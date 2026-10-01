 Rusia „angajează un asasin plătit”, în vârstă de 82 de ani, pentru a-l ucide pe un căpitan al marinei ucrainene | adevarul.ro
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Rusia „angajează un asasin plătit”, în vârstă de 82 de ani, pentru a-l ucide pe un căpitan al marinei ucrainene

Război în Ucraina
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Un ofițer superior al marinei ucrainene a fost ucis într-un atac armat la Odesa, iar poliția a reținut un suspect în vârstă de 82 de ani, potrivit autorităților ucrainene și relatărilor din presa locală.

Bărbatul de 82 de ani care ar fi provocat intenționat o coliziune cu mașina
Bărbatul de 82 de ani care ar fi provocat intenționat o coliziune cu mașina Foto: X@MykhailoRohoza

Anchetatorii suspectează că bărbatul ar fi provocat intenționat o coliziune cu mașina victimei, după care ar fi tras asupra acesteia. Autoritățile investighează cazul ca pe o crimă premeditată, scrie The Sun.

Atacul de la Odesa

Incidentul a avut loc pe strada Liustdorfska, în districtul Kyivski din Odesa.

Potrivit informațiilor disponibile, suspectul ar fi intrat cu mașina în vehiculul în care se afla ofițerul ucrainean, în vârstă de 50 de ani. După coliziune, acesta ar fi folosit o armă de foc și l-ar fi împușcat pe ofițer.

Serviciile de urgență ajunse la fața locului au constatat decesul victimei.

Poliția l-a reținut pe suspect în timp ce acesta încerca să părăsească zona. El a fost acuzat de omor premeditat și de deținerea ilegală a unei arme.

Ancheta privind posibile legături cu Rusia

Potrivit relatărilor citate de presa ucraineană, anchetatorii suspectează că atacul ar fi fost organizat de serviciile ruse.

O versiune investigată de autorități este că suspectul ar fi crezut că execută o misiune în numele Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU.

Bărbatul ar fi călătorit din orașul Dnipro până la Odesa pentru a executa ceea ce i s-ar fi prezentat drept o operațiune. Nu au fost prezentate public, deocamdată, dovezi care să clarifice cine ar fi ordonat atacul sau dacă acesta a fost coordonat direct de autorități ruse.

Anchetatorii verifică inclusiv aceste aspecte.

O tentativă anterioară

Atacul survine după o presupusă tentativă de asasinat asupra aceluiași comandant, despre care presa ucraineană relatează că ar fi fost dejucată anterior.

În acel caz, un alt suspect ar fi fost arestat.

Uciderea ofițerului are loc într-un moment în care Ucraina continuă să fie ținta unor atacuri rusești cu drone și rachete, în timp ce autoritățile de la Kiev încearcă să contracareze operațiunile clandestine desfășurate pe teritoriul țării.

Avertismente privind extinderea conflictului

Relatarea atacului apare pe fondul unor avertismente privind posibilitatea extinderii confruntării dintre Rusia și Occident.

În materialul inițial sunt citate evaluări potrivit cărora Moscova ar putea lua în calcul acțiuni împotriva unor state NATO. Astfel de scenarii rămân însă subiectul unor evaluări și avertismente și nu reprezintă confirmarea unei decizii ruse de a ataca NATO.

Rusia continuă să investească masiv în industria sa militară și în războiul împotriva Ucrainei, iar atacurile asupra infrastructurii și orașelor ucrainene au continuat.

În paralel, forțele ucrainene au desfășurat operațiuni pentru recucerirea unor teritorii ocupate de Rusia.

Un conflict care se extinde și în afara frontului

Atacul de la Odesa ilustrează și dimensiunea războiului care se desfășoară dincolo de linia frontului, prin operațiuni clandestine, sabotaj și tentative de eliminare a unor oficiali sau militari.

Autoritățile ucrainene investighează cazul pentru a stabili cine a organizat atacul, care a fost rolul suspectului și dacă acesta a acționat la comanda unor persoane sau structuri din Rusia.

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