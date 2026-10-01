„Diana Șoșoacă face jocul Moscovei”. De ce o numește „trădătoare”

Fostul consilier prezidențial Iulian Fota a lansat, în cadrul emisiunii „Agenda Internațională”, o serie de acuzații dure la adresa Dianei Șoșoacă, afirmând că europarlamentarul acționează în mod conștient într-o manieră favorabilă intereselor Moscovei.

Într-o discuție cu jurnalistul Răzvan Munteanu despre războiul hibrid al Federației Ruse și influența acestuia în România, Iulian Fota a făcut o distincție între persoanele pe care le consideră „idioți utili” și cele despre care susține că acționează în cunoștință de cauză.

„Doamna Șoșoacă intră în zona de trădare, fără doar și poate. Nu e proastă, știe ce face și o face intenționat și o face împotriva României. Deci, pentru mine, doamna Șoșoacă e o trădătoare”, a afirmat Iulian Fota.

Întrebat de Răzvan Munteanu de ce o caracterizează astfel pe Diana Șoșoacă, fostul consilier prezidențial și-a dezvoltat argumentul, susținând că nu consideră că acțiunile acesteia pot fi explicate prin necunoașterea consecințelor mesajelor pe care le promovează.

„Diana Șoșoacă nu este un idiot util, nu este genul ăla de persoană pe care nu o duce mintea și nu realizează răutatea sau prostia sau acțiunea ostilă pe care ea o întreprinde împotriva intereselor propriei țări”, a declarat Fota.

Fostul consilier prezidențial a folosit apoi termeni și mai duri la adresa europarlamentarului.

„Diana Șoșoacă este o ticăloasă. (...) Diana Șoșoacă nu are scuza prostiei sau a neînțelegerii unor chestiuni. Ea este o femeie extrem de cinică, de abilă, de interesată de acest joc personal în folos propriu și, conștient, de bunăvoie, acceptă să facă un joc care este favorabil Moscovei și defavorabil propriei țări”, a afirmat Iulian Fota.

În argumentația sa, Fota a făcut referire și la unele dintre declarațiile publice ale Dianei Șoșoacă, despre care susține că pot fi exploatate propagandistic de Rusia.

„Enormitățile astea chiar nu realizezi, nu-ți dai seama că sunt false, sunt minciuni și, spunându-le, nu faci decât să-i ajuți pe ruși și să le folosească ăștia la Moscova în detrimentul nostru ca țară”, a spus fostul consilier prezidențial.

Iulian Fota a criticat și comportamentul Dianei Șoșoacă în Parlamentul European, apreciind că acesta afectează imaginea României. În opinia sa, protocolul, politețea și respectul reciproc sunt esențiale într-o instituție precum Parlamentul European, iar încălcarea acestor reguli diminuează inclusiv capacitatea unui politician de a-și susține propriile argumente.

„Tot circul pe care îl face și prin Parlamentul European (...) ne dezavantajează ca imagine mult”, a susținut Fota, care a adăugat că „în Parlamentul European, când ai venit cu circ de ăsta de proastă calitate, cum face ea, nu faci decât să pierzi”.

Fostul consilier prezidențial a legat cazul Dianei Șoșoacă și de ascensiunea lui Călin Georgescu. Fota susține că eliminarea acesteia din cursa prezidențială din 2024 ar fi creat un culoar electoral pentru Georgescu.

„Rămân la teza mea că, dacă n-o suspendau pe doamna Șoșoacă în vara lui 2024, nu avea culoar și n-am fi auzit în continuare de Călin Georgescu”, a afirmat Iulian Fota.

Ulterior, acesta a revenit asupra ideii, apreciind că o parte importantă din electoratul Dianei Șoșoacă s-a îndreptat către Călin Georgescu: „Voturile Dianei Șoșoacă s-au dus către Călin Georgescu”.

Iulian Fota, despre Călin Georgescu: „Cineva îl poartă, îl ajută, îl protejează”

Fostul consilier prezidențial Iulian Fota susține că ascensiunea politică a lui Călin Georgescu nu poate fi explicată doar prin votul antisistem și prin nemulțumirea unei părți a societății românești. Expertul în securitate a vorbit despre ceea ce el numește „pompajul digital” din jurul fostului candidat la Președinție și despre posibilitatea ca Georgescu să fi fost „instrumentat în orb”.

