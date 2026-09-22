O posibilă dronă, detectată în apropierea graniței cu România. Două F-16 au fost ridicate de la sol

O posibilă dronă a fost detectată marți seară în apropierea graniței cu România, pe teritoriul Ucrainei, în zona localității Vâlkove. În urma alertei, în nordul județului Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert, iar două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Două F-16 au fost ridicate de la sol Foto: FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat, pe 22 septembrie, o țintă aeriană în nord-estul localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 23.35.

În mesajul transmis populației era semnalată o posibilă incursiune de drone și erau oferite recomandări privind adăpostirea.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.