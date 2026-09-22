Trump anunță că SUA lucrează la un acord de pace între Ucraina și Rusia: „Se va întâmpla mai devreme decât era de așteptat”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, că Washingtonul lucrează pentru a ajunge la pace între Ucraina și Rusia. El a sugerat că un acord în acest sens ar putea fi încheiat mai devreme „decât era de așteptat”.

Donald Trump Foto: Profimedia

„Lucrăm îndeaproape cu liderii Ucrainei și Rusiei. Vom ajunge la un acord, iar acest lucru se va întâmpla mai devreme decât era de așteptat”, a declarat Donald Trump, potrivit publicației independente din Ucraina Mezha.

Trump a mai spus că analizează în mod regulat fotografii de pe front, dar că nu mai vrea să le vadă. Potrivit acestuia, săptămâna trecută a semnat o lege care îi extinde atribuțiile pentru a pune capăt războiului.

„Săptămâna trecută, în timp ce îi aduceam un omagiu senatorului Lindsey Graham, am semnat o nouă lege care îmi conferă autoritate suplimentară. Dacă va fi necesar, o voi folosi pentru a opri uciderile”, a adăugat el.

Anterior, Trump a semnat o lege care impune sancțiuni Rusiei și care a fost inițiată de regretatul senator Lindsey Graham. Documentul prevede noi restricții împotriva oficialilor ruși și oligarhilor, precum și asupra băncilor, companiilor din sectorul energetic și al apărării și navelor din „flota fantomă”, folosite pentru eludarea sancțiunilor.

În același timp, Trump nu a precizat când consideră că Ucraina și Rusia ar putea ajunge la un acord de pace.