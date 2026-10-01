Intervenție la metrou. O persoană a coborât pe șine. Metrorex a întrerupt alimentarea cu energie electrică a liniei
Intervenție de urgență pe o linie de metrou din București, joi seară, 1 octombrie, după ce o persoană a coborât în zona șinelor, la stația Piața Unirii 1. Incidentul a fost semnalat în jurul orei 20:36, iar la fața locului au intervenit polițiști și pompieri.
Pentru a ajunge la persoană, pompierii au folosit o scară și au coborât în zona liniei de metrou. Pentru siguranța intervenției, Metrorex a întrerupt alimentarea cu energie electrică a liniei.
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