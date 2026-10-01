Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat prima utilizare în luptă a rachetei balistice sol-sol cu rază scurtă de acțiune FP-7, dezvoltată în Ucraina de compania de apărare Fire Point. Acesta a publicat și o înregistrare video de 26 de secunde care surprinde momentul lansării rachetei.

„Balistică tactică ucraineană. FP-7. Prima utilizare în luptă. Mulțumesc pentru rezultate. Următorul pas-producție. Glorie, Ucrainei!”, a transmis Volodimir Zelenski pe pagina sa de X.

Președintele ucrainean nu a oferit detalii despre țintele asupra cărora a fost lansată racheta și nici despre rezultatele atacului.

Volodimir Zelenski, liderul ucrainean Foto: EPA -EFE

Potrivit informațiilor prezentate de producător, FP-7 este un sistem balistic lansat de la sol, conceput pentru a transporta o încărcătură de până la 150 de kilograme și pentru a lovi ținte aflate la distanțe de până la 200 de kilometri, scrie dialog.

Racheta a fost dezvoltată inițial pornind de la modele sovietice S-400 și S-300.

În prezent, potrivit producătorului, doar aproximativ 20% din designul FP-7 are elemente comune cu aceste sisteme.

Anunțul privind prima utilizare în luptă vine în contextul eforturilor Ucrainei de a-și dezvolta propria producție de armament cu rază lungă de acțiune. Zelenski a indicat că următorul obiectiv pentru FP-7 este trecerea la producția în masă, relatează presa ucraineană.