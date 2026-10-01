Cum se pregătește Bundeswehr pentru un scenariu de apărare

Cât de pregătită este Republica Federală pentru apărare? Planul Operațional Germania oferă răspunsuri. Exerciții militare precum „Red Storm Charlie” îi pun capacitatea la încercare.

Prezență militară în centrul orașului Hamburg: soldați ai Bundeswehr în "Red Storm Charlie" Foto: Norbert Schramm/Bundeswehr

Un cartier rezidențial din Hamburg, la miezul nopții. Străzile sunt tăcute și pustii. Dintr-odată izbucnește zgomotul, când mai multe elicoptere se rotesc pe cerul nopții, iar luminile albastre ale vehiculelor de intervenție străpung întunericul. O coloană lungă de autovehicule înaintează pe străzi. Pe vehicule blindate ale Bundeswehr, soldați stau cu mitralierele pregătite de tragere. Pentru locuitori este o imagine neobișnuită, poate chiar înfricoșătoare, într-un oraș-port de regulă atât de pașnic.

"Red Storm Charlie" este numele exercițiului care paralizează timp de trei zile anumite zone ale orașului-port din nordul Germaniei. Bundeswehr, poliția și organizațiile civile testează împreună cât de bine sunt pregătite pentru o situație reală de criză.

Scenariul? O agravare a situației de securitate pe flancul estic al NATO. În portul Hamburg, cel mai mare port maritim al Germaniei, debarcă trupe NATO reprezentate, în cadrul exercițiului, de militari ai Bundeswehr. Ulterior, acestea se deplasează prin orașul hanseatic în direcția est. Acte de sabotaj și demonstrații, și ele parte a scenariului, împiedică înaintarea.

Cu aproximativ 1.700 de participanți, dintre care 500 de militari, acest exercițiu, desfășurat în perioada 24-26 septembrie 2026, este până în prezent cel mai amplu de acest tip. "Red Storm Charlie" este integrat într-un plan secret, intitulat Planul Operațional Germania. Prin acest document, Bundeswehr se pregătește pentru un posibil atac al Rusiei asupra teritoriului alianței NATO. Planul Operațional Germania se înscrie în planificările mai ample de apărare ale NATO.

Exercitiu la Hamburg cu deplasarea soldaților și a materialului către flancul estic al NATO Foto: Norbert Schramm/Bundeswehr

Într-un scenariu de război sau de criză, nu doar orașului-port Hamburg, ci întregii Germanii i-ar reveni un rol special de nod logistic pentru sute de mii de soldați NATO, arme și echipamente grele.

"Este vorba despre un plan foarte detaliat și strict secret, care stabilește exact unde ar trebui să sosească aliații NATO în Germania, în special în ce porturi, precum și ce rute ar fi necesare pentru tranzitul prin Germania", explică experta în securitate Aylin Matle, de la Societatea Germană pentru Politică Externă (DGAP), într-un interviu acordat DW.

Germania, țară de tranzit pentru trupele NATO

NATO consideră că un atac al Rusiei este cel mai probabil în regiunea baltică. Într-o situație reală de conflict, alianța ar concentra acolo contingente importante de trupe din cele 32 de state membre. Militarii din sudul și vestul Europei ar trebui, pentru aceasta, să traverseze Germania.

"Acest lucru înseamnă concret că, într-un interval de șase luni, aproximativ 800.000 de soldați, împreună cu 200.000 de vehicule, ar trebui să traverseze țara noastră. Acesta este calculul", explică Marcel Bohnert.

Ofițerul Bundeswehr a participat la elaborarea primei versiuni a Planului Operațional Germania. În discuția cu DW, Bohnert vorbește în calitate de persoană privată, nu ca reprezentant oficial al Bundeswehr.

Ofițerul Bundeswehr Marcel Bohnert a colaborat la planul operațional "Germania" Foto: DW





"Trebuie să garantăm că soldații pot folosi în siguranță drumurile și porturile noastre. De aceea ne ocupăm de toate nevoile lor, de posibilitățile de cazare, de alimentație, le asigurăm securitatea și îi ghidăm prin rețeaua noastră rutieră".

Planul prevede măsuri și pentru transporturile în direcția opusă, adică de la est spre vest, de exemplu pentru tranzitul soldaților răniți sau al civililor care fug din calea conflictului.

