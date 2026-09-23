În următoarele luni, patru viaducte spectaculoase ar putea fi finalizate pe autostrăzile Vestului și Transilvaniei. Progrese vizibile au fost înregistrate la pasajul de peste un kilometru de pe Autostrada Lugoj–Deva, în timp ce structurile de pe A3 sunt în faza finală de execuție.

Lucrări la viaductul de pe A1 Lugoj - Deva. Foto: DRDP Timișoara Facebook

La doi ani de la începerea lucrărilor la segmentul cu tuneluri al Autostrăzii A1 Lugoj–Deva, cel mai lung viaduct de pe traseu a ajuns în faza montării grinzilor.

„Pe șantierul A1 Margina–Holdea, săptămâna trecută au început lucrările de montare a grinzilor la cel mai lung pasaj de pe traseu, situat la km 52+150 din proiect. Pasajul, care traversează calea ferată Lugoj–Ilia, are o lungime de aproximativ 1.085 de metri, 25 de deschideri, iar în zona cea mai înaltă depășește 12 metri. Până în prezent, au fost montate 48 de grinzi pe primele 6 deschideri”, a informat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

1/10 Viaductul mare de pe Autostrada Lugoj Deva Foto DRDP Timișoara (10) jpg Foto: DRDP Timișoara Facebook

Tot în aceste zile au început lucrările de montare a grinzilor la viaductul dintre cele două tuneluri de pe viitoarea autostradă.

„Structura are o lungime de aproximativ 122 de metri, iar până acum, pe partea dreaptă, au fost montate 12 grinzi, pe cele 3 deschideri”, a informat DRDP Timișoara.

La primul viaduct, situat în zona Margina, la kilometrul 48+165, montarea celor 64 de grinzi a fost finalizată. El are o lungime de aproximativ 350 de metri și opt deschideri. Pe șantierul „autostrăzii cu tuneluri”, tot la Margina, au fost amenajate o fabrică de grinzi și o stație de asfalt. În total, peste 440 de grinzi vor fi produse aici și folosite la podurile, pasajele și viaductele tronsonului.

Tunelul Holdea a fost străpuns

Lucrările pe secțiunea Margina–Holdea au depășit pragul de 75 la sută. Segmentul are o lungime de aproximativ 13,5 kilometri și a rămas singurul nefinalizat de pe Autostrada A1 între Sibiu și frontiera cu Ungaria. Cea mai dificilă etapă a proiectului a fost încheiată în 18 septembrie 2026, când constructorii au finalizat excavarea și au străpuns complet galeriile Tunelului Holdea.

Cele două galerii ale tunelului mare (T2) au 1.985 de metri și, respectiv, 1.825 de metri, fiind cele mai lungi tuneluri de autostradă construite până acum în România. Galeriile tunelului mic (T1), cu lungimi de 367,5 metri și 415 metri, fuseseră străpunse în 2025. Împreună, cele patru galerii însumează peste 4,5 kilometri.

În tuneluri continuă realizarea radierului și a banchinelor, montarea hidroizolației, armarea și betonarea cămășuielii finale. Potrivit conducerii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, cămășuiala de beton înaintează cu aproximativ 20 de metri pe zi. În același timp, pe sectoarele de suprafață sunt montate grinzile și este așternut primul strat de asfalt.

Finalizarea tronsonului Margina–Holdea este estimată pentru prima parte a anului 2027, cel mai probabil în luna mai. Odată cu deschiderea sa, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă între Boița și Nădlac, pe o distanță de peste 360 de kilometri.

Marile structuri de pe Autostrada Transilvania

Alte trei viaducte uriașe sunt construite pe Autostrada Transilvania, la Nădășelu și Topa Mică (județul Cluj) și Suplacu de Barcău (județul Bihor). Acestea însumează aproximativ cinci kilometri și sunt esențiale pentru deschiderea unor segmente așteptate de mai mulți ani între Cluj-Napoca, Zalău și Oradea.

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Viaductul Nădășelu are aproximativ 1,2 kilometri și traversează o zonă cu teren instabil, trecând deasupra cimitirului localității. O parte a structurii a fost realizată prin metoda consolei echilibrate, rar folosită în România. Traseul inițial al autostrăzii a fost abandonat după ce versantul traversat de șantier a fost afectat de o alunecare masivă de teren. Noua soluție a presupus coborârea traseului cu aproximativ 100 de metri și construirea viaductului pe fundații adânci.

La Topa Mică, autostrada va trece pe un viaduct cu o lungime de peste doi kilometri. Și aici traseul a fost modificat pentru a evita versantul argilos și instabil prevăzut în proiectul inițial. Structura traversează valea pârâului Topa Mică și Drumul Național 1F, apoi ajunge pe un teren mai stabil. Lucrările la cele două viaducte au început în primăvara anului 2025. În septembrie 2026, constructorii montaseră toate grinzile viaductului Nădășelu și turnaseră ultimul segment al structurii realizate în consolă. La Topa Mică, întregul viaduct fusese suprabetonat.

„Având în vedere că turcii de la Özaltın au pus toate grinzile la viaductul Nădășelu și au turnat și ultimul segment pe deschiderile cantilever, iar la Topa Mică tot viaductul este suprabetonat, avem încredere că în decembrie vom circula pe toți cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu și mai departe pe A3 până la Târgu Mureș, peste 155 de kilometri”, a informat Asociația Pro Infrastructură.

După finalizarea segmentului dintre Nădășelu și Poarta Sălajului, șoferii ar putea circula neîntrerupt pe peste 155 de kilometri de autostradă, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

Viaductul început în urmă cu 22 de ani

Un alt viaduct spectaculos al Autostrăzii Transilvania traversează lacul de acumulare de la Suplacu de Barcău.

1/16 Viaductele de pe Autostrada Transilvania Foto Asociația Pro Infrastructură (1) jpg Foto: Asociația Pro Infrastructură

Viaductul are aproximativ 1,8 kilometri și 45 de deschideri, iar construcția sa a început în 2004, odată cu primele lucrări realizate de compania Bechtel pe autostradă. Șantierul a fost oprit în 2013, când viaductul era realizat la aproximativ 80 la sută. Lucrările au fost reluate după mai bine de un deceniu. Structura face parte din tronsonul Suplacu de Barcău–Chiribiș, lung de 26,35 kilometri.

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La începutul lunii septembrie 2026, lucrările pe acest tronson ajunseseră la un stadiu fizic de aproximativ 85 la sută, iar constructorul a anunțat ulterior că 98 la sută din suprafața traseului fusese asfaltată.

„Acum avem asfalt peste tot, mai puțin pe o secțiune de terasament în apropiere de culeea sudică a viaductului de la Suplacu de Barcău și la conexiunea «semi-nod» de lângă Porț/Marca”, a informat Asociația Pro Infrastructură, pe pagina sa de Facebook

Potrivit organizației, constructorul român a avut o mobilizare bună la începutul lucrărilor, însă ritmul a încetinit în punctele critice din zona Porț–Suplacu de Barcău. Finalizarea acestor lucrări va permite deschiderea unuia dintre cele mai vechi șantiere de autostradă din România.

„Chiar dacă finalul lunii octombrie teoretic este posibil, inaugurarea celor 26,35 kilometri dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș se va face în noiembrie”, estimează Asociația Pro Infrastructură.