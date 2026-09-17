Rusia tansformă donele „Shahed" în adevărate rachete. Cum va reuși Ucraina să doboare noua amenințare rusă, la viteze de 750 km/h

Rusia pregătește o nouă etapă a războiului aerian împotriva Ucrainei, pe lângă dronele „Shahed" și dronele cu reacție, ocupanții ar putea trece la utilizarea masivă a unor rachete de croazieră ieftine. Estimările arată că acestea ar putea apărea în număr mare în aproximativ șase luni. Publicația ucraineană Focus a analizat cu ce va putea Ucraina să doboare aceste ținte și dacă este realist ca, în acest interval, țara să dezvolte o rachetă antiaeriană ieftină.

Dronă Shahed Foto: Shutterstock

Potrivit acestor estimări, Rusia se pregătește pentru o nouă fază a războiului aerian: alături de „Shahed"-uri și de dronele cu reacție, forțele ruse ar putea trece la folosirea în masă a unor rachete de croazieră ieftine, capabile să zboare la altitudini extrem de joase, să manevreze și să atingă viteze de până la 750 km/h, ceea ce ar complica semnificativ interceptarea lor de către apărarea antiaeriană ucraineană.

Despre această nouă amenințare a avertizat consilierul președintelui Ucrainei pentru dezvoltarea direcțiilor tehnologice de apărare, Serhii Beskrestnov, cunoscut sub indicativul „Flash". Potrivit acestuia, astfel de rachete ar putea apărea în număr mare în rândul trupelor ruse în aproximativ cinci-șase luni.

Este vorba, printre altele, de rachete de croazieră compacte de tipul „Banderol", „Dan T", „Dan M" și „Gerbera 5". Spre deosebire de actualele „Shahed"-uri cu reacție, care ating aproximativ 500 km/h, noile mijloace de lovire ar putea atinge viteze de 500-750 km/h.

Potrivit lui Beskrestnov, pericolul nu constă doar în viteză. Astfel de rachete pot manevra activ și se pot apropia de țintă la altitudini extrem de joase, ceea ce le face mai greu de detectat și interceptat la timp.

În plus, dacă informațiile citate de „Flash" se confirmă, nu este vorba despre o utilizare izolată a noii arme. Potrivit acestuia, Rusia a comandat deja producția unor astfel de rachete într-un număr comparabil cu comenzile de drone de atac cu reacție, ceea ce sugerează că Moscova s-ar putea pregăti să le folosească masiv, în cadrul unor atacuri combinate asupra Ucrainei.

O problemă separată ar putea fi faptul că dronele-interceptor de mare viteză, pe care Ucraina le dezvoltă în prezent împotriva „Shahed"-urilor cu reacție, nu vor putea funcționa neapărat eficient și împotriva unor rachete de croazieră propriu-zise.

„Nu mai vorbim despre «Shahed»-uri cu reacție, ci, practic, deja despre rachete. Iar viteza lor va fi de 500, 600, 700, 750 km/h", a subliniat Beskrestnov.

În opinia sa, Ucraina trebuie să înceapă deja dezvoltarea propriilor rachete cu combustibil solid, relativ ieftine, pentru a face față unor astfel de ținte, întrucât timpul de pregătire disponibil ar putea fi de doar câteva luni.

În paralel, Rusia își perfecționează și dronele „Shahed" propriu-zise. Beskrestnov a atras atenția asupra modificării Shahed-Seeker, echipată cu o cameră performantă: după ce detectează și „blochează" ținta, o astfel de dronă poate ataca folosind ghidare optică, motiv pentru care mijloacele clasice de război electronic nu mai garantează neutralizarea ei.

Astfel, Rusia încearcă treptat să complice întregul sistem de apărare antiaeriană: pe lângă dronele ieftine folosite în masă, ar putea apărea rachete de croazieră mai rapide, pentru interceptarea cărora Ucraina va avea nevoie de soluții diferite.

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Analistul militar și politic al grupului „Rezistența Informațională", Oleksandr Kovalenko, subliniază că, dacă Rusia va reuși într-adevăr să aducă noile mijloace de lovire la viteze de 600-750 km/h, este vorba practic despre o trecere de la dronele de atac obișnuite la caracteristici apropiate de cele ale rachetelor de croazieră. Iar răspunsul la o astfel de amenințare trebuia pregătit din timp.

