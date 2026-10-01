„Asta se întâmplă de cele mai multe ori la două sau trei dimineaţa”. Sfatul partenerei președintelui la o conferință medicală

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui României, Nicuşor Dan, a declarat, joi, la deschiderea Conferinţei Naţionale de ORL Pediatrie, că demult a trecut pragul a 20 de vizite la medicul ORL, ea fiind mamă a doi copii.

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan Foto: Administrația Prezidențială

„Ca mamă a doi copii pot să vă spun cu sinceritate că am trecut de mult pragul celor 20 de vizite la medicul ORL şi cred că nu sunt singura, pentru că, de fapt, este foarte greu să găseşti un părinte care în primii ani de viaţă ai copilului său să nu fi ajuns măcar o dată în cabinetul ORL. Pentru că primii ani de viaţă vin la pachet cu îngrijorări, cu multe întrebări, secreţii nazale, febră, urechi care dor, viroze repetate, nopţi nedormite. Şi e acel moment în care ne întrebăm, uitându-ne la copil, dacă situaţia este una obişnuită sau dacă trebuie să apelăm la un medic. Şi asta se întâmplă de cele mai multe ori la două dimineaţa sau trei dimineaţa”, a declarat, joi, Mirabela Grădinaru, la deschiderea Conferinţei Naţionale de ORL Pediatrie.

Ea a explicat că, ulterior, copilul intră într-o nouă etapă, la grădiniţă şi la şcoală şi apar răcelile, otitele, scrie News.

„Apoi vine grădiniţa, şcoala, începe o nouă etapă, răceli, otite, consultaţii şi alte nopţi în care copiii dorm puţin şi părinţii nu dorm deloc. Şi ajungem din nou la medici, la camera de gardă sau în cabinetul pediatrului. Pentru multe familii, medicul ORL devine unul dintre specialiştii pe care îi întâlnesc cel mai des în copilărie şi nu vin la dumneavoastră doar cu simptome. Ei vin cu îngrijorări, cu întrebări, multe întrebări, cu multă teamă, pentru că atunci când copilul tău este bolnav, chiar şi o problemă aparent minoră, devine cea mai mare problemă din lume şi de multe ori părinţii reuşesc să renunţe la control şi pun copilul în braţele medicului îl privesc pe medic în ochi şi îi spun, este al dumneavoastră, am rugămintea să mă ajutaţi să fie bine. Poate de aceea pentru medicul ORL, pediatru, este mult mai mare rolul său, este mult mai tare decât cel pe care îl descrie fişa medicală”, a spus Mirabela Grădinaru.

De asemenea, Mirabela Grădinaru s-a referit la viaţa plină de ecrane în care cresc acum copiii.

„Trebuie să vorbim şi despre lumea în care cresc copiii noştri astăzi, o lume în care ecranele au devenit aproape inevitabile. Eu cred cu tărie că trebuie să le oferim copiilor în primii ani de viaţă cât mai puţine ecrane şi susţin ideea ca până la vârsta de 3 ani să le oferi o copilărie fără ecrane. Nu pentru că tehnologia ar fi rea, ci pentru că un copil mic are nevoie să privească lumea nu doar un ecran, şi are nevoie de părinţii lui, de familia lui. Are nevoie să alerge, să se joace, să privească cerul, copacii. Are nevoie să audă vocea mamei, vocea tatălui, o poveste, păsările, ploaia, zgomotele casei. Şi are nevoie să descopere lumea cu toate simţurile. Şi este important să ne amintim că ochii şi urechile copiilor sunt încă în dezvoltare”, a spus Mirabela Grădinaru.

Ea a atras atenţia că timpul petrecut în faţa ecranelor poate duce la un risc mare de miopie, iar sunetele puternice pot afecta auzul copilului.

„Timpul excesiv petrecut în activităţi de aproape şi prea puţin timp petrecut afară sunt asociate cu un risc mare de miopie, iar sunetele foarte puternice ascultate prea mult timp pot afecta definitiv auzul. Şi dumneavoastră o ştiţi mai bine decât mine. Şi studiile o demonstrează. De aceea poate că una dintre cele mai simple forme de prevenţie este să-i scoatem pe copiii din lumea ecranelor, să-i readucem în lumea reală, să observe, să descopere, să pună întrebări. Şi pentru că toate aceste lucruri se construiesc pas cu pas, felul în care percepe copilul lumea este foarte important. Şi mai este ceva foarte important. Să-i învăţăm pe părinţi Şi aici cred că una dintre cele mai importante misiuni ale medicinii moderne este să-i înveţe pe oameni nu doar cum să trateze, ci şi cum să prevină. Pentru că un copil mic nu ştie că vede, sau dacă vede, dacă aude diferit. El ştie doar că aceea este lumea lui, iar noi avem responsabilitatea să fim atenţi la această lume”, a transmis Mirabela Grădinaru.