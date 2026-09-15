Când e prea devreme pentru TikTok și Instagram. Vârsta la care social media începe să afecteze rezultatele la școală

Copiii care își fac conturi pe rețelele sociale de la vârste mici pot avea de pierdut și la școală. Un studiu publicat în Nature Human Behaviour, realizat pe mai bine de 5.000 de elevi, arată că cei care au început mai devreme să folosească social media au avut rezultate mai slabe la matematică și limba maternă. Psihologul Luminița Tăbăran explică pentru „Adevărul” când este prea devreme pentru primul cont și cum pot părinții să stabilească limite fără ca interdicția să devină singura soluție.

Când e prea devreme pentru TikTok și Instagram Foto: Shutterstock

Studiul, publicat în august 2026, a urmărit 5.227 de elevi din nordul Italiei și a comparat vârsta la care aceștia și-au făcut primul cont pe rețelele sociale cu rezultatele obținute la școală de-a lungul timpului.

Elevii care și-au făcut cont în clasele a VI-a și a VII-a au avut ulterior rezultate mai slabe la matematică și italiană decât cei care au așteptat până în clasa a IX-a sau mai târziu. În cazul celor care au început în clasa a VIII-a, legătura nu a fost la fel de clară.

Cu cât copiii au început mai devreme să folosească rețelele sociale, cu atât diferențele s-au văzut mai mult în rezultatele lor. Mai mult, acestea nu au dispărut odată cu înaintarea în vârstă, ci s-au menținut până în clasa a X-a și, în unele cazuri, au devenit mai mari, în special la matematică.

Contează și vârsta la care copiii intră pe rețelele sociale

Elevii care și-au făcut mai devreme cont pe rețelele sociale au avut rezultate mai slabe la testele școlare. Diferențele s-au menținut până în clasa a X-a și, în unele cazuri, au devenit mai mari în timp, mai ales la matematică.

„Social media poate afecta rezultatele școlare, mai ales atunci când accesul începe foarte devreme, timpul petrecut online crește treptat și folosirea platformelor interferează cu somnul, temele, atenția sau relațiile din familie. Nu înseamnă însă că orice copil care are un cont va avea rezultate mai slabe. Contează vârsta, maturitatea, tipul de conținut, durata utilizării și felul în care familia stabilește limitele”, explică Luminița Tăbăran, psiholog clinician, spune pentru „Adevărul”

Unul dintre lucrurile care par să conteze este și momentul în care copiii folosesc telefonul. Studiul arată că rezultatele școlare au fost mai slabe atunci când smartphone-ul ajungea să fie folosit inclusiv în timpul temelor, la școală, înainte de culcare sau imediat după trezire.

De la ce vârstă ar trebui să aibă un copil cont pe social media

Dacă accesul prea devreme la rețelele sociale poate afecta rezultatele școlare, apare inevitabil întrebarea: când este, de fapt, momentul potrivit pentru primul cont? Cele mai multe platforme permit crearea unui cont începând de la 13 ani, însă Luminița Tăbăran spune că această limită nu trebuie confundată cu vârsta la care orice copil este pregătit să folosească social media.

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„Majoritatea platformelor importante stabilesc vârsta minimă pentru deschiderea unui cont la 13 ani. Această limită nu înseamnă că toți copiii devin pregătiți automat la 13 ani. Ea are, în mare parte, o origine juridică și legată de protecția datelor, nu reprezintă un prag demonstrat de maturitate psihologică”, susține ea.

Dincolo de limita impusă de platforme, momentul potrivit nu este însă același pentru toți copiii.

„Un copil de 13 ani poate fi pregătit pentru un singur cont, folosit limitat și împreună cu părintele, în timp ce altul poate gestiona aceste contacte online cu discernământ abia de la 15 sau 16 ani. Aș sublinia că maturitatea copilului este mai importantă decât vârsta”, adaugă psihologul.

Ce faci dacă afli că și-a făcut cont pe ascuns

În practică, limita de vârstă este ușor de ocolit. Un copil poate declara pur și simplu că este mai mare și își poate face cont fără știrea părinților. TikTok, Instagram și alte platforme au introdus între timp mai multe opțiuni pentru protejarea adolescenților, precum conturile private, restricționarea mesajelor de la necunoscuți sau controlul parental, însă acestea nu pot elimina toate riscurile.

„Prima reacție a părintelui este foarte importantă. Dacă părintele începe cu furie, amenințări sau umilire, copilul va învăța mai degrabă să ascundă mai bine decât să ceară ajutor”, subliniază Luminița Tăbăran.

Pentru copiii sub 13 ani, părintele poate solicita ștergerea contului prin procedurile platformei. Specialista avertizează însă că simpla confiscare a telefonului nu rezolvă neapărat problema: copilul își poate crea alt profil sau se poate muta pe o altă aplicație.

Nu doar câte ore stă pe telefon

Nu contează însă doar cât timp petrece copilul pe telefon, ci și ce efect are acest obicei asupra vieții lui de zi cu zi. Părinții ar trebui să fie atenți dacă începe să doarmă mai puțin, își neglijează temele, se izolează sau devine tot mai preocupat de ceea ce se întâmplă pe rețelele sociale.

„Important este ca părintele să nu urmărească doar numărul de minute, ci și efectele: copilul adoarme mai târziu, își neglijează temele, devine iritabil când i se ia telefonul, își verifică obsesiv reacțiile sau începe să se izoleze. Acestea sunt semnale că utilizarea nu mai este echilibrată”, mai spune ea.

Regulile pot fi concrete: fără telefon în timpul temelor sau la masă, notificările oprite în timpul somnului, dispozitivul lăsat în afara dormitorului pe timpul nopții și discuții periodice despre aplicațiile folosite. Pentru ca limitele să funcționeze, ele trebuie să fie clare și previzibile, nu introduse doar atunci când apare un conflict.

„Scopul nu este ca părintele să controleze fiecare conversație, ci ca acesta să rămână persoana la care copilul vine atunci când ceva merge prost. Siguranța online se construiește mai bine prin reguli și relație de încredere decât prin frică”, conchide Luminița Tăbăran.