Întrebat direct cine este Călin Georgescu din perspectiva sa, Iulian Fota l-a caracterizat drept „un aventurier care a tot încercat, în tot felul de momente, să iasă în frunte și să joace un rol important”.

„O bună perioadă de timp nu l-a băgat nimeni în seamă. Iar dacă acum ne lovim de el și contează, e că cineva îl poartă, îl ajută, îl protejează. Nu știu cine sunt ăștia”, a declarat Fota.

Fostul consilier prezidențial a precizat că nu deține informații instituționale care să-i permită să identifice cine s-ar afla în spatele unei asemenea susțineri. El și-a construit analiza, spune Fota, pe baza informațiilor publice.

„Nu știu ce e prin hârtiile statului și prin subterane, dar, pe informațiile publice pe care le am, mi-e clar că, la un moment dat, cineva i-a pus mâna pe creștet și a încercat să-l folosească”, a afirmat acesta.

Iulian Fota a insistat asupra vitezei cu care Călin Georgescu a crescut electoral înaintea scrutinului prezidențial din 2024. În opinia sa, elementul care trebuie analizat nu este numai existența unui electorat nemulțumit, ci modul în care candidatul a fost promovat în mediul digital.

„Elementul esențial la ăsta este nu electoratul și sprijinul, ci pompajul digital în el”, a spus Fota, referindu-se la campania online din jurul lui Georgescu.

Potrivit fostului consilier prezidențial, creșterea spectaculoasă produsă într-o perioadă foarte scurtă este fenomenul care merită analizat din perspectiva securității.

„Cu două săptămâni înainte de alegeri a început pompajul și, din 3%-4% cât avea el, în alea două săptămâni l-au dus în vârf. Ăsta e fenomenul care a speriat pe toată lumea și pe care toți îl vom studia”, a afirmat Fota.

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În cadrul discuției, acesta a introdus și conceptul de „instrumentare în orb”, folosit în domeniul securității pentru situația în care o persoană poate servi obiectivelor unui actor fără să fie neapărat conștientă de modul în care este utilizată.

„E clar că cineva a văzut utilitatea lui și, acum, în zona de securitate, de exemplu, există această tehnică a instrumentării în orb. Tu nu-ți dai seama la ce ești folosit. Tu ești natural, îți vezi de ale tale și faci ce știi tu să faci, dar cineva din spate vede utilitatea ta și începe să te instrumenteze în orb”, a explicat Iulian Fota.

Întrebat dacă acest scenariu ar presupune că Georgescu nu știa ce se întâmplă în jurul său, Fota a răspuns că, în opinia sa, acest lucru este posibil „într-o primă fază”.

Fostul consilier prezidențial a făcut referire și la relatările lui Sebastian Ghiță privind o întâlnire cu Georgescu și la afirmațiile referitoare la căutarea unui sprijin politic și la contacte cu persoane din Serbia și Rusia. Fota a tratat aceste informații cu rezervă, prezentându-le drept mărturii care trebuie evaluate, nu drept fapte demonstrate.

„Deci el era în căutare. De ce căuta prieteni ruși? Nu știu”, a spus Iulian Fota.

În analiza ascensiunii electorale a lui Georgescu, fostul consilier prezidențial a introdus și un alt element: eliminarea Dianei Șoșoacă din cursa prezidențială.

„Rămân la teza mea că, dacă n-o suspendau pe doamna Șoșoacă în vara lui 2024, nu avea culoar și n-am fi auzit în continuare de Călin Georgescu”, a declarat Fota.

Acesta consideră că electoratul care căuta un candidat antisistem s-a reorientat după ieșirea Dianei Șoșoacă din competiție, iar Călin Georgescu a beneficiat de această conjunctură.

„Voturile Dianei Șoșoacă s-au dus către Călin Georgescu”, a afirmat Fota, care a pus însă succesul acestuia și pe seama unei campanii digitale pe care a descris-o drept „foarte bine orchestrată”.

În opinia fostului consilier prezidențial, o parte dintre alegătorii lui Georgescu nu ar fi anticipat că acesta ar putea ajunge într-o poziție atât de importantă în competiția prezidențială, votul fiind folosit mai degrabă pentru sancționarea sistemului politic.