Potrivit lui, Ucraina abia acum începe să primească drone-interceptor cu reacție, deși primele drone rusești cu reacție au fost folosite împotriva Ucrainei încă din ianuarie 2024.

„Practic, vorbim acum despre apariția dronelor-interceptor cu reacție. Câteva astfel de modele au fost deja prezentate. Deși, având în vedere că prima dronă cu reacție a rușilor a apărut încă din ianuarie 2024 și au început să o folosească împotriva Ucrainei, cumva ne mișcăm foarte încet în această privință. Abia după doi ani și jumătate încep să apară drone-interceptor cu propulsie cu reacție", a declarat Kovalenko pentru Focus.

Rușii, subliniază expertul, nu stau pe loc. Ei își modernizează constant mijloacele de lovire, inclusiv dronele-kamikaze, îmbunătățindu-le viteza și manevrabilitatea. De aceea, apariția unor motoare cu reacție și sisteme de combustibil mai performante nu a fost o surpriză.

„Nu sunt deloc surprins că vor instala motoare cu reacție mai puternice și sisteme de combustibil corespunzătoare, pentru a îmbunătăți exact caracteristicile dinamice ale dronei", precizează el.

Una dintre soluțiile de contracarare este crearea unor interceptoare capabile să atingă viteze cel puțin comparabile, de aproximativ 600-650 km/h.

„A avea o dronă-interceptor care să fie cel puțin apropiată ca viteză - 600-650 km/h - este o variantă. Asta ar crește semnificativ rata de interceptare și ar fi, oricum, mai eficientă, dacă drona antiaeriană ar avea propulsie cu reacție", explică Kovalenko.

Totuși, spune el, adevărata problemă este alta: dronele rusești se apropie treptat, ca performanțe, de rachetele de croazieră subsonice.

„Dronele-kamikaze chiar se apropie de categoria rachetelor subsonice. Se apropie aproape de viteze de 850-900 km/h. Nu m-aș mira să le atingă", spune expertul.

Tocmai în această etapă, consideră el, Ucraina va trebui să treacă la o altă clasă de mijloace de interceptare, rachete antiaeriene ghidate, ieftine, cu rază mică de acțiune.

„Aici vorbim deja despre crearea unei rachete antiaeriene ghidate, ieftine, cu rază mică de acțiune. Ne întoarcem la ceea ce ar fi trebuit să facem încă din 2022: să creăm propriile sisteme de apărare antiaeriană de rază mică și medie, cât mai rapid posibil, pentru a contracara aceste amenințări deja la nivelul vitezelor specifice rachetelor, undeva în jurul a două Mach. Ca să fie o viteză supersonică, ca racheta să poată ajunge din urmă ținta și să o distrugă foarte rapid", spune Kovalenko.

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În același timp, o astfel de rachetă trebuie să fie nu doar rapidă, ci și ieftină. Tocmai costul ridicat al munițiilor pentru sistemele occidentale de apărare antiaeriană rămâne una dintre principalele probleme în lupta împotriva țintelor ieftine, folosite în masă.

„Toate modelele occidentale sunt suficient de scumpe, iar aceasta este principala problemă. Uneori, costul unei rachete este aproape egal cu cel al dronei-kamikaze în sine. Desigur, există și rachete mai ieftine. De exemplu, pentru sistemul VAMPIRE se folosesc rachete APKWS, cu un cost mediu de 15.000-20.000 de dolari. Este mult mai puțin decât costul mediu al unei drone cu reacție, precum «Banderol» sau chiar «Dan». Dar, din nou, nu trebuie să sperăm că ni se vor livra astfel de rachete, ci trebuie să le producem noi înșine, iar ele trebuie să fie mult mai ieftine", subliniază expertul.

În opinia sa, Ucraina are capacitatea tehnologică de a produce o rachetă antiaeriană ghidată la un cost de aproximativ 5.000 de dolari.

„Producerea unei rachete antiaeriene ghidate cu un cost de 5.000 de dolari este perfect posibilă pentru Ucraina. Avem astfel de capacități. Și tocmai o astfel de producție de masă ar fi trebuit să existe încă de acum câțiva ani", subliniază Kovalenko.

