Un influencer american a intrat într-o cușcă de arte marțiale mixte pentru a înfrunta un robot de aproximativ 1,80 metri, într-un experiment care a atras rapid atenția pe rețelele sociale.

Confruntarea, intitulată „Human vs Terminator” Foto: X@Cultination1

Frankie Lapenna, o vedetă americană a rețelelor sociale, a decis să testeze cât de bine s-ar descurca un om într-o confruntare fizică directă cu un robot.

Adversarul său a fost „Rekbot”, un robot dezvoltat de compania Rek Robotics, cu un aspect care amintește de modelul T-800 din seria cinematografică „Terminator”.

Confruntarea, intitulată „Human vs Terminator”, a avut loc într-o cușcă de MMA și a fost urmărită de mai mulți spectatori, scrie The Sun.

„Mi-e teamă pentru tine”

Înaintea luptei, unul dintre cei prezenți, impresionat de dimensiunea robotului, i-a spus lui Lapenna: „Mi-e teamă pentru tine”.

Primele momente ale confruntării nu au părut însă să confirme temerile spectatorilor. Lapenna a reușit să lovească robotul de mai multe ori.

Situația s-a schimbat atunci când „Rekbot” a executat o lovitură de picior din săritură, de tip switch kick, care l-a trimis pe influencer la podea.

Lapenna s-a prăbușit pe suprafața de luptă și, în imaginile difuzate inițial, nu a mai reușit să se ridice.

Filmarea se încheie la scurt timp după ce robotul poate fi văzut mișcându-și și scuturându-și membrele.

Potrivit contului oficial al companiei Rek pe X, însă, confruntarea a continuat, iar Lapenna „a continuat să lupte și a învins” robotul.

Imaginile au devenit virale

Filmarea confruntării s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, unde utilizatorii au reacționat atât la dimensiunea robotului, cât și la modul în care acesta s-a mișcat în timpul luptei.

„Renunțați la UFC, vreau să văd mai multe lupte de genul acesta”, a scris un utilizator pe X.

Alții au spus că nu ar fi avut curajul să intre în cușcă împotriva unui astfel de adversar.

„Cum a găsit omul acesta curajul? Eu mi-ar fi fost frică”, a comentat un alt utilizator.

Un altul a comparat imaginile cu serialul Black Mirror, în timp ce alți comentatori au făcut glume despre viitorul relației dintre oameni și roboți.

„Oamenii sunt terminați”, a scris unul dintre utilizatori, într-un comentariu care a devenit reprezentativ pentru tonul multor reacții.

Robotul era controlat de un om

După viralizarea imaginilor, Rek a precizat că robotul nu funcționa în mod autonom în timpul confruntării, ci era controlat de un operator uman.

Detaliul schimbă semnificativ natura experimentului: confruntarea nu reprezintă un test al capacității unui sistem autonom de inteligență artificială de a lupta împotriva unui om.

Totuși, imaginile oferă o demonstrație spectaculoasă a progreselor din domeniul roboticii și a nivelului de mobilitate pe care îl pot atinge roboții umanoizi.

Pe măsură ce roboții devin mai sofisticați, astfel de demonstrații alimentează și dezbaterea despre modul în care oamenii și mașinile ar putea interacționa în viitor – inclusiv în situații în care forța fizică și autonomia sistemelor ar putea deveni relevante.