„Era un vot împotriva sistemului și mulți dintre ei nu credeau că acest personaj, Călin Georgescu, va ajunge. L-au folosit pe post de ciomagă în capul politicienilor”, a declarat Iulian Fota.

Analiza a fost făcută în cadrul emisiunii „Agenda Internațională”, în contextul unei discuții mai ample despre războiul hibrid, operațiunile de influență și vulnerabilitățile României în fața campaniilor desfășurate în mediul digital.

„Simion încearcă să-l copieze pe Călin Georgescu. Folosește fraze și exprimări preluate de la el”

George Simion și-ar fi consolidat poziția electorală prin asocierea cu Călin Georgescu și prin preluarea unei părți din discursul acestuia, susține fostul consilier prezidențial Iulian Fota. El a analizat relația politică dintre liderul AUR și fostul candidat la Președinție, dar și poziționările lui Simion în raport cu Republica Moldova și Ucraina.

Fota consideră că lui George Simion îi este mai dificil să se prezinte drept un candidat autentic antisistem, având deja experiență parlamentară și o notorietate politică acumulată înaintea ascensiunii lui Călin Georgescu.

„Lui Simion îi e greu să joace cartea antisistem pentru că și anul trecut, când a jucat-o, a jucat-o preluând steagul de la Călin Georgescu”, a afirmat Iulian Fota.

Fostul consilier prezidențial a mers mai departe și a susținut că succesul ulterior al liderului AUR trebuie analizat inclusiv prin prisma capitalului politic acumulat de Georgescu.

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„George Simion n-a candidat pe steagul lui. A candidat pe steagul lui Călin Georgescu”, a declarat Fota.

În opinia acestuia, potențialul electoral al lui George Simion fusese vizibil anterior, însă asocierea cu Georgescu i-ar fi permis să se adreseze unui electorat antisistem mai larg.

Fota a afirmat, de asemenea, că observă elemente din discursul lui Călin Georgescu preluate de liderul AUR.

„Simion nu e nici atât de popular, nici atât de șarmant cum este Călin Georgescu și, chiar dacă încearcă să-l copieze, că l-am văzut astăzi și în Parlament, a început să vorbească, folosește niște rețete și niște fraze, exprimări preluate de la Călin Georgescu”, a susținut fostul consilier prezidențial.

Analiza lui Iulian Fota asupra liderului AUR a vizat și politica externă. Fostul consilier prezidențial a criticat unele dintre poziționările lui George Simion față de Republica Moldova și Ucraina, apreciind că acestea nu corespund, în interpretarea sa, intereselor strategice ale României.

„George Simion a tot avut și anul ăsta, am văzut la el, atitudini pe care eu, sincer, nu reușesc să le înțeleg. Deci nu sunt atitudini naționale, nu sunt atitudini în favoarea interesului național al României, care reclamă sprijinirea Republicii Moldova și a europenizării ei”, a declarat Fota.

Acesta a amintit și că a avut în trecut dispute publice cu George Simion pe tema acțiunilor unioniste ale acestuia în Republica Moldova.

„Eu sunt primul în țara asta care s-a certat cu George Simion (...) și i-am spus clar: ce faci tu în Republica Moldova, toată agitația unionistă (...) face jocul Rusiei împotriva României”, a afirmat Fota.

În argumentația sa, fostul consilier prezidențial a susținut că promovarea unei agende unioniste într-un context în care nu sunt întrunite condițiile politice și geopolitice pentru reunificare poate afecta relația Bucureștiului cu Chișinăul și poate fi exploatată de Moscova.

Iulian Fota a discutat și despre statutul lui George Simion în raport cu Republica Moldova și Ucraina și despre consecințele pe care o deteriorare a relațiilor cu cele două state le-ar putea avea asupra intereselor regionale ale României.

În analiza sa, o eventuală răcire a relațiilor Bucureștiului cu Kievul și Chișinăul ar avantaja Rusia. Afirmația a fost făcută în contextul mai larg al discuției despre războiul hibrid și despre modalitățile prin care Moscova poate exploata tensiunile politice și sociale din statele europene.