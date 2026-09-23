Roboți kamikaze, rachete Flamingo și Pelican: noul arsenal ucrainean care ar putea forța mâna lui Putin

De la roboți kamikaze folosiți în spatele liniilor inamice, până la rachetele Pelican, noul arsenal al Ucrainei lovește tot mai des chiar în centrul mașinii de război a lui Vladimir Putin.

Rachetele ucrainene Pelican și Flamingo Foto: X?MilitaryNewsUA?? @front_ukrainian

Kievul dezvoltă rapid rachete cu rază lungă de acțiune și rachete balistice, capabile să copleșească apărarea antiaeriană rusă printr-o serie neîntreruptă de atacuri, în condițiile în care Moscova a fost lovită acum câteva zile de un val masiv de drone.

La aproape cinci ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, loviturile ucrainene în adâncimea teritoriului rus ar putea, potrivit experților, să forțeze mâna liderului de la Kremlin.

„Putin poate alege să pună capăt războiului în orice moment”

Justin Bronk, expert în forțe aeriene și tehnologie militară la institutul britanic RUSI, a declarat pentru publicația The Sun: „Putin poate alege să pună capăt războiului în orice moment. O va face dacă va considera că riscul de a escalada agresiunea este prea mare”.

„Pentru ucraineni, acesta este un război existențial, de supraviețuire națională, care nu lasă loc de alegere”, a adăugat el.

Cel mai amplu atac asupra Moscovei de la începutul războiului

Volodimir Zelenski a declarat că forțele sale au lansat duminică cel mai amplu atac asupra Moscovei de la începutul războiului, chiar în ultima zi a alegerilor legislative din Rusia.

Oficialii ruși au fost luați prin surprindere după ce aproximativ 450 de drone au vizat capitala, urmate de o serie de rachete de ultimă generație.

Atacurile au provocat doi morți, au lăsat cratere uriașe în blocuri de locuințe și coloane groase de fum deasupra orașului.

Zelenski a confirmat că Ucraina a lovit o instalație petrolieră „cheie” și un punct logistic din regiune, care asigură peste o treime din combustibilul folosit la Moscova, inclusiv combustibil de aviație pentru armată.

Ministrul ucrainean al apărării a declarat că vizarea unor astfel de instalații „subminează direct capacitatea inamicului de a continua războiul de agresiune și de a-și aproviziona trupele”.

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a acuzat Ucraina că a încercat să „perturbe” alegerile parlamentare din Rusia.

Partidul lui Putin este dat câștigător clar într-un scrutin descris pe scară largă drept „simulacru electoral”, folosit de liderul de la Kremlin drept dovadă a sprijinului public pentru politica sa de război.

Există temeri tot mai mari că rezultatele vor fi falsificate, pentru a fi prezentate drept un semn al susținerii ample a populației față de război.

Justin Bronk a spus că „este o lovitură reușită și cu o puternică încărcătură politică, dată de ucraineni chiar în centrul puterii guvernului rus”.

„Este vorba despre costuri și despre daunele aduse imaginii de control pe care Putin vrea să o transmită rușilor obișnuiți și, mai ales, elitelor ruse”, a explicat expertul.

Racheta balistică Pelican, folosită pentru prima dată în luptă

Zelenski a dezvăluit că operațiunea a implicat racheta balistică lansată de la sol FP-7, denumită Pelican.

Proiectată și construită în Ucraina de firma de apărare Fire Point, racheta are o rază maximă de acțiune de aproximativ 200 de kilometri, poate transporta o încărcătură de 150 de kilograme și are o precizie de 13 metri.

Duminică a fost prima confirmare oficială a folosirii acestei arme în luptă, după ce testele s-au încheiat la începutul lunii.

Justin Bronk a explicat că „rachetele balistice se deplasează mult mai rapid, pe o traiectorie înaltă. Coboară foarte repede și dintr-un unghi abrupt, ceea ce le face aproape imposibil de interceptat”.

Viteza este direct legată de rază de acțiune: cu cât racheta este mai mare, cu atât zboară mai repede și mai departe.

Înainte de lansarea acestei rachete, Ucraina depindea de aliați pentru rachete balistice de tipul celor americane ATACMS.

Între timp, rachetele FP-9, cu rază de acțiune mai mare, se află în prezent în teste de zbor în Ucraina.

Potrivit lui Bronk: „Rachete precum FP-7 și, pe termen mai lung, FP-9, vor reduce considerabil numărul sistemelor rusești capabile să le intercepteze, odată ce vor deveni pe deplin operaționale”.

„Vor obliga Rusia să folosească mai multe dintre rachetele sale sol-aer cu rază lungă de acțiune, mai costisitoare. Iar dacă Ucraina reușește să facă asta la costuri reduse, va fi o presiune semnificativă asupra capacității de apărare a Rusiei și, în cele din urmă, asupra economiei ruse”, a adăugat el.

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Racheta Flamingo și celelalte arme din arsenalul ucrainean

Atacul de duminică a inclus, potrivit lui Zelenski, și rachetele sau dronele „FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianiția, Vendetta, Liutîi, Bars, Flamingo și Sichen”.

Racheta Flamingo, folosită pentru prima dată în luptă în august 2025, poate lovi ținte aflate la peste 3.000 de kilometri distanță, cu o încărcătură explozivă de 1.000 de kilograme.

