 Satul care a devenit celebru după o conspirație veche de 500 de ani. Castelul în care nobilii au complotat împotriva regelui | adevarul.ro
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Video Satul care a devenit celebru după o conspirație veche de 500 de ani. Castelul în care nobilii au complotat împotriva regelui

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Un sat aparent obișnuit ascunde o poveste care a început în urmă cu mai bine de 500 de ani. În spatele zidurilor unui castel impunător, nobili puternici s-au întâlnit în secret pentru a pune la cale un complot împotriva regelui. În prezent, fortăreața poate fi vizitată, iar povestea conspirației continuă să atragă turiști.

Castello del Malconsiglio a fost construit pe un deal
Castello del Malconsiglio a fost construit pe un deal Foto: captură Youtube

Este vorba despre Miglionico, o localitate cu puțin peste 2.000 de locuitori din Italia. În centrul poveștii se află Castello del Malconsiglio, fortăreața în care, în 1485, s-au desfășurat întâlniri legate de celebra „Conspirație a Baronilor”.

Castelul care a intrat în istorie

Castello del Malconsiglio a fost construit pe un deal izolat, între secolele VIII și IX, într-o poziție strategică aleasă inclusiv pentru apărarea împotriva raidurilor sarazine.

Fortificația are forma unui paralelogram și este prevăzută cu șapte turnuri, unele circulare, altele pătrate. Castelul a fost extins în timp, inclusiv în anul 1110 și în secolul al XV-lea. Avea inițial două intrări, însă una dintre acestea a fost distrusă de cutremurul din 1857.

Ulterior, fortificația și-a schimbat destinația și a devenit reședință nobiliară, fiind amenajată cu camere decorate cu fresce și o capelă privată, potrivit presei italiene.

Însă numele castelului a rămas legat în primul rând de evenimentele din secolul al XV-lea.În sala principală s-au desfășurat întâlniri secrete ale nobililor care complotau împotriva lui Ferdinand I de Aragon, regele Regatului Napoli.

Castelul celebru în care a avut loc conspirația baronilor
Castelul celebru în care a avut loc conspirația baronilor Foto: Basilicata Turistica

De ce s-au răsculat baronii

Conspirația a apărut pe fondul conflictului dintre monarhia aragoneză și puternica nobilime locală. Ferdinand I, cunoscut și sub numele de Ferrante, încerca să reducă puterea feudală, să consolideze autoritatea regală și să reorganizeze administrația și economia regatului. Reformele fiscale urmau să întărească administrațiile municipale și să reducă influența baronilor asupra teritoriilor pe care le controlau.

Castelul în care s-au răsculat baronii
Castelul în care s-au răsculat baronii Foto: FB
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Nobilii se temeau că își vor pierde privilegiile și puterea. În același timp, la sud se dezvoltau noi grupuri sociale și economice, care deveneau concurenți pentru vechile familii feudale. Printre oamenii care au ajuns apropiați ai regelui s-au numărat Antonello Petrucci și Francesco Coppola, implicați în afaceri și în administrația regală.

Conflictul dintre rege și baroni avusese deja o primă confruntare majoră în timpul războiului din 1459-1464. Ferdinand a ieșit învingător, beneficiind inclusiv de sprijinul unor căpitani italieni și al unui contingent condus de eroul albanez George Castriota Scanderbeg. Victoria i-a permis regelui să-și consolideze poziția și să reorganizeze economia Regatului Napoli.

Conspirația Baronilor

În 1485, nemulțumirea nobililor a reizbucnit. La o nuntă organizată la Melfi între baronul Troiano II Caracciolo și fiica lui Pietro de Guevara, nobilii au discutat despre situația politică și despre succesiunea la tron.

Unul dintre principalii organizatori ai conspirației a fost Antonello Sanseverino, Prinț de Salerno. Baronii au încercat să obțină sprijinul Papei pentru ca Alfonso al II-lea de Aragon să nu poată urca pe tron. În complot au fost implicați membri ai mai multor familii nobiliare, printre care Guevara, Caldora, Senese, Del Balzo și Gesualdo.

Planul era ca regele să fie izolat și atacat împreună cu aliații săi. Conspiratorii sperau să beneficieze și de sprijin extern, însă planurile lor au fost dejucate.

Un rol important l-a avut Francesco Coppola, care a revenit aparent de partea regelui și i-a oferit informații despre conspirație. Ferdinand l-a folosit ca spion pentru a afla planurile baronilor.

Regele a reacționat înainte ca aceștia să-și poată pune planul în aplicare și a trimis trupe la L'Aquila, reușind să dezorganizeze mișcarea.

Baronii au continuat să se întâlnească în mai multe castele. Printre acestea s-a aflat și Castello del Malconsiglio din Miglionico, unde au avut loc întâlniri între conspiratori.

În cele din urmă, Ferdinand a reușit să-i învingă pe baroni. Antonello Petrucci și Francesco Coppola, considerați printre personajele centrale ale conspirației, au fost executați.

Conspirația s-a încheiat în 1487, după ce ultimii participanți au fost atrași într-o capcană sub pretextul unei căsătorii.

Castelul poate fi vizitat

În prezent, Castello del Malconsiglio este una dintre principalele atracții turistice ale localității Miglionico. Fortăreața a fost restaurată și găzduiește o expoziție multimedia dedicată Conspirației Baronilor. Sunt organizate și tururi ghidate, iar în luna august au loc reconstituiri istorice prin care sunt prezentate momentele importante ale evenimentelor din secolul al XV-lea.

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Castelul are și o legătură cu cinematografia. Aici au fost filmate scene pentru „Wonder Woman”.

Ce mai poate fi văzut în sat

Miglionico nu este, însă, cunoscut doar pentru castel. Una dintre principalele atracții este Biserica Santa Maria Maggiore, construită în secolul al XIV-lea.

Centrul istoric păstrează mai multe clădiri construite în secolul al XVII-lea, printre care Palazzo Petito, Palazzo Corleto și Palazzo Ventura-Aspriello.

Satul este accesibil cu mașina de pe drumul statal 407 Basentana, care leagă zona Potenza de Matera și Taranto. Din Matera sunt aproximativ 20 de kilometri, iar drumul durează în jur de 25 de minute.

Există servicii regulate de autobuz din Matera și Potenza. Din Bari, călătoria cu trenul și autobuzul durează aproximativ două ore și jumătate, iar cea mai apropiată gară este la Ferrandina, la aproximativ 20 de kilometri de Miglionico.

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