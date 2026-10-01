Ce poți face în București în acest weekend. De la dovleci și recolte la parade, artă, ateliere pentru copii și activități pentru toată familia

Primul weekend din octombrie vine cu o mulțime de evenimente în București și în împrejurimi. De la festivaluri pentru familii și activități dedicate copiilor, până la târguri, sport, artă și o paradă pe Calea Victoriei, bucureștenii au de unde alege.

Foto: pmb.ro

Iată câteva dintre evenimentele care au loc în perioada 3–4 octombrie:

Toamna și dovlecii, la Muzeul Antipa

Grădina Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” se transformă într-un spațiu dedicat toamnei, cu activități inspirate de dovleci, artă, cinema în aer liber, loc de joacă și experimente.

Evenimentul are loc pe 3 și 4 octombrie, între orele 10:00 și 21:00. Biletul costă 25 de lei, iar copiii sub 12 ani au acces gratuit.

Pe 4 octombrie, de Ziua Animalelor, Antipa păstrează și o tradiție specială: persoanele care poartă nume inspirate de animale pot intra gratuit în muzeu, cu dovada numelui la intrare.

Festivalul Familiilor, în Parcul Morarilor

Parcul Morarilor devine, în acest weekend, locul de întâlnire pentru familii. Pe 3 și 4 octombrie, sunt pregătite peste 30 de activități gratuite pentru copii, părinți și bunici.

Programul include ateliere creative și de reciclare, experimente STEM, activități sportive, pictură pe față, jonglerii, Hula Hoop, baloane și spectacole de circ contemporan. În fiecare zi, de la ora 18:00, este programat și un Magic Show.

Evenimentul are loc între 15:00 și 19:00, iar accesul este gratuit, fără înscriere prealabilă.

Maraton, picnic și bazar la Roaba de Cultură

Pentru cei care vor să combine mișcarea cu relaxarea, Roaba de Cultură din Herăstrău organizează pe 3 octombrie, de la ora 9:00, un eveniment sportiv care include maraton, picnic și bazar.

Intrarea este liberă, iar participanții sunt invitați să aducă și ceva pentru picnic, dacă doresc.

Festival de shopping în Mall Vitan

Pasionații de cumpărături pot merge sâmbătă, 3 octombrie, la un festival de shopping organizat în parcarea București Mall Vitan.

Evenimentul are loc între 10:00 și 19:00, iar accesul este gratuit.

Foto: Instagram

Paradă Zurli pe Calea Victoriei

Cei mici sunt așteptați duminică, 4 octombrie, la o paradă organizată de Zurli pe Calea Victoriei.

Parada pornește la ora 11:00, din zona Cercului Militar Național, și se îndreaptă spre Piața Revoluției. Accesul este liber.

Festivalul Recoltei, în Grădina Montessori Land

În weekend se deschide și Festivalul Recoltei, la Grădina Montessori Land, pe strada Oltețului nr. 31.

Pe lângă decorurile de toamnă și produsele de sezon, copiii au parte de două ateliere gratuite incluse în prețul biletului. Evenimentul are loc pe 3 și 4 octombrie, între 10:00 și 20:00, iar biletul este de 39 de lei pentru copil.

Artă și meșteșug, în centrul Bucureștiului

La Piața Alexandru Lahovari nr. 7 are loc un eveniment dedicat artei și meșteșugurilor, organizat de Primăria Capitalei și ARCUB.

Evenimentul se desfășoară până pe 4 octombrie, iar accesul este gratuit.

„Toamna Artelor” aduce spectacole și ateliere în Parcul IOR

Un alt eveniment dedicat întregii familii are loc în Parcul IOR, la intrarea dinspre Câmpia Libertății. „Toamna Artelor” se desfășoară între 2 și 4 octombrie și propune un program cu activități pentru copii și adulți.

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Vizitatorii vor găsi ateliere creative, produse handmade, creații artizanale și bunătăți de sezon, dar și teatru pentru copii, spectacole artistice, momente de magie cu Tzuni, recitaluri și muzică live. Programul include și momente de dans, iar sâmbătă, 3 octombrie, este pregătit un program artistic special, cu invitați și surprize pentru cei mici.

Yard Sale caritabil, la Voluntari

Cei care iubesc târgurile de tip yard sale pot merge și în Voluntari, pe strada George Bacovia nr. 5.

Foto: Instagram

Evenimentul are produse americane, prețuri de tip yard sale și are și o componentă caritabilă. Are loc vineri, sâmbătă și duminică, în intervale orare diferite, iar intrarea este gratuită.

Sculptură în aer liber, pe strada Radu Beller

În Sectorul 1, strada Radu Beller se transformă în „Galeria Beller”, unde sculptura este scoasă în spațiul public.

Evenimentul are loc pe 3 și 4 octombrie, iar participarea este gratuită.

Așadar, fie că vrei un weekend cu cei mici, o plimbare prin oraș, puțin sport, shopping sau un eveniment cultural, Bucureștiul are în acest weekend o ofertă destul de variată.

ARCHY FEST transformă strada Edgar Quinet într-un spațiu dedicat arhitecturii

Pe 3 și 4 octombrie, strada Edgar Quinet găzduiește o nouă ediție a ARCHY FEST_QUINETWORK, organizată împreună cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Evenimentul are loc între orele 10:00 și 22:00, iar accesul este gratuit.

Timp de două zile, strada devine un spațiu dedicat arhitecturii și orașului, cu expoziții ale studenților, instalații ale unor birouri de arhitectură, ateliere și workshopuri pentru copii și adulți, precum și dezbateri despre spațiul public și problemele Bucureștiului. Seara sunt programate concerte live, proiecții de filme de specialitate și spectacole audio-vizuale.

Toamna Horticolă Bucureșteană, la Agronomie

Cei care vor să se bucure de atmosfera de toamnă pot merge între 1 și 4 octombrie la Toamna Horticolă Bucureșteană – Ziua Recoltei, organizată în Campusul Agronomie-Herăstrău al USAMV București. Evenimentul poate fi vizitat zilnic, între 10:00 și 18:00, iar programul include activități dedicate atât adulților, cât și copiilor.

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La standul Primăriei Sectorului 1, vizitatorii pot afla mai multe despre proiectele de spații verzi și programul „Adoptă un spațiu verde”, dar și să își spună părerea despre cum ar trebui să arate grădinile comunitare din cartiere. Pentru cei mici sunt pregătite ateliere creative precum „Semne de carte florale”, unde vor folosi flori și frunze presate, și „Planeta mea”, un atelier despre apă, reciclare și biodiversitate.

Evenimentul include și o expoziție de ceramică florală realizată manual de Nazarcea Grup, cu obiecte inspirate din natură, care pot fi și cumpărate.

Copiii devin „detectivi” ai hărților vechi

La Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, copiii cu vârste între 8 și 12 ani sunt invitați duminică, 4 octombrie, la atelierul „Ghid junior caută povești în cartușele hărților”. Activitatea începe la 10:30 și durează aproximativ 90 de minute.

Cei mici vor explora hărți și gravuri vechi pentru a descoperi simboluri, steme și detalii ascunse în cartușele decorative. Vor afla și cum s-a schimbat Bucureștiul de-a lungul timpului, urmărind transformările orașului din perioadele lui Constantin Brâncoveanu, Pavel Kiseleff și Carol I. La final, fiecare participant își va putea crea propriul cartuș cartografic, inspirat din elementele descoperite în muzeu.

Atelierul are loc la sediul muzeului din Strada Londra nr. 39, iar participarea costă 50 de lei.