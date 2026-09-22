Nu vor să lase niciun fel de moștenire copiilor. Cum își trăiește viața un cuplu de pensionari

După o viață de muncă, un cuplu de pensionari a ajuns la o concluzie simplă: nu vrea să strângă bani doar pentru a-i lăsa copiilor. Cei doi pleacă de patru-cinci ori pe an în vacanță și își folosesc economiile pentru a se bucura de viață.

Doi pensionari au decis să cheltuie banii strânși o viață pe vacanțe și plăceri Foto: pexels

Sarah Moorhouse are 64 de ani și este fostă administratoare de școală. Împreună cu soțul ei, Geoff, locuiește în Yorkshire Dales. Femeia spune că își folosește fondul privat de pensii pentru călătorii și pentru lucrurile care îi fac plăcere, fără să fie preocupată în primul rând de suma pe care o va lăsa moștenire celor două fiice.

„Nu vrem să lăsăm moștenire copiilor. Ai o singură șansă în viață”, spune Sarah, explicând de ce ea și soțul ei aleg să cheltuie banii acum, cât timp sunt sănătoși și se pot bucura de ei.

Vacanțe de patru sau cinci ori pe an

Scoția este una dintre destinațiile preferate ale cuplului. Sarah povestește că cei doi au fost și în Cambridgeshire, unde au avut o experiență foarte plăcută. Merg frecvent în Districtul Lacurilor, unde dețin o casă de vacanță, iar următoarea destinație pe care o au în plan este Norfolk.

În total, Sarah și Geoff pleacă în vacanță de patru sau cinci ori pe an. Fiecare călătorie îi costă sute de lire sterline, însă pensionarii spun că preferă să cheltuie banii pe experiențe pe care le pot trăi împreună, relatează Il Messaggero.

Pentru Sarah, timpul nu trebuie amânat pentru mai târziu. Ea spune că vrea să se bucure de viață cât timp poate.

Au vândut mașina sport de epocă

Cei doi nu își folosesc banii doar pentru călătorii. Recent, au vândut un Sunbeam Alpine, mașina lor sport de epocă, și au cumpărat în schimb un Mazda MX-5, o decapotabilă modernă cu două locuri.

Sarah spune că și experiențele din jurul ei au determinat-o să privească diferit economiile pe care le are.

„Sunt la o vârstă la care particip la înmormântările prietenilor și cunoștințelor. Cred în a trăi viața și a te bucura de ea cât poți, pentru că este prețioasă”, afirmă femeia.

Fenomenul „SKIing”

Decizia lui Sarah și Geoff face parte dintr-o tendință numită „SKIing”, un termen englezesc care vine de la „Spending the Kids' Inheritance”-„cheltuirea moștenirii copiilor”. Pe scurt, este vorba despre părinți care preferă să-și folosească economiile pentru propria viață la pensie, în loc să pună deoparte cât mai mulți bani pentru copii.

Conceptul pornește de la ideea că părinții își folosesc economiile pentru propria viață la pensie, în loc să pună pe primul loc banii pe care îi vor lăsa copiilor.

Potrivit unui raport publicat în martie de compania de pensii Standard Life, 15% dintre părinții din Marea Britanie, indiferent de vârsta copiilor, au declarat că preferă să se bucure de banii lor la pensie decât să pună pe primul loc lăsarea unei moșteniri.

Fenomenul nu este întâlnit doar în Marea Britanie. În Statele Unite, proporția persoanelor care se așteaptă să primească o moștenire de la părinți a scăzut la 20% în 2025, de la 25% în 2024, potrivit unui studiu realizat de compania de servicii financiare Northwestern Mutual.

Sarah și Geoff au două fiice adulte. Una dintre ele, Poppy, spune că este încântată că părinții ei aleg să se bucure de viață și nu consideră că ea și sora ei ar trebui să aștepte o moștenire.

Tânăra afirmă că nici nu s-a gândit vreodată că va primi bani după moartea părinților și preferă ca aceștia să facă lucrurile care îi fac fericiți.

„Mi se pare absurd. Nici nu mi-a trecut prin minte că voi primi bani când mama și tata vor fi plecați. Aș prefera mult mai mult să facă ce vor ei”, spune Poppy.

De ce aleg tot mai mulți britanici să-și cheltuie pensiile

Mike Ambery, șeful departamentului de pensii și economii de la Standard Life, consideră că popularitatea fenomenului „SKIing” în Marea Britanie este legată și de schimbările din sistemul de pensii.

În trecut, pensiile cu beneficii definite, calculate în funcție de salariul din perioada de activitate, ofereau un venit lunar garantat pe durata vieții pensionarului. În prezent, tot mai mulți britanici au pensii bazate pe contribuții definite, iar banii acumulați în aceste fonduri pot fi epuizați în timpul vieții.

Specialistul mai spune că dorința de a se bucura de viață după o carieră îndelungată este un alt motiv pentru care unii pensionari aleg să cheltuie mai mult.

„Este vorba pur și simplu de a-ți permite câteva mici plăceri pentru a te bucura de viață. Să recunoaștem: viața profesională poate fi foarte grea pentru unii oameni”, afirmă Mike Ambery.