Are o anvergură de șase metri și poate atinge viteze de până la 900 km/h înainte de a-și lovi ținta.

Comparativ cu o rachetă de croazieră occidentală, este mult mai ieftină și, în același timp, mult mai mare.

Justin Bronk a explicat: „Ucrainenii s-au concentrat pe o campanie de lovituri cu rază lungă de acțiune, cu efecte vizibile din punct de vedere politic – incendii și fum deasupra unor zone importante din Rusia, în jurul depozitelor, rafinăriilor de petrol și gaze – provocând probleme economice, menite să crească presiunea politică asupra regimului”.

Dronele kamikaze, folosite cu sutele împotriva apărării ruse

Ucraina dispune, de asemenea, de o gamă foarte variată de drone de tip „kamikaze”, folosite constant atât pe linia frontului, cât și în atacuri adânc în teritoriul rus, inclusiv asupra Moscovei.

„Sunt suficient de ieftine încât pot fi lansate cu sutele”, a spus Bronk. „Asta înseamnă că apărarea antiaeriană rusă trebuie să facă față sutelor de ținte lente, care zboară la altitudini joase, cu viteze diferite și semnături radar diferite”.

„Cele mai multe dintre ele sunt doborâte de apărarea rusă, dar acest lucru consumă o mare parte din capacitatea de apărare antiaeriană a Rusiei”, a adăugat expertul.

Numărul potențialelor ținte aflate acum în raza arsenalului ucrainean de drone și rachete balistice este, potrivit lui Bronk, „uriaș”.

„Vorbim despre drone și rachete de croazieră ucrainene capabile să parcurgă 1.000, 1.500, chiar 2.000 de kilometri. Numărul de ținte care pot fi atinse pe teritoriul rus, chiar și prin rute ocolitoare menite să evite concentrările de apărare, este enorm”, a explicat el.

Efectul asupra frontului: apărarea antiaeriană rusă, redistribuită

Însă nu doar campania de lovituri cu rază lungă provoacă probleme regimului de la Kremlin.

Dronele lansate de pe linia frontului au fost folosite pentru a distruge vehicule rusești care aprovizionau trupele Kremlinului.

„Are un efect semnificativ mai mare, mai ales în sud, în ultimele șase luni, decât ar fi avut înainte”, a spus Bronk. „Apărarea antiaeriană terestră a Rusiei este acum mult mai puțin densă decât era, pentru că o mare parte din ea a fost redistribuită în interiorul Rusiei, pentru a face față campaniei de lovituri cu rază lungă”.

Operațiunea Vivaldi: roboți terestri kamikaze lansați în spatele liniilor inamice

În cadrul a ceea ce numește Operațiunea Vivaldi, Ucraina folosește, de asemenea, pentru prima dată, transportul aerian al unor roboți terestri de tip „kamikaze”, lansați în spatele liniilor inamice.

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Roboții sunt trimiși înaintea infanteriei, pentru a hărțui forțele ruse din spate – fiind controlați de operatori aflați în buncăre, la zeci de kilometri distanță.

Aceștia transportă muniție și pot ocupa poziții inamice, deplasându-se pe teren accidentat și pe străzi distruse de bombardamente, cu o viteză de până la 12 km/h.

Armata ucraineană a transmis că „drone grele de tip bombardier au transportat roboți terestri kamikaze la peste 10 kilometri în spatele pozițiilor rusești. Dronele nu mai transportă doar explozivi – acum transportă roboți care, la rândul lor, transportă explozivi. Obiectivul rămâne unul uman: trimiterea mașinilor în cea mai periculoasă zonă a frontului, înaintea infanteriei”.

Lovituri asupra economiei ruse și temeri legate de o nouă mobilizare

Pe parcursul verii, Ucraina a lovit intens depozitele petroliere rusești cu drone de ultimă generație, înainte de a trece la o serie de atacuri care au paralizat cea mai mare platformă rusă de comerț electronic.

Aceste lovituri au afectat grav o economie rusă deja șubrezită, ducând la falimentul unor afaceri, blocarea comerțului și lipsuri de combustibil resimțite la nivel național.

Tot mai mulți ruși încearcă acum să părăsească țara, pe fondul temerilor legate de o nouă mobilizare militară.

Proiectul antirăzboi Ark a raportat o creștere accentuată a solicitărilor de sprijin pentru emigrare de urgență din partea cetățenilor ruși, începând din luna iulie.

Zelenski a declarat că Putin plănuiește să recruteze peste 300.000 de noi militari, pentru a întări atacurile asupra apărării ucrainene și a prelua controlul asupra restului regiunii Donețk.

Campania ucraineană vizează percepția elitei ruse

Justin Bronk este de părere că „Putin va opri războiul dacă va considera că riscul de a escalada, prin mai multă agresiune și o nouă mobilizare, este mai mare pentru supraviețuirea sa politică internă decât riscul de a opri conflictul”.

„Campania ucraineană de lovituri cu rază lungă este eficientă tocmai pentru că vizează percepția elitei ruse asupra riscurilor și costurilor. În timp ce Rusia încearcă să convingă ucrainenii să renunțe, într-un război pe care aceștia îl percep drept unul existențial, pentru propria supraviețuire națională, iar acest lucru este mult mai greu de obținut.”