Șase luni până la noua amenințare

Kovalenko consideră că principalul risc pentru Ucraina în acest moment este să mizeze din nou doar pe un singur tip de răspuns, concentrându-se pe dronele-interceptor și amânând, practic, dezvoltarea rachetelor antiaeriene ieftine.

„Sper că de data aceasta nu ne vom fixa pe un singur instrument de contracarare a dronelor cu reacție, ci vom extinde semnificativ capacitățile noastre, folosind și armament de tip rachetă. Este într-adevăr necesar. Aceasta ar fi soluția. Sper doar că soluția va veni mai repede, și nu abia după bombardamente masive cu noile «Shahed»-uri", spune el.

Întrebat dacă este realist ca Ucraina să se pregătească în cele șase luni menționate de „Flash", expertul răspunde afirmativ.

„Teoretic și practic, da. Totul depinde dacă acestui subiect i se va acorda atenția necesară", spune Kovalenko.

Totodată, el amintește că Ucraina s-a mai confruntat cu o situație similară, în cazul dronelor cu reacție. Apariția lor era cunoscută dinainte, însă nu s-a lucrat suficient, din timp, la mijloacele de interceptare corespunzătoare.

„Acum riscăm, ca și în 2024, să ne fixăm pe dronele-interceptor pentru «Shahed»-uri și să ignorăm subiectul rachetelor antiaeriene ghidate. Iar peste doi ani și jumătate apare din nou problema. Știam despre dronele cu reacție, dar nu am făcut nimic pentru a scala producția sau măcar pentru a crea prototipuri de cercetare, astfel încât, atunci când amenințarea dronelor cu reacție devine masivă, să putem trece direct la producția de serie a unor soluții deja pregătite", explică expertul.

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Potrivit lui, exact așa ar fi trebuit procedat și în cazul rachetelor ghidate ieftine, cu rază mică de acțiune: ar fi trebuit dezvoltate din timp, nu abia după apariția amenințării masive.

„Nu s-a întâmplat asta. Ne-am fixat pe dronele-interceptor. Acum văd că din nou căutăm o soluție tot prin drone-interceptor. Nu neg, sunt eficiente în clasa lor. Dar, între timp, rușii au ales exact calea modificării, modernizării și evoluției dronelor lor kamikaze, tocmai pentru a reduce eficiența dronelor-interceptor", spune Kovalenko.

Spre deosebire de o dronă-interceptor, o rachetă, spune el, este mult mai greu de „ocolit" doar prin creșterea vitezei dronei de atac în sine.

„În acest caz, nu vor putea ocoli racheta. Dacă racheta este ieftină, produsă în masă și simplă în utilizare — adică nu un sistem portabil de tip MANPADS, ci o rampă de lansare pentru astfel de rachete ieftine, în locul rampei pentru drone — atunci, la viteze subsonice, nu o vor putea ocoli. Iar cu un planor de tip «aripă zburătoare», nu vor putea depăși viteza subsonică pentru a ajunge la viteze supersonice", explică expertul.

De aceea, în opinia lui Kovalenko, rachetele ieftine ar putea fi o soluție mult mai promițătoare decât goana permanentă după o nouă generație de drone-interceptor.

„Este una dintre variantele care ar putea fi mult mai eficientă decât crearea unei alte drone-interceptor, a cărei relevanță va dura cam șase luni. După care eficiența interceptării va scădea din nou", subliniază el.

Totodată, creșterea vitezei mijloacelor de lovire rusești nu înseamnă doar o reducere matematică a timpului de reacție, de exemplu de la șase la trei secunde.

„Acolo vor funcționa deja algoritmi complet diferiți. Nu înseamnă că, matematic, timpul va fi de două sau trei ori mai mic. Nu, va fi un cu totul alt algoritm de interceptare, pentru că, dacă drona are o altă viteză, va avea și o manevrabilitate complet diferită. La apropierea de țintă va conta și problema altitudinii", explică Kovalenko.

Cu alte cuvinte, odată cu creșterea vitezei nu se schimbă doar numărul de secunde disponibile pentru reacție, ci, practic, întregul model de luptă împotriva țintei.

„Apar aspecte care schimbă complet nu principiul interceptării în sine, ci algoritmul de interceptare, modul de utilizare a mijloacelor disponibile", a concluzionat expertul.