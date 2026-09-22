La 23 septembrie 1386 a început domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească, perioadă în care a consolidat instituțiile feudale, a extins teritoriul și a consolidat rezistența statului împotriva expansiunii otomane. De asemenea, pe 23 septembrie s-au născut mai mulți artiști, români sau străini, printre care Sofia Vicoveanca, Julio Iglesias sau George Mihăiță.

Mircea cel Bătrân a extins teritoriul Țării Românești până la gurile Dunării. Foto: arhivă

1386 – Începe domnia lui Mircea cel Bătrân

La 23 septembrie 1386 începea domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească, una dintre cele mai lungi și stabile domnii din Evul Mediu românesc. Mircea a domnit până la 31 ianuarie 1418, perioadă în care a consolidat autoritatea centrală și a contribuit la dezvoltarea instituțiilor statului.

În timpul domniei sale, Mircea cel Bătrân a extins teritoriul Țării Românești până la gurile Dunării, inclusiv prin anexarea Dobrogei în contextul expansiunii otomane. A sprijinit, de asemenea, dezvoltarea economică prin stimularea comerțului și prin măsuri fiscale menite să asigure stabilitatea țării.

Pe plan extern, domnitorul a urmărit să contracareze atât presiunile Regatului Ungariei, cât și expansiunea Imperiului Otoman. În 1389, a încheiat o alianță cu Petru Mușat al Moldovei, iar prin intermediul acestuia a semnat, în decembrie 1389, la Radom, un tratat de alianță cu Vladislav al II-lea al Poloniei. Una dintre cele mai importante confruntări ale domniei a fost bătălia de la Rovine, desfășurată în 1394/1395, când armata lui Mircea cel Bătrân a înfruntat trupele sultanului Baiazid I. Domnitorul muntean a obținut o victorie importantă împotriva otomanilor, contribuind la menținerea independenței Țării Românești în fața expansiunii Imperiului Otoman.

1846 – Descoperirea planetei Neptun

La 23 septembrie 1846, astronomii au făcut una dintre cele mai importante descoperiri din istoria astronomiei: planeta Neptun. Existența sa a fost prevăzută pe baza unor calcule matematice realizate independent de astronomul francez Urbain Le Verrier și britanicul John Couch Adams, care au analizat perturbările observate în orbita lui Uranus.

Planeta a fost identificată prin observație directă de astronomul german Johann Gottfried Galle, la Observatorul din Berlin. Descoperirea lui Neptun a fost prima realizată pornind de la predicții matematice, înainte ca planeta să fie observată efectiv.

Evenimentul a reprezentat un moment important pentru astronomie, demonstrând precizia legilor mișcării planetare formulate de Isaac Newton. Neptun a devenit astfel a opta planetă a Sistemului Solar recunoscută de comunitatea științifică.

1939 – A murit Sigmund Freud, psihiatru austriac

Sigmund Freud, născut în 1856, a fost un medic neuropsihiatru austriac și este considerat fondatorul psihanalizei, una dintre cele mai influente școli de gândire din domeniul psihologiei. Prin lucrările sale, Freud a dezvoltat concepte precum inconștientul, mecanismele de apărare, actele ratate și interpretarea viselor, care au avut un impact major asupra modului în care era înțeles comportamentul uman.

Sigmund Freud. Foto: Wikipedia

De-a lungul timpului, teoriile freudiene au fost reinterpretate și dezvoltate de alte școli psihologice. Începând cu sfârșitul secolului al XX-lea, unii psihologi au renunțat la interpretarea strict simbolică a viselor și a experiențelor pacientului, punând accent pe modul în care acesta își definește și interpretează propriile simboluri și experiențe.

Astăzi, psihanaliza freudiană continuă să fie practicată, inclusiv în combinație cu alte forme de psihoterapie. Totuși, eficiența sa terapeutică rămâne un subiect de dezbatere în comunitatea științifică, iar unele dintre conceptele originale ale lui Freud sunt considerate controversate sau insuficient susținute de dovezi empirice.

