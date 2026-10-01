Rectorul Școlii Naționale de Studii politice și Administrative, Remus Pricopie, consideră că fără un acord între PNL și PSD actuala criză politică nu se va încheia.

La „Interviurile Adevărul”, Pricopie a oferit o informație surprinzătoare pe care o știe din interiorul partidelor, și anume că PNL și PSD au ajuns aproape de un acord, chiar de două ori în ultimele 5 luni, dar de fiecare dată a intervenit câte ceva.

„Eu știu că în aceste cinci luni au fost două momente în care liderii celor două partide ar fi zis da, ar putea să meargă. Dar după aceea nu a mai continuat discuția pentru că nici Sorin Grindanu, nici Ilie Bolojan nu sunt dictatori. Ei sunt președinții unor partide democratice. Într-un partid democratic sunt tot felul de abordări. Ceea ce părea fezabil, la un moment dat, într-o discuție între doi oameni, după ce s-au dus fiecare către partid au fost alte opinii”, a menționat Remus Pricopie.

Rectorul SNSPA consideră astfel că ar mai exista o cale de dialog între PNL și PSD. El anunță și cine va fi prim-ministru și în ce condiții va trece noul guvern.

”Va fi prim-ministru validat de Parlament cel care va reuși să obțină sprijinul unui număr cât mai mare de parlamentari, dar în primul rând acord între PNL și PSD”, a mai precizat Pricopie.

În caz contrar, se anunță un scenariu de coșmar pentru țară, cu Parlament dizolvat, guvern demis și președinte suspendat.

”Vom avea guvern picat și imposibilitatea de a numi un alt guvern, simultan cu parlament desființat și simultan cu președinte suspendat. Dacă ne uităm în Constituție, sunt capitole distincte și sunt tratate ca situații punctuale, cazuri excepționale care se rezolvă separat. Când le pui pe toate laolată blochezi țara”, a mai amintit rectorul SNSPA.

Acesta mai este de părere sindicatele ar putea tranșa în mod dramatic chestiunea învestirii unui guvern, dacă nici următoarea desemnare a președintelui nu trece de Parlament.

”Dacă în câteva săptămâni nu avem guvern, vor veni sindicatele în fața parlamentului. Azi încă oamenii și-au luat banii. Când nu-ți vei mai lua salariul, nu pentru că nu sunt bani, nu pentru că suntem în faliment, ci pentru că niște politicieni se ceartă atunci vă spun că vor veni toți în fața Parlamentului”.

Cât privește scenariul unei colaborări între AUR și PSD în cazul în care cele două partide vor câștiga alegerile anticipate, Pricopie nu exclude acest lucru.

„În politica românească este absolut posibil orice. Vă gândeați vreodată că o persoană cu profil infracțional de tipul Călin Georgescu, de care nu a auzit nimeni, să câștige primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024? Spațiul politic românesc nu mai este unul gestionat de actori români, acel deja celebru raport privind anularea alegerilor trebuie să fie la un moment dat făcut public”, a conchis rectorul SNSPA.