit lui Trump, într-o postare pe X, pentru „prietenia și angajamentul ferm față de parteneriatul polono-american”

„Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele frumoase, pentru prietenia noastră și pentru angajamentul ferm față de parteneriatul polono-american. Suntem pregătiți să ne continuăm eforturile pentru consolidarea cooperării noastre în domeniul apărării: cu seriozitate, responsabilitate și întotdeauna împreună.

Vă pot asigura că guvernul polonez va face tot posibilul pentru a oferi cea mai bună locație posibilă pentru baza Armatei SUA”, a transmis acesta.

Potrivit Reuters, Polonia face presiuni pentru o prezență mai mare a aliaților pe flancul estic al NATO, după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

În iunie, ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că Departamentul american al Apărării era deschis propunerii Poloniei de a găzdui o prezență militară permanentă a SUA, însă nu fusese luată nicio decizie.

Ministrul s-a întâlnit în iunie, la Bruxelles, cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, care a anunțat că Pentagonul va realiza o nouă analiză a desfășurării trupelor americane în Europa.