1941 – S-a născut Sofia Vicoveanca

La 23 septembrie 1941 s-a născut Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România. A debutat în anii ’60 și s-a remarcat printr-un repertoriu inspirat în special din folclorul bucovinean, colaborând de-a lungul carierei cu numeroase ansambluri folclorice și orchestre populare.

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De-a lungul deceniilor de activitate, artista a înregistrat sute de cântece și a participat la numeroase festivaluri și spectacole din țară și din străinătate. Repertoriul său include doine, cântece de joc și balade, contribuind la păstrarea și promovarea tradițiilor muzicale din Bucovina.

Numele de scenă „Sofia Vicoveanca” i-a fost atribuit la începutul carierei. Directorul ansamblului artistic în care era angajată la acea vreme a considerat că numele său de familie, Fusa, nu avea suficientă rezonanță artistică și a ales numele „Vicoveanca”, inspirat de localitatea Vicovu de Jos, din județul Suceava.

Întrebată într-un interviu despre preferințele sale, Sofia Vicoveanca a răspuns: „Eu mă regăsesc mai mult în cântecele de dor, de jale, de amar, bocete, chiar blesteme, piese de o mare încărcătură emoțională, de o mare profunzime a textului, și tocmai de aceea - foarte greu de interpretat. Nu sunt o cântăreață de ritm, dar nevoia m-a făcut și dintr-aceea, pentru că omul vine în sala de spectacol și vrea să-și bucure sufletul. Nu știu cât place, dar știu că nu se confundă glasul meu, omul îl reține. Nu mi-a fost greu să port costumul, pentru că în acest costum eu m-am născut.”

1948 – S-a născut actorul George Mihăiță

George Mihăiță este actor de teatru și film, cu o carieră de peste cinci decenii. Născut la Moreni, în județul Dâmbovița, a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. De-a lungul carierei, a jucat în aproape 50 de filme, precum „Reconstituirea”, „Brigada Diverse în alertă”, „Capcana”, „Ultima noapte a singurătății” și „Ultimul corupt din România”, dar și în numeroase spectacole de teatru, emisiuni de divertisment și seriale de televiziune.

În anul 2002, George Mihăiță a fost decorat cu Ordinul național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, alături de alți actori, pentru contribuția sa artistică și devotamentul față de teatrul românesc, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de existență a Teatrului Național din București.

Pe lângă activitatea artistică, actorul s-a implicat și în presa pentru tineri. În anii ’90, a fost director al revistelor „Salut”, „Salut paranormal” și „Salut rebusist”, iar ulterior a condus „Salut Generația Pro”. În anul 2000, a ocupat funcția de director onorific al revistei „Super”.

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Actorul George Mihăiță. Foto: Adevărul

1943 – S-a născut Julio Iglesias

La 23 septembrie 1943 s-a născut Julio Iglesias, unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți spanioli. Și-a început cariera muzicală în anii ’60, după ce un accident l-a obligat să renunțe la o posibilă carieră sportivă. A devenit cunoscut la nivel național după ce a câștigat Festivalul de la Benidorm, în 1968.

Julio Iglesias s-a născut în 1943. Foto: Profimedia

De-a lungul unei carierei sale, Julio Iglesias a vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume și a înregistrat melodii în mai multe limbi, printre care spaniolă, engleză, franceză și italiană. A primit numeroase distincții internaționale, iar albumele sale au fost recompensate cu discuri de aur și platină.

În plan personal, s-a căsătorit în 1971 cu Isabel Preysler, cu care are trei copii: María Isabel, Julio Iglesias Jr. și Enrique Iglesias. Ultimii doi au urmat cariera muzicală a tatălui lor. La începutul anilor ’90, Julio Iglesias și-a început relația cu Miranda Rijnsburger, cu care are cinci copii. Cel mai mic dintre aceștia s-a născut în 2007.