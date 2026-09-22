Un senator republican cere anchetarea lui Trump Jr. după petrecerea de nuntă plătită de un oligarh rus

Senatorul republican John Curtis solicită Comisiei Juridice a Senatului să investigheze afacerile și relațiile membrilor familiilor prezidențiale, inclusiv informațiile potrivit cărora un oligarh rus ar fi contribuit la plata petrecerii organizate după nunta fiului cel mare al președintelui Donald Trump, Donald Trump Jr.

Donald Trump Jr. și Bettina Trump Foto: X@fcnhjyfdn2117

Săptămâna trecută, ProPublica a relatat că Umar Kremlev, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, ar fi cheltuit sute de mii de dolari pentru festivitățile organizate în luna mai cu ocazia nunții lui Trump Jr. Curtis a cerut comisiei să emită o citație pentru Trump Jr., o solicitare neobișnuită venită din partea unui senator al cărui partid controlează Casa Albă.

Curtis a cerut, de asemenea, ca Hunter Biden, ale cărui afaceri au fost investigate pe larg de republicanii din Congres, să fie citat în cadrul unei anchete mai ample privind „folosirea relațiilor membrilor familiilor prezidențiale pentru beneficii financiare private, tratament preferențial sau acces din partea unor interese interne și străine”, scrie The Washington Post.

Senatorul republican îl vrea pe Trump Jr. în fața comisiei

„Țara nu ar trebui să fie nevoită să accepte un standard pentru familia unui președinte republican și un altul pentru familia unui președinte democrat”, a scris Curtis luni într-o scrisoare adresată senatorului Chuck Grassley, republican de Iowa și președintele Comisiei Juridice, precum și senatorului Dick Durbin, democrat de Illinois și cel mai important reprezentant al partidului său în comisie.

„Nici supravegherea exercitată de Congres nu ar trebui să înceapă și să se încheie odată cu schimbarea partidului care controlează Casa Albă”, a adăugat el.

Curtis este cel mai recent parlamentar republican care s-a poziționat împotriva administrației Trump în ultimele săptămâni.

Șapte republicani din Camera Reprezentanților au votat săptămâna trecută alături de democrați pentru a-l împiedica pe Trump să ordone noi lovituri asupra Iranului.

Reprezentanta María Elvira Salazar, republicană de Florida, l-a avertizat pe Trump într-o reclamă electorală că alegătorii hispanici „se simt trădați” de măsurile sale de aplicare a legislației privind imigrația. Spre deosebire de mulți dintre acești republicani, Curtis nu candidează pentru realegere în noiembrie.

Legăturile lui Trump Jr. cu Rusia și afacerile internaționale

Curtis a scris că îngrijorările sale privind finanțarea de către Kremlev a petrecerii organizate după nunta lui Trump Jr. „sunt amplificate de promovarea activă de către Donald Trump Jr. a unor proiecte din domeniul criptomonedelor susținute de familia sa, de continuarea demersurilor sale pentru tranzacții imobiliare internaționale care implică întâlniri directe cu șefi de stat străini și de investițiile sale raportate în contracte din domeniul apărării”.

Curtis a indicat, de asemenea, „legăturile financiare și de consiliere semnificative” ale lui Trump Jr. cu platforme de piețe de predicții care depind de decizii favorabile ale autorităților federale de reglementare, aflate în discuție la Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC).

Astfel de informații „pot crea așteptări privind o favoare oferită în schimb, ceea ce nu ar fi în interesul poporului american sau al aliaților noștri și ar putea chiar genera vulnerabilități pentru securitatea națională”, a scris Curtis.

Senatorul a avut un ton și mai direct pe rețelele sociale.

„Un prăjitor de pâine este un cadou de nuntă”, a scris el marți pe X. „O petrecere pe o insulă privată plătită de un oligarh apropiat de Putin este cu totul altceva. Republicanii aproape că au uzat mașinăria citațiilor investigând relațiile externe ale lui Hunter Biden. Nu ar trebui să o oprim acum.”

Soția lui Trump Jr. apără cadoul primit de la oligarhul rus

Bettina Trump, soția lui Trump Jr., a apărat săptămâna trecută, pe rețelele sociale, acceptarea cadoului oferit de Kremlev.

„Dragul nostru prieten Umar a găzduit cu foarte multă generozitate două seri extraordinare de sărbătoare pentru noi DUPĂ nunta noastră”, a scris Bettina Trump pe Instagram, descriind festivitățile drept „un cadou de nuntă extraordinar de generos din partea unui prieten”.

Președintele Trump, care nu a participat la nuntă, a declarat săptămâna trecută că Trump Jr. i-a restituit banii lui Kremlev.