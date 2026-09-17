Grindeanu va propune în BPN ca PSD să nu voteze Guvernul Mureșan: „Nu pot vota cu cineva care a trădat România”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat joi, 17 septembrie, că partidul nu va vota învestirea unui guvern condus de Siegfried Mureșan, adăugând că PNL și USR par să-l fi propus „ca să-l facă de râs”.

Sorin Grindeanu Foto: Mediafax

„Eu cred, din reacțiile pe care le-am văzut, și nu doar la colegii mei de partid — și aproape toți președinții de organizații județene ai PSD-ului au ieșit și au reacționat și le mulțumesc pentru acest lucru —, am văzut reacțiile unor oameni neimplicați politic și care la fel de surprinși și de dezamăgiți ca și mine au fost.

Dar ce mă miră e următorul lucru. M-am uitat și la reacțiile celor din PNL și USR. Și pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Eu nu pot să cred altceva după ce am văzut reacțiile lor.

Cum adică au fost surprinși și e un gest ostil? Citeam mai înainte pe un site bine cunoscut de dreapta că liberalii sunt surprinși și consideră nominalizarea președintelui ca fiind un gest ostil. Cum adică să ceri timp de gândire? N-am mai auzit așa ceva în istorie. Nu s-a auzit”, a spus acesta la România TV.

Grindeanu spune că Mureșan ar fi trebuit să accepte nominalizarea fără să mai ceară timp de gândire, îl acuză că nu este pregătit pentru funcția de premier și îi critică pe cei care conduc România. Susține că situația economică este gravă și anunță că va propune PSD să nu voteze învestirea lui Mureșan.

„Luni, în partid, fac Birou Permanent Național, dar eu personal le voi spune colegilor mei că nu pot vota cu cineva care a trădat România și pe români și asta va fi propunerea mea. Sigur, fiind un partid democratic, o să vedem luni decizia forurilor.

Le-am convocat pentru luni această ședință și v-am spus cu ce propunere intru în partid și ce voi propune colegilor mei. Asta nu înseamnă că, nu, democratic, poate să fie și altceva. Mă îndoiesc.

Am văzut reacția. Eu cred că au fost toți președinții de organizații județene, așa cum am spus mai devreme, care au reacționat, spunând că noi nu putem să facem altceva decât să respingem această propunere. Dar trebuie să respectăm statutul PSD, așa că luni vom face această ședință.”

Grindeanu, de părere că PSD este „îndreptățit să ceară funcția de premier”

Președintele PSD a mai spus că, la Cotroceni, social-democrații au solicitat mandatul de prim-ministru.

„Suntem îndreptățiți să avem această poziție, câștigând alegerile în 2024. Suntem principalul partid din Parlament.

E adevărat că ponderea noastră este cu totul… sau numărul de parlamentari este de 127, reprezintă cam 26–27% din numărul total de parlamentari. Nu avem o majoritate, dar suntem cel mai important partid din Parlament. Așa că, după ce va pica Siegfried Mureșan, vom intra într-o nouă realitate și o să vedem atunci.”

Ulterior, a afirmat că Mureșan ar putea încerca să formeze un guvern cu AUR.

„Acest guvern va pica și va pica, fiindcă, dincolo de instabilitatea pe care poate să o aibă George Simion, nu-i văd pe parlamentarii AUR, în marea majoritate a lor, să voteze cu Siegfried Mureșan. S-ar face de râs. Și mulți dintre ei sunt oameni serioși și nu cred că ar vota așa ceva, chiar dacă ar primi ordin de partid.

Așa că eu consider că această propunere va pica în Parlament. Ideea este ca imediat după, cred, să se vină cu o nouă nominalizare sau, dacă președintele consideră necesar să declanșeze, pentru că e o procedură constituțională, alegeri anticipate, evident.

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, la Palatul Cotroceni, că l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a precizat că Mureșan este persoana care a primit cele mai multe voturi din partea formațiunilor politice consultate.