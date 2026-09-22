Mirabela Grădinaru a cerut, de la New York, standarde internaționale pentru protecția copiilor online: „Trăiesc deja într-o lume digitală fără granițe”

Aflată la New York, alături de Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru a participat, în marja Adunării Generale a ONU, la o nouă rundă de discuții dedicate siguranței copiilor în mediul digital. În cadrul reuniunii, partenera președintelui a pledat pentru stabilirea unor standarde comune la nivel internațional și pentru o responsabilitate împărțită între autorități, companii tehnologice, școli și familii.

Mirabela Grădinaru a subliniat nevoia unor reguli de bază comun Foto: FB Administrația Prezidențială

Participarea a avut loc la invitația Primei Doamne a Turciei, Emine Erdoğan, în continuarea dialogului început la Ankara privind protecția minorilor în spațiul onlined, potrivit Administrației Prezidențiale,

În intervenția sa, Mirabela Grădinaru a atras atenția asupra faptului că viața copiilor se desfășoară tot mai mult la intersecția dintre lumea reală și cea digitală, ceea ce impune măsuri de protecție adaptate acestei noi realități.

„Prima Doamnă a României a subliniat nevoia unor reguli de bază comune, care să le ofere copiilor protecție reală, indiferent de țara în care se află sau de platformele pe care le folosesc”, a transmis, marți, Administrația Prezidențială.



Mirabela Grădinaru a vorbit, de asemenea, despre responsabilitatea pe care o avem cu toții, state, companii de tehnologie, școli si familii, „de a pune siguranța și binele copiilor în centrul acestui efort”.

„La Ankara am vorbit despre un principiu simplu: copiii merită, în mediul digital, același nivel de grijă şi protecţie pe care încercăm să le asigurăm în lumea fizică. La New York, ducem această discuţie mai departe, către responsabilitate comună şi către standarde de protecţie care să nu se oprească la graniţele unei ţări”, a declarat aceasta.

Mirabela Grădinaru a subliniat că regulile privind siguranța copiilor în mediul online trebuie să depășească limitele naționale, având în vedere caracterul global al platformelor digitale.

„Copiii noștri trăiesc deja într-o lume digitală fără granițe. Iar protecția lor trebuie să poată trece aceste graniţe împreună cu ei”, a afirmat ea.

„Să nu lăsăm tehnologia să evolueze mai repede decât grija noastră pentru cei mici”

În mesajul său, Mirabela Grădinaru a insistat și asupra necesității ca evoluția tehnologică să fie însoțită de măsuri adecvate de protecție a copiilor.

„Este o responsabilitate pe care o avem faţă de copii şi faţă de lumea în care vor creşte. Iar această responsabilitate începe cu un lucru simplu: să nu lăsăm tehnologia să evolueze mai repede decât grija noastră pentru cei mici”, a transmis aceasta.

Evenimentul a fost organizat sub patronajul Primei Doamne a Turciei, în colaborare cu UNICEF și Biroul Reprezentantului Special al Secretarului General al ONU pentru violența împotriva copiilor și a avut ca temă identificarea unor soluții comune pentru crearea unui mediu online mai sigur pentru cei mici.