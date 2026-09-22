Trump ia în calcul interzicerea exporturilor de motorină din SUA: „Vom lua rapid o decizie”

Președintele Donald Trump a declarat marți că administrația sa va lua „rapid, într-un fel sau altul” o decizie cu privire la posibilitatea interzicerii exporturilor de motorină.

Trump ia în calcul interzicerea exporturilor de motorină din SUA Foto: AFP

Declarațiile lui Trump, făcute la sediul ONU din New York, au venit în contextul în care prețurile motorinei au atins niveluri record pe fondul războaielor din Orientul Mijlociu și al conflictului dintre Rusia și Ucraina, care au afectat aprovizionarea cu combustibili și au dus la creșterea costurilor carburanților, alimentelor și altor bunuri de zi cu zi, scrie POLITICO.

Mai mulți republicani aflați în curse electorale dificile pentru realegere au susținut în ultimele zile limitarea exporturilor, în timp ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului, iar prețurile motorinei se află la niveluri record.

Trump: „Să nu trimitem motorina în afara țării”

Industria americană de petrol și gaze se opune ferm oricăror restricții asupra exporturilor, iar administrația Trump s-a pronunțat anterior împotriva unei astfel de măsuri. În prezent însă, Casa Albă se confruntă cu presiuni puternice din partea aliaților săi din sectorul agricol.

O eventuală interdicție ar reprezenta primele restricții asupra exporturilor de energie din SUA de când fostul președinte Barack Obama a eliminat, în 2015, o restricție veche de zeci de ani privind vânzarea petrolului american în străinătate.

„Am cerut și eu asta”, le-a spus Trump reporterilor, întrebat despre apelul făcut marți de senatorul Dan Sullivan, republican de Alaska, pentru restricționarea exporturilor de motorină.

„Am spus să nu trimitem motorina în afara țării. Producem multă motorină”, a adăugat Trump.

Restricțiile ar putea afecta și producția de benzină

Președintele a recunoscut însă că limitarea exporturilor de motorină ar putea determina rafinăriile americane să reducă producția de combustibili în general, inclusiv de benzină. Producătorii americani de petrol și gaze, precum și secretarul pentru Energie, Chris Wright, au susținut același argument în ultimele zile.

„Ar putea avea un mic efect asupra benzinei obișnuite pentru automobile, pentru că, atunci când faci asta, știți, este un fel de flux. Este vorba despre un echilibru”, a spus Trump. „Dar da, am cerut asta. Am cerut-o oamenilor mei. Am discutat despre asta.”

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care participa de asemenea la conferința de presă, a adăugat că administrația analizează „dacă este fezabil, ținând cont de capacitatea totală de rafinare, și dacă o interdicție totală sau parțială ar funcționa”.

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Trump a făcut declarațiile alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a ordonat în ultimele luni atacuri asupra unor rafinării importante din Rusia, atacuri care au determinat Moscova să impună la rândul său o interdicție asupra exporturilor de motorină.

Trump a declarat că intenționează să discute cu Zelenski despre atacurile asupra rafinăriilor rusești, afirmând că acestea au avut un „impact serios asupra prețului motorinei”.

Experții avertizează asupra efectelor unei interdicții

Experții în energie au avertizat că o interdicție asupra exporturilor ar determina scăderea prețurilor doar temporar, dar i-ar obliga pe producătorii de petrol să reducă forajele pe măsură ce piața de export ar dispărea.

În același timp, o astfel de măsură ar duce la creșterea prețurilor motorinei pe piața mondială, care se confruntă deja cu un deficit de aprovizionare după ce Ucraina a distrus rafinării rusești, iar Iranul a afectat producători de combustibili din Orientul Mijlociu.

„Prețurile mai mari ale motorinei reprezintă o preocupare, însă principalul factor care a dus la creșterea prețurilor este războiul din Iran”, a declarat Gbenga Ajilore, economist-șef al Center on Budget and Policy Priorities, un think tank american, și fost consilier principal pentru dezvoltare rurală în cadrul Departamentului Agriculturii în timpul administrației Biden. „Încheiați războiul din Iran, redeschideți Strâmtoarea Ormuz, iar prețurile motorinei vor scădea. Orice altă soluție va eșua.”

Industria petrolieră americană se opune interdicției

Mike Sommers, președintele și directorul general al American Petroleum Institute, organizație care reprezintă producătorii de petrol, a declarat într-un comunicat că restricțiile asupra exporturilor „riscă să înrăutățească o situație deja dificilă”.

„Americanii suferă din cauza creșterii costurilor motorinei, provocată de o perturbare fără precedent a capacității globale de rafinare”, a spus el. „Înțelegem că administrația analizează toate opțiunile pentru a oferi o soluție, însă restricționarea exporturilor americane de energie nu ar face decât să agraveze problema, accentuând dificultățile din sectorul rafinării și afectând, în cele din urmă, consumatorii.”

Geoff Moody, vicepreședinte senior pentru relații guvernamentale și politici publice al grupului de rafinării American Fuel & Petrochemical Manufacturers, a adăugat, într-un comunicat, că o interdicție asupra exporturilor de motorină ar avea „efectul opus celui dorit”.

„Nu există niciun avantaj, motiv pentru care administrațiile ambelor partide au ales în mod repetat să nu impună interdicții asupra exporturilor de combustibili”, a spus Moody.