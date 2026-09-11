 Bullying sau nu? Cazul unei fetițe căreia colegii i-au spus că este „plinuță” a stârnit dezbatere pe TikTok | adevarul.ro
Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Bullying sau nu? Cazul unei fetițe căreia colegii i-au spus că este „plinuță” a stârnit dezbatere pe TikTok

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O mamă a povestit pe TikTok, cu lacrimi în ochi, că fiica ei a fost jignită la școală din cauza greutății. „Știu și eu că e plinuță”, spune femeia, afectată de ceea ce i s-a întâmplat copilului. Cazul ridică însă o problemă cu care se pot confrunta mulți părinți: când este vorba despre o remarcă răutăcioasă și când putem vorbi despre bullying? Și, mai ales, cum vorbim cu un copil despre corpul lui fără să-i transmitem, chiar fără să vrem, că este ceva în neregulă cu felul în care arată?

„I-au spus că e plinuță”. Când comentariile despre corpul unui copil devin bullying
„I-au spus că e plinuță”. Când comentariile despre corpul unui copil devin bullying Foto: Shutterstock

„Atunci când unui copil i se spune «ești grasă», «ești plinuță» sau este ironizat pentru felul în care arată, problema nu este doar cuvântul folosit. În spatele lui se poate afla o experiență mult mai profundă: copilul începe să se vadă prin ochii celuilalt și, uneori, să se întrebe dacă este ceva în neregulă cu el,” explică pentru „Adevărul” Alina Anghelescu, psiholog clinician.

Fraza rostită de mamă - „știu și eu că e plinuță” - aduce în discuție și felul în care adulții vorbesc despre corpul copilului.

„Un copil poate avea un anumit tip de conformație corporală. Aceasta este o realitate. Dar faptul că are un anumit corp nu spune nimic despre valoarea lui, despre cât merită să fie iubit, acceptat sau respectat. Ceea ce poate deveni traumatic este momentul în care o particularitate corporală este transformată într-o etichetă și apoi într-un criteriu de apartenență”, spune specialista.

Când o remarcă răutăcioasă devine bullying

Totuși, nu orice ceartă, tachinare sau comentariu neplăcut dintre copii poate fi încadrat automat drept bullying.

„Bullyingul presupune, de regulă, un comportament agresiv intenționat, repetat sau susceptibil de repetare, însoțit de un dezechilibru de putere între copii. Dar, dincolo de definiție, este important să înțelegem că impactul asupra copilului nu trebuie minimalizat doar pentru că adultul nu poate demonstra imediat că este vorba despre bullying”, lămurește Alina Anghelescu. 

Comentariile despre corp pot căpăta o greutate și mai mare în preadolescență și adolescență, când felul în care copilul este privit și acceptat de grup devine tot mai important. O etichetă legată de greutate, înălțime sau o altă caracteristică fizică poate ajunge astfel să influențeze nu numai relația copilului cu propriul corp.

„Dacă un copil ajunge să creadă că este «urât», «prea gras», «prea slab», «ciudat» sau «diferit», această experiență poate depăși treptat zona aspectului fizic și poate atinge întrebări mult mai profunde: «sunt suficient de bun?», «mă vor plăcea ceilalți?», «merit să fiu ales?», «am voie să ocup un loc?»,” mai spune specialista. 

Copilul se privește și prin ochii părintelui

Familia este unul dintre primele locuri în care copilul învață cum să se raporteze la propriul corp. Iar mesajele nu sunt transmise numai prin ceea ce părintele îi spune direct.

„Un copil vede dacă părintele își privește corpul cu rușine. Aude dacă spune că trebuie să slăbească. Observă dacă hainele, mâncarea, cântarul sau fotografia în oglindă devin surse permanente de nemulțumire. Relația părintelui cu propriul corp poate deveni modelul prin care copilul învață să se raporteze la corpul său,” adaugă ea.

Își smulge părul fără să-și dea seama? Ce este tricotilomania care apare încă din copilărie

În cazul unui copil ironizat pentru greutate, reacția adultului poate fi influențată și de propriile experiențe. Rușinea legată de corp, comparațiile sau criticile trăite în trecut se pot reactiva atunci când părintele își vede copilul trecând printr-o experiență asemănătoare.

De aceea, încercarea de a opri cât mai repede suferința nu este întotdeauna cea mai bună soluție. „Un părinte căruia îi este foarte greu să suporte tristețea, rușinea sau neputința copilului poate încerca rapid să elimine emoția: «nu mai plânge», «nu contează», «nu-i băga în seamă», «lasă că ești frumoasă». Uneori, însă, avem nevoie să rămânem puțin în contact cu durerea copilului. Să putem spune: «înțeleg că te-a durut. Sunt aici cu tine în ceea ce simți»,” continuă Alina Anghelescu.

„Trebuie să slăbească” poate transmite un alt mesaj

Dorința părintelui de a-și proteja copilul poate lua și forma încercării de a modifica exact caracteristica pentru care acesta a fost atacat.