Ordinul de elaborare a planului a fost dat de inspectorul general al Bundeswehr, Carsten Breuer, după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022. Breuer, militarul cu cel mai înalt rang din Germania, nu este singurul preocupat de posibilitatea ca Rusia să atace și alte țări. Germania se confruntă deja cu numeroase provocări atribuite Rusiei, de la atacuri cibernetice până la acte de sabotaj împotriva Bundeswehr.

Pistorius: "Moscova ne testează reacția"

O nouă dimensiune a amenințării a fost reprezentată de tentativa de atentat de la începutul lunii august, pe aeroportul Leipzig/Halle. Acolo a fost folosită o dronă pregătită cu explozivi, care nu a detonat doar datorită unor împrejurări favorabile. Guvernul federal german consideră Rusia responsabilă.

"Amenințarea devine tot mai concretă. Este serioasă, este acută și devine tot mai vizibilă. Exact acest lucru îl urmărește președintele rus. Moscova ne testează reacția", declara ministrul apărării, Boris Pistorius, pe 23 septembrie, în Bundestag.

După tentativa de atentat cu o dronă la aeroportul Leipzig, un robot de dezamorsare in actiune Foto: Imagine: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Bundeswehr răspunde acestei amenințări și prin Planul Operațional Germania, care este dezvoltat permanent. Concluziile desprinse din exerciții precum "Red Storm Charlie" sunt integrate în acesta.

Planul are și un rol de descurajare, spune Marcel Bohnert:

"Sperăm că putem împiedica Rusia să recurgă la agresiune demonstrându-ne forța, prin extinderea rapidă a capacităților noastre militare, precum și prin deplasarea foarte bine organizată și rapidă a forțelor armate către granițe".

Drumurile și podurile trebuie aduse la standardele necesare

Însă cât de bine este pregătită Germania pentru rolul său de nod militar logistic? Experta în securitate Aylin Matle vede un punct slab în infrastructura parțial degradată. Germania trebuie, în special, să se ocupe "mult mai rapid și mai temeinic" de întreținerea și repararea podurilor, drumurilor și căilor de transport pe care urmează să se desfășoare transporturile de trupe.

"Unele dintre aceste infrastructuri datează încă din perioada Războiului Rece și nu sunt proiectate pentru transportul unor încărcături sau echipamente grele".

O altă dificultate este găsirea unui echilibru între păstrarea secretului planului și implicarea publicului. Din cauza temerilor privind actele de sabotaj, informațiile sensibile, precum rutele exacte de tranzit ale trupelor NATO, nu trebuie să ajungă în mâinile Rusiei.

Pe de altă parte, planul poate funcționa numai prin cooperarea dintre Bundeswehr și societatea civilă, cu responsabilii din orașe și comune, cu poliția și cu organizațiile de intervenție și ajutor.

Planul operațional în ansamblu este clasificat ca secret Foto: CNTV/ABBfoto/picture alliance

"Părți ale planului trebuie să fie accesibile publicului, pentru că avem nevoie de societate, precum și de ministere și de guverne pentru punerea lui în aplicare", spune Marcel Bohnert.

Ar putea AfD transmite informații sensibile?

Discuția privind secretizarea documentului, care are peste 1.000 de pagini, s-a reaprins recent după ce Alternativa pentru Germania (AfD) a ieșit cel mai puternic partid în urma alegerilor din landul est-german Saxonia-Anhalt.

Experți în securitate și-au exprimat îngrijorarea că partidul, considerat parțial de extremă dreapta și favorabil Rusiei, ar putea transmite Moscovei informații din plan în cazul în care ar ajunge să ocupe funcția de prim-ministru al landului.

Ministerul german al apărării precizează, în acest context, că niciun land nu primește documentul complet. În schimb, părțile sensibile ale Planului Operațional sunt comunicate doar fragmentar și într-o manieră foarte strict direcționată.

Potrivit observatorilor, numărul tot mai mare al amenințărilor hibride sporește nevoia de confidențialitate. În timpul exercițiului "Red Storm Charlie" de la Hamburg, reporterii acreditați nu au fost informați până în ultimul moment cu privire la rutele și locurile de desfășurare din cauza temerilor privind eventuale perturbări și posibile acte de sabotaj.

Nina Werkhäuser - DW