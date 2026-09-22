 Cum recunoști un text scris de inteligența artificială? Semnele la care să fii atent | adevarul.ro
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Cum recunoști un text scris de inteligența artificială? Semnele la care să fii atent

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Cum îți dai seama dacă un text a fost scris de un om sau de inteligența artificială? Peste jumătate dintre participanții la un studiu realizat în România au confundat un text generat de AI cu unul scris de un om. Alexandru Dan, expert în inteligență artificială, explică pentru „Adevărul” ce indicii ne pot ajuta să recunoaștem un astfel de text și de ce nici acestea nu ne pot oferi certitudinea că am identificat corect autorul.

un barbat si o femeie care flirteaza cu telefoanele in mana
Ce verificăm atunci când un mesaj pare convingător Foto: Shutterstock

Ce poate trăda un text scris cu AI

„Ca profesor și cercetător în etica inteligenței artificiale, consider că folosirea acestei tehnologii și capacitatea de a recunoaște conținutul generat de ea sunt competențe diferite. Putem folosi zilnic un asistent de inteligență artificială fără să identificăm corect un text produs de el”, explică pentru „Adevărul” Alexandru Dan, CEO TVL Tech și profesor în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Specialistul indică mai multe formulări care pot ridica semne de întrebare: „Există indicii care ne pot atrage atenția. De exemplu, repetarea aceleiași idei în mai multe formulări, fără informații noi. Sau succesiuni de fragmente fără verb: «Mai simplu. Mai rapid. Fără limite.» Vedem și construcții repetate precum «nu este despre tehnologie, ci despre oameni», care pot crea impresia unei explicații profunde fără să explice concret ceva.”

Un alt indiciu poate fi felul în care este construit mesajul, mai ales atunci când acesta încearcă să impresioneze cititorul prin formulări generale.

„Alte exemple sunt folosirea excesivă a liniilor de pauză și exagerările publicitare: «o soluție revoluționară care transformă orice afacere». Când asemenea formule domină textul, iar exemplele și dovezile lipsesc, avem motive să îi analizăm mai atent calitatea. Inteligența artificială poate produce mult conținut superficial, repetitiv, care sună convingător, dar oferă puține informații utile”, mărturisește Alexandru Dan.

Ce spun utilizatorii Reddit

Întrebarea îi preocupă și pe cei care citesc zilnic mesaje pe internet. Într-o discuție de pe Reddit, o persoană a întrebat cum poate deosebi o postare scrisă de un om de una generată automat, după ce observase că alți utilizatori păreau să identifice imediat textele produse de AI.

În discuție, mai mulți utilizatori au povestit ce îi face să bănuiască faptul că un text a fost generat de inteligența artificială. Unul dintre ei a menționat folosirea excesivă a liniilor de pauză, repetarea acelorași formulări și explicațiile prea lungi, care se îndepărtează de subiect. A atras atenția și asupra mesajelor pline de expresii la modă, dar care oferă prea puține informații concrete.

Un alt utilizator a spus că îi atrag atenția „textele lungi care nu spun mare lucru”, frazele fără greșeli gramaticale și limbajul corporatist lipsit de personalitate.

Alții au atras însă atenția că și oamenii pot scrie în acest fel. „Îmi plac la nebunie liniile de pauză și folosesc frecvent regula celor trei, așa că bănuiesc că sunt AI”, a comentat cineva, referindu-se la obiceiul de a grupa ideile câte trei.

De ce nu putem decide doar după stilul de scriere

„Totuși, niciunul dintre aceste semne nu demonstrează că textul a fost generat automat. Oamenii folosesc aceleași procedee, iar modelele pot produce texte naturale, nuanțate și bine argumentate. Nici instrumentele de detectare automată nu oferă un verdict sigur. Din perspectivă etică, nu ar trebui să acuzăm un elev, un coleg sau un autor că folosește inteligența artificială doar pentru că scrie într-un anumit stil”, avertizează Alexandru Dan.

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Nici atunci când discutăm online cu o persoană nu putem ști cu siguranță dacă mesajele pe care ni le trimite sunt scrise de ea sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Un răspuns rapid, politicos și bine formulat nu este suficient pentru a face această diferență.

„Într-o conversație, putem cere clarificări, exemple concrete și explicații pentru contradicții. Aceste întrebări ne ajută să evaluăm răspunsul, dar nu garantează că interlocutorul este om. Nu există o întrebare magică prin care să identificăm orice robot”, mai spune specialistul.

Jumătate dintre participanții la un studiu au confundat un text AI cu unul scris de om

Datele publicate pe 22 septembrie de agenția de cercetare MKOR arată cât de dificilă poate fi această distincție. În cadrul studiului „AI Adoption Report România 2026”, respondenții au primit două texte scurte și au fost rugați să îl identifice pe cel scris de un om. Potrivit rezultatelor comunicate de MKOR, 52% au atribuit unui autor uman textul generat de inteligența artificială, iar 48% au ales varianta corectă.

Rezultatul descrie performanța participanților la acest test, cu cele două texte prezentate. Nu înseamnă că jumătate dintre români nu ar putea recunoaște niciodată un conținut generat de AI.

Cercetarea mai arată că 70% dintre respondenți declară că folosesc în prezent instrumente de inteligență artificială. Proporția ajunge la 89% în rândul Generației Z, comparativ cu 39% în categoria Baby Boomers. Studiul a fost realizat online, în mai și august 2026, pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, ponderat după gen și vârstă.

Ce verificăm atunci când un mesaj pare convingător

Problema nu se limitează la stabilirea autorului. Un text poate fi scris de un om și poate conține informații false, după cum un mesaj generat cu AI poate include date corecte. În plus, multe texte sunt redactate printr-o combinație de muncă umană și instrumente automate.

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„Mai mult, multe mesaje sunt rezultatul unei colaborări: un om scrie ideea, un sistem o reformulează, iar omul o editează. Originea unui text nu poate fi stabilită întotdeauna doar prin lectură”, adaugă Alexandru Dan.

În situațiile în care informațiile pot influența o decizie importantă, verificarea conținutului contează mai mult decât impresia lăsată de stilul în care a fost redactat.

„Riscul este să confundăm un mesaj convingător cu unul adevărat sau să respingem o informație corectă doar fiindcă pare generată automat. De aceea, educația trebuie să ne învețe să verificăm sursele, dovezile și contextul. Iar organizațiile trebuie să își asume transparența și să spună clar când interlocutorul nostru este un sistem automat”, continuă el.

Așteptările privind transparența apar și în studiul MKOR. Dintre respondenți, 32% au declarat că s-ar simți trădați dacă ar afla că explicațiile primite pentru analizele medicale au fost generate de AI fără să li se spună acest lucru. În cazul unei discuții cu un psiholog sau consilier online, proporția este de 27%. În schimb, 15% au afirmat că nu i-ar deranja utilizarea nedeclarată a inteligenței artificiale, atât timp cât aceasta și-ar îndeplini impecabil sarcina.

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