Uneori, ceea ce adultului îi este greu să suporte în copil - tristețea, rușinea, vulnerabilitatea - ajunge să fie mutat către exterior: «problema sunt ceilalți copii», «trebuie să slăbească», «trebuie să se schimbe». Dar, dacă ne grăbim să schimbăm corpul pentru a elimina rușinea, putem transmite tocmai mesajul care a produs rana: «da, este ceva în neregulă cu corpul tău»”, este de părere aceasta.

Grija pentru sănătatea copilului nu trebuie abandonată, subliniază psihologul, însă poate fi separată de rușine și de ideea că acceptarea depinde de felul în care acesta arată.

„Un copil are nevoie să învețe că poate avea grijă de corpul său pentru că îl respectă, nu pentru că trebuie să îl schimbe pentru a merita acceptarea celorlalți,” atrage ea atenția.

Cum schimbă rețelele sociale felul în care se văd adolescenții

Copiii nu resimt presiune doar din partea colegilor sau a familiei, ci și de la imaginile pe care le văd zilnic pe rețelele sociale. Filtrele, fotografiile editate și standardele de frumusețe repetate la nesfârșit le pot schimba felul în care își privesc propriul corp.

„Nu este suficient să îi spunem copilului «nu mai sta pe telefon». Trebuie să îl ajutăm să înțeleagă ce vede. Ce este real? Ce este editat? De ce unele imagini se repetă? Cine stabilește ce este considerat frumos? De ce ajungem să credem că un anumit corp este mai valoros decât altul? Aceste conversații sunt forme de protecție psihologică,” completează psihologul.

Cum îi ajutăm pe copii să accepte că vacanța s-a terminat. Psiholog: „Validați emoția, însă fără să negociați limita“

Ce ar trebui să observe părinții

O schimbare de comportament nu înseamnă automat că un copil este victima bullyingului. Retragerea sau tristețea persistentă, refuzul de a merge la școală, preocuparea excesivă pentru aspectul fizic, evitarea fotografiilor, a mersului la piscină sau la sport, încercarea de a ascunde corpul sub haine foarte largi, precum și schimbările importante în relația cu mâncarea sunt motive pentru care părintele ar trebui să încerce să afle ce se întâmplă.

Dacă un copil vine acasă și spune „mi-au spus că sunt plinuță”, discuția poate continua cu întrebări concrete: „s-a mai întâmplat?”,cine era acolo?”, „te simți în siguranță la școală?”.

„Și, foarte important: «ce ai început tu să crezi despre tine după ce ai auzit asta?» Pentru că nu doar comentariul în sine ne interesează, ci povestea pe care copilul începe să o construiască despre sine,” opinează Alina Anghelescu.

Dacă atacurile se repetă și există un dezechilibru de putere, profesorii sau conducerea școlii trebuie informați, iar copilul nu trebuie lăsat să gestioneze singur situația.

Pentru părinte, protecția nu înseamnă să poată împiedica orice comentariu răutăcios pe care copilul îl va auzi.

„Protecția părintelui față de copil în confruntările vieții constă în a-l ajuta să construiască o relație cu sine suficient de solidă încât privirea celuilalt să nu devină singura oglindă în care se poate vedea”, conchide psihologul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
digi24.ro
image
Câștigă 7.000 de lei pe lună, dar cumpără mâncare dintr-un magazin social. „Suntem patru membri. Traiul este tot mai greu”
stirileprotv.ro
image
Dosarul de pornografie infantilă al fostului consilier al lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, a fost clasat de DIICOT. Cazul, declanșat de o plângere a concubinei sale. Demisii la vârf cerute public de fostul oficial
gandul.ro
image
LOVITURĂ în cazul lui Mohamed Amra! Complicele traficantului capturat în România, achitat pentru ucidere
mediafax.ro
image
Tavi Popescu la Levadiakos! Detaliile mutării și salariul pe care-l va primi în Grecia. Gigi Becali: „I-am zis lui Meme să facă actele”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan vorbește despre varianta ca Luca Niculescu să fie premier și spune că nu se agață de scaun: „Mi-am luat rămas bun și de la doamnele care fac curat”
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, cea mai în vogă imagine de la Hollywood, reclamă la limită pentru o casă de pariuri
gsp.ro
image
A început procesul: Donnarumma a fost bătut până la sânge, iar soția lui a pierdut sarcina!
digisport.ro
image
Cum împart românii banii în cuplu: „Aveam totul la comun din primele zile”
click.ro
image
În 1865, coloniștii au lăsat iepuri pe o insulă ca hrană pentru naufragiați. În 127 de ani, animalele izolate s-au transformat complet
antena3.ro
image
O veste bună: Revin americanii! Una dintre cele mai mari multinaţionale şi-a reînfiinţat firma în România şi s-a instalat în birourile familiei Pavăl
zf.ro
image
Primarul care a construit drum din bani publici către terenurile sale. Doar el îl folosește
observatornews.ro
image
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
cancan.ro
image
Vineri intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Contează banca la care au cont
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Când intră următorii bani de la stat în septembrie. Calendarul plăților până pe 21 septembrie pentru familii și persoanele cu dizabilități
playtech.ro
image
Adevărul despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: „Există interes, dar NU de la PAOK!”
fanatik.ro
image
Anticipatele pot schimba culoarea politică. Parlamentari din partidele mari ar putea încerca să prindă un mandat pe listele AUR
ziare.com
image
Lovitură de teatru: i-au refuzat demisia, după meciul din UEFA Champions League! "Nu pleacă nicăieri"
digisport.ro
image
Vrei să găsești drumul cel mai rapid spre succes? Află sfaturile unor personalități de top din industria afacerilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Bolojan a făcut ANUNȚUL: "Mi-am golit biroul, mi-am luat rămas bun de la colegi"
romaniatv.net
image
La ce oră intră pensiile pe card pe 11 septembrie. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Fișa de Cadre de la Securitate a lui Gigi Nețoiu: de la lăcătuș la ofițer de filaj, câți bani câștiga și ancheta după fuga Nadiei
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
Valentin Sanfira, primele declarații la câteva luni după divorț: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a luat”
click.ro
image
Nadia Comăneci se alătură echipei Pro TV. În ce emisiune urmează să apară: „Este pentru prima oară”
click.ro
image
„Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”. Regretul care îl urmărește și acum pe Alex Bogdan
click.ro
Napoleon și Josephine profimedia 0287302413 jpg
„Zig-zag-ul sexual” cu care l-a cucerit Joséphine pe Napoleon, împăratul care și-a pierdut virginitatea cu patru prostituate
okmagazine.ro
Regina Letizia și Regele Felipe la funeralii profimedia 1132824527 jpg
Eroare gravă de protocol pentru Regina Letizia, la înmormântarea regală. Mina deranjată a acesteia vorbește de la sine
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Ce se întâmplă în mintea adolescentului după ce îl cerți. Greșeala prin care „ai făcut ceva rău” poate deveni „e ceva greșit cu mine”
adolescent jocuri gamer bauturi energizante foto shutterstock jpeg
Relații 05:00
De ce unii oameni nu suportă să vadă că altora le merge bine. Ce se ascunde în spatele atacurilor
Gelozie relatie FOTO Shutterstock jpg
Relații
Cum se schimbă „lista” în iubire odată cu vârsta. Ce criterii dispar și ce devine cu adevărat important
shutterstock 29702248 cuplu indragostiti intalnire romantica restaurant jpeg
Dezvoltare personală
Începe școala, începe și „al doilea job” al părinților. Cum își pot adapta programul fără să-și ia concediu
prima zi de școală foto Shutterstock jpg
Leadership
„Primesc mai multe match-uri dacă nu spun că sunt tată”. Dilema părinților singuri după divorț
Tata si fiu - parinte - copil - baiat FOTO Shutterstock
Relații
Interviu Cum îi ajutăm pe copii să accepte că vacanța s-a terminat. Psiholog: „Validați emoția, însă fără să negociați limita“
Familie cu doi copii FOTO Shutterstock
Relații

Știrile adevarul.ro

De ce sunt tinerii nostalgici după Ceaușescu, deși nu au trăit comunismul. „Măcar îți dădeau ceva”
Barbat tanar cu un telefon smartphone in mana FOTO Shutterstock
Societate 05:30
Ce se întâmplă în mintea adolescentului după ce îl cerți. Greșeala prin care „ai făcut ceva rău” poate deveni „e ceva greșit cu mine”
adolescent jocuri gamer bauturi energizante foto shutterstock jpeg
Relații 05:00
Video „Hristos n-a suferit atâtea!” Destinul tragic al lui Avram Iancu în ultimii ani ai vieții: „gol, flămând și însetat”
Avram Iancu in ultimii ani ai vieții Sursa Fotografii din secolul al XIXlea jpg
Magazin 04:00
Analiză România pierde 100 de kilometri de autostradă din planul promis. Problemele care întârzie Autostrada Moldovei
Autostrada cu tuneluri Foto Daniel Guță ADEVĂRUL jpg
Auto 03:42
Analiză Ce se întâmplă cu ratele și cursul euro după majorarea dobânzii în Europa. Efectele pentru România
European Central Bank head, Christine Lagarde
Economie 03:30
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
beneficii sex freepik jpg
Magazin 03:00
Televizorul din sufragerie care îți poate colecta date. Cum limitezi „spionarea” prin Smart TV
Cele mai bune televizoare 2026 Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Tehnologie
Exclusiv Tragedia care a doborât America. Mărturiile a doi supraviețuitori ai atacului de la Pentagon: „Nu puteam lăsa pe nimeni în urmă“
101 911Reunited Archive 39 jpg
SUA
Bolojan exclude ca PNL să intre într-un guvern cu PSD și propune o formulă „de bun-simț”. Ce spune despre AUR: „Are un avantaj că nu a fost niciodată în guvernare”
George Simion, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu / FOTO Mediafax Foto
Politică
Cine au fost „diavolii texani”, unii dintre cei mai de temut și respectați justițiari din lume
texas rangers jpg
Magazin
11 septembrie 2001: Cum au distrus atentatele încrederea în presă și au pregătit terenul pentru era dezinformării
Atentate 11 septembrie Statele Unite ale Americii SUA FOTO Guliver / Getty Images / Jose Jimenez
SUA